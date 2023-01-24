В Касбийском районе Кашкадарьинской области 23 января погибли четыре члена одной семьи. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Дом в махалле «Камаши», где они жили, отапливался самодельной печью. Супруги Достон Л. (1992 г. р.) и Динара К. (1995 г. р.) и их несовершеннолетние дети А. Р. (2018 г. р.) и М. Р. (2020 г. р.) предположительно отравились угарным газом во сне.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Прокуратура Касбийского района проводит расследование.