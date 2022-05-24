С начала 2020 года до настоящего времени в Узбекистане было зарегистрировано 428 случаев отравления угарным газом, в результате которых погибли 366 человек и 307 получили повреждения разной степени тяжести. Об этом говорилось на заседании Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности 24 мая.

Сенаторы, эксперты и представители министерств и ведомств обсудили исполнение закона «О пожарной безопасности», в частности, меры по предупреждению отравлений угарным газом. На заседании отмечалось, что в ходе изучений, проведённых рабочей группой во главе с сенаторами, выявлен ряд системных проблем и недостатков в этой сфере.

За неполные 2,5 года более чем в 8 миллионах квартир, где чаще всего происходит отравление, были проведены обследования отопительных систем, дымоходов и осуществлены другие меры. В махаллях, образовательных учреждениях, организациях и предприятиях проводятся беседы по предупреждению отравлений угарным газом.

Органы прокуратуры провели 105 проверок. По выявленным нарушениям в ответственные организации внесено более 30 представлений, более 25 предупреждений, 25 человек привлечены к дисциплинарной ответственности и 4 — к административной.

Однако профилактические мероприятия не дают должного эффекта, говорилось на обсуждении. Участники встречи указали на низкую культуру безопасности при использовании природного и сжиженного газа и альтернативных видов топлива жителями. Говорилось о том, что дымоходы и вентиляционные каналы газораспределительных установок часто в неисправном состоянии, не очищены качественно и не проходят технический осмотр в установленные сроки.

Законодательство не содержит целостного нормативно-правового акта, касающегося выбросов угарного газа, принятия мер по ликвидации этого, защиты населения, не определён уполномоченный государственный орган, отвечающий за предупреждение случаев отравления угарным газом, отмечалось на заседании.