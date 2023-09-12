Постановлениями президента назначены три новых заместителя министра здравоохранения Узбекистана, сообщила пресс-служба Минздрава.

Фаррух Рахимович Шарипов





С 2021 года работал исполнительным директором Фонда государственного медицинского страхования при Кабинете министров.

Родился в 1969 году. В 1993 году окончил Самаркандский государственный медицинский институт, в 2010 году — Ташкентский государственный экономический университет.

В 2002—2009 годах работал начальником управления здравоохранения Ташкентского района, в 2009—2012 годах руководил управлением здравоохранения Сырдарьинской области.

В 2012—2014 годах был начальником главного управления в Минздраве, в 2015—2016 годах — главой медицинского объединения в Яккасарайском районе Ташкента.

Фарходжон Мухаммаджонович Ташпулатов





С 2021 года работал заместителем председателя правления страховой компании «Узагросугурта».

Родился в 1983 году. В 2004 году окончил Узбекский государственный университет мировых языков, в 2005 году — Высшую школу бизнеса при Ташкентской государственном экономическом университете.

В 2006—2007 годах был директором дирекции страховой компании «Парвина сугурта» по городу Ташкенту, в 2007—2010 годах — менеджером и главным менеджером страховой компании «Узбекинвест хаёт».

В 2011—2021 годах занимал ответственные посты в Кабинете министров Узбекистана.

Олим Муродуллаевич Омонов





С начала 2023 года работал директором дирекции туристско-рекреационной зоны «Чарвак».

Родился в 1979 году. В 2001 году окончил Ташкентский электротехнический институт связи, в 2006 году — магистратуру Ташкентского университета информационных технологий, в 2010 году — Академию государственного и общественного строительства при президенте

В 2005—2011 годах работал начальником отдела в филиале UzNet компании «Узбектелеком», в 2011—2018 годах — на разных ответственных должностях в Кабинете министров.

В 2018—2021 годах работал директором Фонда развития ИКТ Министерства по развитию ИТ и коммуникаций.

Улугбек Юсупхонович Сабиров, работавший заместителем министра с июля 2020 года, освобождён от должности в связи с переходом на другую работу.