Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 ноября подписал постановление о реализации пилотного проекта по внедрению новой модели организации системы здравоохранения и механизмов государственного медицинского страхования в Сырдарьинской области. В документе отмечается, что проект реализуется на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

В рамках проекта в учреждениях первичной медико-санитарной помощи будут созданы медицинские бригады, состоящие из семейного врача, средних медицинских работников, оказывающих ему помощь в направлениях терапия и педиатрия, а также патронажных медицинских сестер и акушеров.

На уровне каждого медицинского учреждения будет разработан пакет бесплатных медицинских услуг и лекарственных средств, гарантированный государством.

Гарантированный пакет предоставляется учреждениями первичной медико-санитарной помощи и больницами гражданам Узбекистана, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в стране. При этом семейный врач выдает направления к врачам узкого профиля и при необходимости в больницы районного, областного и республиканского уровня в соответствии с объемом медицинских услуг и клиническими протоколами по видам каждого учреждения. Направления в больницы республиканского уровня утверждаются областным управлением здравоохранения. В случаях несоблюдения данного порядка медицинские услуги, не включенные в гарантированный пакет, оказываются на платной основе.

Ведение мониторинга показателей, связанных со здоровьем населения, закрепление его за медицинскими учреждениями, ведение истории болезни, выдача рецепта для лекарственных средств и направление в медицинские учреждения в соответствии с гарантированным пакетом будут осуществляться посредством единой электронной платформы.

Будут разработаны важнейшие показатели эффективности медицинских работников учреждений первичной медико-санитарной помощи, с ведением мониторинга их достижения с и дополнительными поощрительными выплатами по результатам.

На основе гарантированного пакета поэтапно будут внедрены механизмы государственного медицинского страхования, направленные на финансирование оказания качественной и полноценной медицинской помощи всем слоям населения.

В рамках пилотного проекта будет организована система медицинской профилактики и патронажа, предусматривающая:

разделение населения на группы риска исходя из имеющихся факторов риска;

исходя из имеющихся факторов риска; обеспечение прохождения населением, входящим в группы со средним и высоким уровнем риска , медицинских осмотров в установленные сроки с периодическим наблюдением его здоровья;

, медицинских осмотров в установленные сроки с его здоровья; установление постоянного наблюдения за больными, входящими в группу с высоким уровнем риска и не имеющими возможности самостоятельного посещения медицинских учреждений, оказание им медицинской помощи с выездом на дом ;

и медицинских учреждений, оказание им медицинской помощи ; проведение целевых скрининговых осмотров по определенным болезням с учетом специфики региона вместо профилактических осмотров;

по определенным болезням с учетом специфики региона вместо профилактических осмотров; оптимизацию патронажных осмотров, внедрение новой целевой системы патронажа.

В месячный срок намечено организовать учебные курсы по обучению медицинских работников учреждений первичной медико-санитарной помощи Сырдарьинской области вновь внедряемой системе медицинской профилактики и патронажа.

В соответствии с постановлением с 1 декабря 2020 года образуется Государственный фонд медицинского страхования с предельной численностью управленческого персонала его исполнительного аппарата в 46 единиц.

Фонд займется внедрением и управлением системой государственного медицинского страхования, а также обеспечением межведомственного сотрудничества в реализации единой государственной политики в этой сфере.

Кроме того, в задачи фонда включены внедрение системы стратегических закупок медицинских услуг в целях обеспечения всех слоев населения качественной и необходимой медицинской помощью в рамках гарантированного пакета, а также организация аккумулирования, управления, целевого и эффективного расходования средств, выделяемых из государственного бюджета в целях финансирования гарантированного пакета в рамках пилотного проекта;

По результатам пилотного проекта система государственного медицинского страхования будет поэтапно внедрена в других регионах Узбекистана.

Определение гарантированного пакета, оценка качества оказываемой медицинской помощи и ведение его мониторинга и контроля в соответствии с утвержденными стандартами осуществляется Министерством здравоохранения.

Фонду медстрахования поручено до конца текущего года провести перепись персонала медицинских учреждений Сырдарьинской области, инвентаризацию имеющихся в них медицинской техники и изделий медицинского назначения, оборудования с формированием их электронной базы данных.

До 1 мая 2021 года должна быть проведена перепись населения, закрепленного за медицинскими учреждениями области, с формированием электронной базы данных по показателям здоровья и заболеваемости людей.

Фонд должен утвердить механизм осуществления платежей за гарантированный пакет посредством методов финансирования (подушевого финансирования, за «пролеченный случай», по результатам выполненных работ и других), ориентированных на конечный результат.

Кроме того, на фонд возложено создание в медицинских учреждениях материально-технической базы, необходимой для оказания медицинской помощи населению, на основе гарантированного пакета;

До 1 июля 2021 года должны быть полностью запущены информационные системы и базы данных «электронной поликлиники» и государственного медицинского страхования, с заключением договоров с медицинскими организациями, функционирующими в системе государственного медицинского страхования.

На базе медицинских учреждений области планируется организовать «медицинский кластер», предусматривающий сокращение и перепрофилирование малоэффективных звеньев и оптимизацию управленческих затрат, а также привлечение частного сектора для организации на базе Гулистанского медицинского колледжа медицинского вуза.