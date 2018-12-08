С 1 января 2021 года в Узбекистане начнется поэтапное внедрение обязательного медицинского страхования, следует из указа президента Шавката Мирзиёева о коренном совершенствовании системы здравоохранения от 7 декабря.

Документом предусмотрена разработка до 1 июля следующего года проекта закона «Об обязательном медицинском страховании». Он должен определить источники формирования средств финансирования программ обязательного страхования, а также права и обязанности субъектов системы.

С 1 июля следующего года вводится механизм смешанного финансирования в стационарных учреждениях областного и районного (городского) уровней здравоохранения, при котором лечение, не входящее в объем гарантированной бесплатной медицинской помощи, осуществляется на платной основе.

С 1 апреля в порядке эксперимента в отдельных районах страны планируется внедрить механизм финансирование медицинских организаций за «пролеченный случай» по клинико-затратным группам и подушевого финансирования. Новые механизмы финансирования будут поэтапно распространены на все области с 1 апреля 2020 года.

До 1 апреля также должны быть подготовлены инвестиционные проекты по передаче с 1 июля отдельных лечебно-профилактических учреждений в доверительное управление инвесторам.

Документ определяет важнейшие направления реформирования системы здравоохранения Узбекистана. В их числе — совершенствование законодательства с целью повышения качества медицинских услуг и защиты прав пациентов, формирование современной системы управления и «кластерной» модели организации здравоохранения регионов, улучшение системы финансирования здравоохранения, поддержка здорового образа жизни и профилактика заболеваний, развитие медицинской генетики, экстренной и специализированной медицинской помощи женщинам и детям, а также широкое внедрение системы «электронного здравоохранения».

Дополнительно президент подписал постановление о совершенствовании деятельности Министерства здравоохранения.