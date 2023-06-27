Минздрав Узбекистана опроверг сообщения о том, что не зарегистрировавшимся до 1 июля в поликлиниках в системе государственного медицинского страхования услуги будут предоставляться платно.

«Информация… не соответствует действительности. Согласно нормативным документам, оказываемая медицинская помощь населению в рамках гарантированного пакета будет предоставляться абсолютно бесплатно», — говорится в заявлении.

С 1 июля в Ташкенте начинается внедрение механизмов государственного медицинского страхования. Для этого начата цифровизация медицинских учреждений. 71 поликлиника, 12 многопрофильных центральных поликлиник и 40 больниц столицы обеспечены компьютерной техникой и необходимым медицинским оборудованием, отметили в Минздраве.

После запуска системы граждане смогут получать гарантированный объем медицинской помощи в рамках средств государственного бюджета. Информация о диагнозе, истории болезней, лечении будет содержаться в электронной базе данных.

Пациенты также смогут получать рецепты на лекарственные препараты в электронном виде. Это позволит сократить очереди в семейных поликлиниках, отметили в министерстве.

Необходима личная явка в поликлинику

Для регистрации в системе жители Ташкента должны однократно пройти идентификацию при приёме к своему семейному врачу. Для внесения данных в систему «Электронная поликлиника» надо предоставить удостоверяющие личность документы.

В интернете появились сообщения о том, что сотрудники поликлиник требуют от жителей передать персональные данные для включения их в систему. В таких случаях необходимо отказаться и не передавать копии документов, заявили в Минздраве.

«Сотрудники поликлиники должны по телефону попросить вас выделить время и очно явиться в поликлинику для подтверждения своих паспортных данных», — отмечается в сообщении.

Прикрепление к поликлинике осуществляется совершеннолетним лицом. Прикрепление несовершеннолетних может осуществляться их родителями или другими законными представителями.