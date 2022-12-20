Президент Шавкат Мирзиёев в послании парламенту и народу Узбекистана заявил, что переход на государственное медицинское страхование будет ускорен, чтобы выделяемые средства могли дойти до каждого пациента.

«Такая система будет запущена в Ташкенте в следующем году, затем поэтапно внедрена и в других регионах», — заявил он.

«Мы приступим к реализации трёхлетней масштабной программы по охране здоровья матери и ребёнка. Все родильные комплексы будут полностью отремонтированы и оснащены, количество коек увеличится на 35%», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Президент также напомнил, что около 15 тысяч онкологических больных в стране нуждаются в лучевой терапии.

«Поэтому в следующем году мы запустим проекты по созданию радиологических центров также в Самарканде, Фергане и Хорезме на основе государственно-частного партнёрства. Сегодня такие условия есть только в Ташкенте», — сказал он.

Кроме того, глава государства сообщил, что в ближайшие два года «каждая семейная поликлиника и врачебный пункт получат необходимое оборудование и инвентарь, будут полностью обновлены экспресс-лаборатории».

В следующем же году будет создано ещё 140 семейных врачебных пунктов и поликлиник, а в 520 труднодоступных и отдалённых махаллях — компактные медицинские пункты, анонсировал президент.