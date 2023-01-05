В Ташкенте с 1 июля планируется запустить механизмы медицинского страхования. Об этом на заседании коллегии Министерства здравоохранения 4 января заявил новый министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов, сообщает пресс-служба Минздрава.

О том, что переход на государственное медицинское страхование будет ускорен и эта система будет запущена в Ташкенте в текущем году, а затем поэтапно внедрена в других регионах, в декабрьском послании парламенту заявлял президент Шавкат Мирзиёев.

«Для внедрения в Ташкенте системы государственного медицинского страхования имеются все возможности. Мы также берём на себя обязательство запустить медицинское страхование в Навоийской области», — сказал министр.

На полную цифровизацию 72 поликлиник и 40 больниц столицы, в том числе приобретение компьютерной техники и необходимого медицинского оборудования, будет направлено 30 млрд сумов, отметил он.

Благодаря цифровизации медучреждения будут иметь точную информацию о том, когда, где и какое лечение получал каждый пациент.

В ноябре 2020 года глава государства подписал постановление о реализации с 2021 года пилотного проекта по внедрению новой модели организации здравоохранения и механизмов государственного медстрахования в Сырдарьинской области. С декабря того же года начал работу Государственный фонд медицинского страхования.

В мае 2021 года президент поручал оцифровать все поликлиники в Ташкенте до 1 ноября.