Полное завершение внедрения медицинского страхования по всему Узбекистану запланировано до конца 2026 года. Об этом говорится в указе президента Шавката Мирзиёева от 6 сентября о совершенствовании деятельности Министерства здравоохранения.

Указом на министра здравоохранения и исполнительного директора Фонда государственного медицинского страхования возложена персональная ответственность за выполнение поставленной задачи в срок.

Согласно документу, Фонд государственного медицинского страхования с 1 января 2024 года переводится в структуру Минздрава с сохранением статуса самостоятельного юридического лица, а также действующих источников и порядка финансирования его деятельности.

С 1 января 2027 года фонд будет выведен из состава министерства и будет осуществлять деятельность в качестве самостоятельного фонда.

Наблюдательный совет фонда самостоятельно определяет поставщиков (государственных и негосударственных), привлекаемых для оказания медицинских услуг в рамках гарантированного объёма медицинской помощи, объем закупаемых медицинских услуг и формирует свой бюджет.

О планах внедрения обязательного медицинского страхования в стране и разработке соответствующего закона говорилось в постановлении президента о развитии частного сектора в здравоохранении от апреля 2017 года.

Указом президента от декабря 2018 года было предусматривалось начать поэтапное внедрение обязательного медицинского страхования с 1 января 2021 года.

В ноябре 2020-го глава государства подписал постановление о реализации в Сырдарьинской области пилотного проекта по внедрению новой модели организации системы здравоохранения и механизмов государственного медицинского страхования. Согласно этому же документу, с 1 декабря 2020 года был образован Государственный фонд медицинского страхования.

В декабре 2022 года президент в ежегодном послании заявил, что переход на государственное медицинское страхование будет ускорен, и его начнут внедрять в Ташкенте с 2023 года, а позже — в других регионах. В начале года этой датой было объявлено 1 июля. Для этого была проведена цифровизация медицинских учреждений столицы.