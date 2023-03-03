Компания «Узтрансгаз» опровергла своё сообщение о подготовке инфраструктуры магистральных газопроводов для импорта газа из России.

По данным предприятия, 3 марта в Telegram и Facebook «по недопониманию» опубликованы посты с недостоверной информацией.

«Монтажные работы Газлийское управление магистральных газопроводов по внутренним коммуникациям и магистральным газопроводам не связаны с импортом газа из России. Проводимые профилактические мероприятия и сварочные работы направлены на повышение эффективности газоснабжения потребителей южных регионов нашей республики», — говорится в сообщении.

Напомним, в январе Узбекистан и Казахстан подписали с российским «Газпромом» дорожную карту о сотрудничестве в газовой отрасли. В Министерстве энергетики тогда уточнили, что рабочая группа согласовала технические мероприятия, необходимые для осуществления транзита российского газа по магистральному газопроводу «Средняя Азия — Центр», проходящему по территории Казахстана и Узбекистана.

При этом поставки были запланированы с 1 марта, однако этого не произошло, поскольку стороны ещё не согласовали транзит, стоимость импорта и не подписали соответствующий договор.