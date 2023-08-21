В июле Узбекистан нарастил экспорт природного газа в Китай в стоимостном выражении, сообщило Главное таможенное управление КНР.

Как мы сообщали, в апреле Узбекистан возобновил экспорт «голубого топлива», который за тот месяце составил 40,47 млн долларов. В мае объём поставок вырос до 78,16 млн долларов, а в июне — 85,27 млн долларов, а в июле — 91,39 млн долларов, что на 7,2% больше показателя предыдущего месяца.

Суммарно экспорт с начала года составил 295,3 млн долларов, что на 41,6% меньше показателя за аналогичный период прошлого года — 505,87 млн долларов. Это можно объяснить приостановкой экспорта газа в январе-марте на фоне энергокризиса в Узбекистане.

Если сравнить показатели только за прошлый месяц, то в июле 2022 года было поставлено газа на 99,55 млн долларов.

Лидером по поставкам газа в Китай остаётся Туркменистан, экспортировавший за семь месяцев газа на 5,85 млрд долларов (+10% по сравнению с аналогичные периодом прошлого года). Второе место заняла Россия, почти вдвое увеличившая поставки, — до 3,94 млрд долларов. Следом идут Мьянма ($861 млн) и Казахстан ($614 млн).

«Газета.uz» ранее писала, что данные по экспорту газа между Узбекистана и Китая разнятся в несколько раз. Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов комментировал, что КНР учитывает транзит туркменского газа. По нашим расчётам, даже с учётом этого статистика может сильно расходиться.

Как мы сообщали ранее, за шесть первых месяцев года добыча газа в Узбекистане упала на 9,6%, или на 2,51 млрд кубометров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее заместитель председателя государственного концерна «Туркменгаз» Мырад Арчаев выразил обеспокоенность заявлением России о заинтересованности других стран к «газовому альянсу», в который сейчас входят Россия, Казахстан и Узбекистан. По его словам, это затрагивает интересы Туркменистана, который экспортирует газ в Китай. Он опасается, что для поставок газа из других стран в Китай может использоваться газопровод «Туркменистан — Китай».

Минэнерго Казахстана заявило, что не получало официальных предложений по созданию трёхстороннего газового союза с Россией и Узбекистаном. Сотрудничество в газовой сфере с этими странами проводится в двустороннем формате, отметили в ведомстве.

Узбекистан не комментировал заявление туркменской стороны.