Казахстану не поступали предложения от России и Узбекистана по поводу трёхстороннего газового союза. Об этом в понедельник сообщили казахстанские СМИ со ссылкой на официального представителя Министерства энергетики страны Шынгыса Ильясова.

«Инициатива по формированию трёхстороннего сотрудничества между Республикой Казахстан, Российской Федерацией и Республикой Узбекистан в газовой отрасли в ноябре 2022 года озвучена со стороны Российской Федерации. Вместе с тем официальных предложений ни от российской, ни от узбекской сторон не поступало», — сообщил он.

Ильясов напомнил, что сотрудничество в газовой сфере с этими странами проводится в двустороннем формате на основании взаимовыгодных партнёрских отношениях.

Учитывая, что газотранспортная система Казахстана имеет свободные мощности по транзиту российского газа в направлении Узбекистана, правительство Казахстана и российская «Газпром» ранее подписали план мероприятий по подготовке магистрального газопровода «Средняя Азия — Центр» для транспортировки российского газа в Узбекистан, сказал он.

«На сегодня проводится работа по технической подготовке казахстанского участка магистрального газопровода „Средняя Азия — Центр“ для транспортировки российского газа по территории Казахстана в Узбекистан, завершение которых запланировано 1 октября», — добавил официальный представитель Минэнерго.

То есть, уточнил Ильясов, с 1 октября Казахстан намерен начать транспортировку российского газа в Узбекистан.

Ранее заместитель председателя государственного концерна «Туркменгаз» Мырад Арчаев выразил обеспокоенность заявлением России о заинтересованности других стран к «газовому альянсу», в который сейчас входят Россия, Казахстан и Узбекистан. По его словам, это затрагивает интересы Туркменистана, который экспортирует газ в Китай.

«О каких „возможностях расширения“ идёт речь, какие „другие государства“ проявляют к ним интерес, что, в принципе, стоит за „трёхсторонним взаимодействием“ в газовой сфере? Обтекаемость формулировок, использованных российским дипломатом, не даёт на них ответы. А ясность здесь требуется полная, поскольку затрагиваются интересы других государств, в том числе Туркменистана», — сказал он.

Замглавы «Туркменгаза» опасается, что для поставок газа из других стран в Китай может использоваться газопровод «Туркменистан — Китай».

«Газовый союз»

В конце ноября 2022 года стало известно, что Россия предложила Узбекистану и Казахстану создать «тройственный газовый союз». Российская сторона тогда заявила, что предложение не подразумевает поставку газа в обмен на политические условия, а речь идёт о координации коммерческих интересов.

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в декабре на фоне энергокризиса в стране сообщил, что власти ведут переговоры об импорте газа у соседей — в рамках коммерческого контракта, а не через «какой-то альянс или союз».

Минэнерго Узбекистана ранее сообщило, что контракт по газу с «Газпромом» заключён на два года, объём поставок составит 9 млн кубометров в сутки, годовой объём — почти 2,8 млрд кубометров.

«Учитывая, что раньше природный газ поставлялся в Россию транзитом через Казахстан по магистральному газопроводу „Средняя Азия — Центр“ и теперь газ будет поставляться в реверсном режиме (в обратную сторону) в Узбекистан, а также необходимость строительства новых газоизмерительных станций на территории Узбекистана, „дорожной картой“ запланировано завершение намеченных мероприятий до сентября», — отмечали в ведомстве.

В марте ТАСС со ссылкой на отчёт Центра развития энергетики России сообщил, что «Газпром» может увеличить поставки газа в Китай транзитом через Центральную Азию до 20 млрд кубометров в год.

«Мы ожидаем, что до конца этого года „Газпрому“ удастся договориться о поставке до 10 млрд кубометров газа в Узбекистан и Казахстан, из которых 4−6 млрд кубометров будут представлять собой транзитный газ для Китая. По нашему мнению, обновление инфраструктуры газопровода „Средняя Азия — Центр“ для поставки по нему 20−25 млрд кубометров газа в год может занять ещё около года», — говорилось в отчёте.