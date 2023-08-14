Туркменистан выразил обеспокоенность по поводу заявления России о заинтересованности других стран к «газовому альянсу», в который сейчас входят Россия, Казахстан и Узбекистан. Об этом заявил заместитель председателя государственного концерна «Туркменгаз» Мырад Арчаев. Его слова опубликованы на сайте туркменского МИДа.

Речь идёт о заявлении директора департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского, которое он сделал в интервью «РИА Новости» 11 августа. Дипломат допустил «расширение трёхстороннего взаимодействия в газовой сфере», поскольку к нему есть интерес со стороны других стран. Биричевский заявил, что Россия открыта к такому сотрудничеству, которое «должно быть взаимовыгодным и конструктивным, учитывающим позиции всех участников».

Замглавы «Туркменгаза» Арчаев указал, что здесь затрагиваются интересы Туркменистана.

«О каких „возможностях расширения“ идёт речь, какие „другие государства“ проявляют к ним интерес, что, в принципе, стоит за „трёхсторонним взаимодействием“ в газовой сфере? Обтекаемость формулировок, использованных российским дипломатом, не даёт на них ответы. А ясность здесь требуется полная, поскольку затрагиваются интересы других государств, в том числе Туркменистана», — сказал он.

Арчаев напомнил, что Туркменистан, Казахстан, Узбекистан взаимодействуют в вопросах поставок газа из Центральной Азии в Китай. Туркменский газ транспортируется через три ветки газопровода «Туркменистан — Китай». Его построили исключительно компании двух стран — «Туркменгаз» и CNPC, сказал он. Ашхабад является крупнейшим поставщиком газа по трубопроводу — 40 млрд из 55 млрд кубометров, остальные объёмы обеспечиваются Ташкентом и Астаной.

«Источников газа из других стран для заполнения трубопровода не предусмотрено, и в существующую схему распределения объёмов газа, поставляемого в Китай, планы по расширению состава участников проекта газопровода „Туркменистан — Китай“ не входят», — подчеркнул Арчаев.

Туркменистан неукоснительно придерживается взятых на себя обязательств перед китайскими, узбекскими и казахстанскими партнёрами. И законно рассчитывает на взаимность, заявил замглавы «Туркменгаза».

Он добавил, что любые изменения в объёмах и схемах поставок газа с использованием имеющей инфраструктуры должны быть согласованы со всеми участниками этого рынка «без исключения». Между тем, с Туркменистаном никаких переговоров не проводилось.

«Такой подход для туркменской стороны непонятен и неприемлем, и рассматривается нашей страной как не соответствующий нормам международного права и практике работы в газовой сфере. В этом контексте в Туркменистане вызывают серьёзную обеспокоенность заявления официальных представителей, так или иначе затрагивающие международные обязательства нашей страны, и могущие посеять неясность и спекуляции относительно их выполнения другими участниками», — сказал Арчаев.

По данным британской нефтегазовой BP, Туркменистан занимает четвёртое место в мире по доказанным запасам газа (7,2% от мирового уровня в конце 2020-го). Первое место — у России (19,9%), второе — у Ирана (17,1%), третье — у Катара (13,1%).

Агентство Bloomberg со ссылкой на данные британского Института энергетики писало, что основной покупатель туркменского газа — Китай, на втором месте — Россия.

По итогам первого полугодия 2023 года Россия стала вторым по объёмам поставщиком газа в Китай после Туркменистана. Как пишет ТАСС со ссылкой на данные таможни КНР, Россия продала газа на 3,4 млрд долларов, а Туркменистан — более чем на 5 млрд долларов. Узбекистан за этот период экспортировала в Китай газ на 203,9 млн долларов.

«Газовый союз»

В конце ноября 2022 года стало известно, что Россия предложила Узбекистану и Казахстану создать «тройственный газовый союз». Российская сторона заявила, что предложение не подразумевает поставку газа в обмен на политические условия, а речь идёт о координации коммерческих интересов.

Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов в декабре, на фоне энергокризиса в Узбекистане, сообщил, что власти ведут переговоры об импорте газа у соседей — в рамках коммерческого контракта, а не через «какой-то альянс или союз».

Минэнерго Узбекистана сообщило, что контракт по газу с «Газпромом» заключён на два года, объём поставок составит 9 млн кубометров в сутки, годовой объём — почти 2,8 млрд кубометров.

«Учитывая, что раньше природный газ поставлялся в Россию транзитом через Казахстан по магистральному газопроводу „Средняя Азия — Центр“ и теперь газ будет поставляться в реверсном режиме (в обратную сторону) в Узбекистан, а также необходимость строительства новых газоизмерительных станций на территории Узбекистана, „дорожной картой“ запланировано завершение намеченных мероприятий до сентября», — отмечали в ведомстве.