Хокимияты и Министерство энергетики Узбекистана предоставят гарантии бесперебойного снабжения теплиц газом и углём. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев на совещании 11 августа в Бухаре.
Он отметил, что за последние годы площадь теплиц увеличилась втрое — до 5200 га, объем выращиваемой в них продукции — с 90 тысяч до 300 тысяч тонн. Теплицы обеспечивают около 150 тысяч человек высокооплачиваемой работой.
Президент заявил, что владельцы теплиц входят в число наиболее пострадавших от аномальных холодов прошлой зимой. Для решения их проблем он поручил, чтобы тепличные хозяйства, хокимияты областей и Минэнерго подписывали трёхсторонние соглашения.
«Хокимияты и Министерство энергетики предоставят гарантии бесперебойного снабжения теплиц газом и углём. Теплицы, в свою очередь, берут на себя обязательство проводить полный взаиморасчёт за топливо, выращивать сельскохозяйственную продукцию и продавать её на внутренний рынок и на экспорт», — заявил Шавкат Мирзиёев.
Для теплиц, добровольно работающих на угле, будет предоставлен пакет государственных стимулов. В их числе — кредиты по ставке 14% годовых для строительства специальных складов и оборотного капитала, возмещение 20% расходов на покупку отопительных котлов. Для компенсаций выделят 25 млрд сумов.
Для расширения выращивания рентабельной продукции до 2025 года импорт цветочных саженцев, луковицы и черенков освобождается от таможенных пошлин.
Теплицам, использующим газ, выделят кредиты на общую сумму 650 млрд сумов. Речь идёт о льготных кредитах на покупку газа, сказал Шавкат Мирзиёев. Кроме того, продлевается срок возврата займов на 2,2 трлн сумов для 1000 тепличных хозяйств.
По словам президента, сегодня теплицы на площади 1700 га используют в качестве топлива уголь, хозяйства ещё на 300 га переходят на угольное топливо. Он поручил хокимам областей до 1 октября сформировать резерв в 1 миллион тонн угля и построить в каждом регионе минимум по одному складу для хранения угля.
Напомним, что в октябре 2022 года предприниматели из разных регионов, чьи теплицы были без предупреждения отключены от газа, собрались в центре Ташкента с требованием восстановить подачу газа. В ситуацию вмешался президент, после чего газ подключили.
Глава Администрации президента Сардор Умурзаков расценил действия чиновников, отключивших подачу газа теплицам, как «угрозу национальной безопасности». По его словам, сэкономлено было всего 1,5% газа, при этом был нанесён большой ущерб.
В феврале президент подписал постановление о переводе части теплиц, цементных и кирпичных заводов, детсадов, школ и больниц на угольное топливо. В 2023 году ожидается перевод 5407 соцобъектов, 1147 теплиц и 250 заводов для экономии газа.