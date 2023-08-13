Хокимияты и Министерство энергетики Узбекистана предоставят гарантии бесперебойного снабжения теплиц газом и углём. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев на совещании 11 августа в Бухаре.

Он отметил, что за последние годы площадь теплиц увеличилась втрое — до 5200 га, объем выращиваемой в них продукции — с 90 тысяч до 300 тысяч тонн. Теплицы обеспечивают около 150 тысяч человек высокооплачиваемой работой.

Фото: Пресс-служба президента.

Президент заявил, что владельцы теплиц входят в число наиболее пострадавших от аномальных холодов прошлой зимой. Для решения их проблем он поручил, чтобы тепличные хозяйства, хокимияты областей и Минэнерго подписывали трёхсторонние соглашения.

«Хокимияты и Министерство энергетики предоставят гарантии бесперебойного снабжения теплиц газом и углём. Теплицы, в свою очередь, берут на себя обязательство проводить полный взаиморасчёт за топливо, выращивать сельскохозяйственную продукцию и продавать её на внутренний рынок и на экспорт», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Для теплиц, добровольно работающих на угле, будет предоставлен пакет государственных стимулов. В их числе — кредиты по ставке 14% годовых для строительства специальных складов и оборотного капитала, возмещение 20% расходов на покупку отопительных котлов. Для компенсаций выделят 25 млрд сумов.

Для расширения выращивания рентабельной продукции до 2025 года импорт цветочных саженцев, луковицы и черенков освобождается от таможенных пошлин.

Теплицам, использующим газ, выделят кредиты на общую сумму 650 млрд сумов. Речь идёт о льготных кредитах на покупку газа, сказал Шавкат Мирзиёев. Кроме того, продлевается срок возврата займов на 2,2 трлн сумов для 1000 тепличных хозяйств.

Президент также дал поручения в сфере энергетики Алишеру Султанову, бывшему министру энергетики, ныне советнику главы государства. Фото: «Узбекистан 24».

По словам президента, сегодня теплицы на площади 1700 га используют в качестве топлива уголь, хозяйства ещё на 300 га переходят на угольное топливо. Он поручил хокимам областей до 1 октября сформировать резерв в 1 миллион тонн угля и построить в каждом регионе минимум по одному складу для хранения угля.

Напомним, что в октябре 2022 года предприниматели из разных регионов, чьи теплицы были без предупреждения отключены от газа, собрались в центре Ташкента с требованием восстановить подачу газа. В ситуацию вмешался президент, после чего газ подключили.

Глава Администрации президента Сардор Умурзаков расценил действия чиновников, отключивших подачу газа теплицам, как «угрозу национальной безопасности». По его словам, сэкономлено было всего 1,5% газа, при этом был нанесён большой ущерб.

В феврале президент подписал постановление о переводе части теплиц, цементных и кирпичных заводов, детсадов, школ и больниц на угольное топливо. В 2023 году ожидается перевод 5407 соцобъектов, 1147 теплиц и 250 заводов для экономии газа.