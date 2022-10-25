Предприниматели, чьи теплицы были отключены от газоснабжения, днём 25 октября собрались перед зданием Кабинета министров Узбекистана в Ташкенте. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.uz» Миролим Исажонов.

Представители десятков тепличных хозяйств из разных регионов страны сначала собрались перед Агентством по развитию садоводства и тепличного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства. Затем они отправились на площадь Независимости, чтобы встретиться с главой Администрации президента Сардором Умрзаковым. Охранники на площади направили их к Кабинету министров.

По словам Акбара Тошева, руководителя компании «Тошкент Таъмир Темир Бетон» в Ромитанском районе Бухарской области, областное управление «Худудгазътаминот» «безо всякого предупреждения» и с рекомендацией перейти на альтернативное топливо отключило его теплицы от газоснабжения, хотя в качестве предоплаты он заплатил 150 млн сумов. Его компании принадлежит теплица площадью 12 га, созданная в свободной экономической зоне «Бухара-Агро». На 6 га теплицы выращивается продукция методом гидропоники.

«В 2018 году вышло постановление президента о создании свободной экономической зоны „Бухара-Агро“. В постановлении нынешнему „Худудгазтаминот“, который в то время назывался „Узтрансгазом“, предписывалось принять меры по непрерывному гарантированному обеспечению инженерными коммуникациями. Мы знали, что с облгазом всегда будут проблемы, но доверились этому решению и организовали теплицы. На создание теплиц мы потратили в общей сложности около 6 млн долларов, у нас работают 150 человек», — сказал он.

Предприниматель пояснил, что в его теплице «всё сделано по корейской технологии», и её перевод на уголь — очень сложное дело.

«В этом году я вложил 1 млн долларов и перевел 6 гектаров своей теплицы на гидропонику. Мы привезли технику из Израиля, агрономов из Турции и заплатили им большие деньги… Невозможно взять всё сразу и перевести с газа на уголь за один день. Во-первых, угля нет, а во-вторых, где нам сейчас взять угольный котёл? На это уйдёт время, до этого наши помидоры погибнут», — заявил владелец теплицы.





Акбар Тошев сообщил, что около 80 человек пришли протестовать по вопросу теплиц, но «большинство недовольных ещё в пути». Предприниматели сначала обратились в Агентство по развитию садоводства и тепличного хозяйства, но «руководителя там нет, ни одного ответа оттуда получить не удалось», сказал он.

Гульшан Сафарова, глава компании «Нурлаев Муроджон» в Ромитанском районе Бухарской области, также говорит, что её теплица площадью 1 га, построенная по корейской технологии и где высажены помидоры, обанкротится, если не будет восстановлено газоснабжение.





«Если не дадут газ, я стану банкротом, государство же не может ждать. В этом году я потратила 70 тысяч долларов… Я вообще не смогу погасить свой кредит, если не смогу подключить газ, обеспечить тепло и вывести растения на урожай. И у меня нет дополнительного дохода», — сказала она.

По её словам, она приехала в Ташкент по вопросу газоснабжения. «Мы вошли в Агентство садоводства, нас никто даже слушать не хотел. Мы пришли просить помощи у главы нашего государства», — сказала Гульшан Сафарова.

Ранее владелец теплицы из Кашкадарьинской области в беседе с Kun.uz отметил, что в типовых договорах, заключаемые между теплицами и областными предприятиями газоснабжения, внесен пункт, работающий против теплиц. То есть согласно пункту 2.7 договора, при возникновении проблемы в подаче газа поставщик имеет право в любое время отключить потребителя от газовой сети.

«Это шаблонный договор. Они не согласились изменить его. Сказали, что, если мы подпишем этот договор, они подключат газ. Мы вынужденно согласились», — рассказал он.





По данным корреспондента «Газеты.uz», представители Кабинета министров встретились с предпринимателями в зале заседаний Государственного музея истории. Во время встречи владельцы теплиц рассказали о проблемах и выступили с предложениями.

По их словам, необходимо немедленно восстановить газоснабжение или заморозить выплату кредитов банкам до весны. Прозвучало также предложение перевести режим работы метановых автозаправок на режим «через день», либо подавать газ теплицам с 22:00 до 6:00, а в остальное время — газовым заправкам.

Представители Кабмина и компании «Узтрансгаз» заявили, что подготовят предложение премьер-министру по этому вопросу. Предприниматели заявили, что если власти не подключат газоснабжение сегодня, то на следующий день они снова соберутся у здания правительства и проведут акцию протеста.

Отметим, что корреспонденту «Газеты.uz» не разрешили снимать встречу.

Министерство энергетики в понедельник снова призвало теплицы искать замену газа на осень-зиму, поскольку перевод на альтернативные источники топлива в этот период предусмотрен в их договорах.

В апреле 2019 года «Газета.uz» рассказывала, почему тепличные хозяйства были против перехода на альтернативный вид топлива.