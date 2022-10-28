«Газета.uz» писала, что 25 октября предприниматели из разных регионов, чьи теплицы были без предупреждения отключены от газоснабжения, собрались в центре Ташкента. Сначала они пошли к Агентству по развитию садоводства и тепличного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства. Затем отправились на площадь Независимости, чтобы встретиться с главой Администрации президента. Оттуда их отправили к Кабинету министров Узбекистана.

В тот день представители правительства встретились с предпринимателями — не в здании Кабмина, а в зале заседаний Государственного музея истории, находящегося неподалёку. Владельцы теплиц рассказали о проблемах и выступили с предложениями. Представители Кабмина и компании «Узтрансгаз» заявили, что подготовят предложение премьер-министру.

Встреча предпринимателей с тремя министрами

27 октября в здании Министерства энергетики предпринимателей приняли два вице-премьера — министр энергетики Журабек Мирзамахмудов и, министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев, а также министр сельского хозяйства Азиз Воитов и руководители других ведомств и банков.

На встречу собирались пригласить журналистов, но корреспондента «Газеты.uz» Миролима Исажонова в здание не пустили. Пресс-секретарь Минэнерго Сабина Бекмуродова объяснила это решение тем, что встреча будет закрытой и что было поручение не приглашать журналистов.

Фото предоставлено одним из участников встречи.

Встреча длилась почти три часа — с 15:00 до 17:45. О том, как она прошла, нашему корреспонденту рассказали предприниматели, присутствовавшие на собрании. По их словам, на встречу не разрешили проносить телефоны. В зале было около 30 предпринимателей, остальные подключились по видеосвязи.

Руководитель предприятия «Садаф агро инвест» из Юкоричирчикского района Ташкентской области Нодирбек Шукуров вышел со встречи пораньше, чтобы успеть в банк. Он сказал, что министр сельского хозяйства сообщил о проекте постановления президента о предоставлении тепличным хозяйствам ряда льгот. «Пообещали, что газ не будут отключать. Время покажет, как это будет на практике», — отметил он.

Предприниматель из Бухарской области Акбар Тошев сообщил, что чиновники пообещали включить газ в этот же день. «Вице-премьеры нас внимательно выслушали, правильно поняли и пообещали помочь. Были проанализированы сегодняшнее состояние теплиц, их будущее и вопросы развития этой сферы. Мы подняли проблему альтернативного топлива. Потому что переход с газа на уголь поднимает ряд вопросов. В первую очередь, вред для экологии. Потом, где покупать уголь — это тоже проблема», — сказал он.

Фото: Пресс-служба Минэнерго.

«Нам сказали, что гарантируют, что в этом сезоне подача газа будет регулярной. Для последующих сезонов будет разработана дорожная карта по постепенному переходу на уголь. С сегодняшнего дня разрешено подключить газ. Надеемся, ответственные организации сделают правильные выводы из этого поручения и дадут газ», — сказал Акбар Тошев.

Он добавил, что по словам Азиза Воитова, разрабатываемый проект постановления президента будет обсуждаться с предпринимателями. В этом документе, говорилось на встрече, предусмотрены налоговые, таможенные и другие льготы для теплиц. «Мы этому рады», — отметил предприниматель.

Позже в этот же день сообщение о встрече с предпринимателями появилось на сайте Минэнерго, но вскоре оно было удалено. В сообщении говорилось: «На совещании было отмечено, что теплицы временно не будут отключаться от природного газа. То есть подача природного газа к действующим теплицам с сегодняшнего дня восстановлена».





Фото: Пресс-служба Минэнерго.

«Было подчёркнуто, что данная встреча проводится по поручению руководства Администрации Президента в связи с тем, что глава государства уделяет особое внимание развитию предпринимательства и всемерной поддержки отечественных представителей частного бизнеса. При этом в связи с необходимостью стабильного снабжения в холодные дни природным газом населения и социальных объектов (больницы, школы, дошкольные образовательные организации и др.) следует поэтапно переводить данные теплицы на альтернативное (угольное) топливо. При этом в данном направлении разрабатывается ряд новых льгот», — отмечалось в сообщении.

«Были рассмотрены вопросы упрощения системы погашения существующих банковских кредитов предпринимателей и недопущение должностными лицами каких-либо препятствий в экспорте агрокультур. На встрече предприниматели были проинформированы о мерах по поставкам качественной угольной продукции по низким ценам, в том числе импортной. Было отмечено, что важно понимать, что данные меры принимаются в связи с необходимостью использовать невозобновляемые источники энергии, прежде всего, для первоочередных нужд — снабжения населения и социальных объектов», — говорилось также в сообщении.

Фото: Пресс-служба Минэнерго.

По данным пресс-службы, «была сформирована рабочая группа, состоящая из ответственных лиц, и согласовано, что деятельность каждой теплицы будет изучена в индивидуальном порядке и для предпринимателей будет введен ряд льгот с учетом сложившейся ситуации».

Поручения президента

Утром в пятницу Национальное информационное агентство УзА сообщило о совещании, которое по поручению Шавката Мирзиёева провёл глава Администрации президента Сардор Умрзаков. По данным «Газеты.uz», оно прошло поздно вечером.

«Президент Шавкат Мирзиёев, которому было доложено о недовольстве предпринимателей из-за отключения теплиц от газа, дал соответствующие поручения руководителю администрации Сардору Умрзакову по срочному решению данной проблемы», — говорится в сообщении.

На совещании говорилось о большом количестве жалоб на отключение газоснабжения без предупреждения. «Ответственные лица были подвергнуты резкой критике за то, что 25 октября предприниматели из разных регионов республики, чьи теплицы были отключены от газа, собрались в Ташкенте, чтобы выразить свой протест», — отмечается в сообщении.

«Из-за того, что ответственные руководители Кабинета министров и Министерства сельского хозяйства совершенно не занимались этим вопросом и не нашли решения проблемам предпринимателей, они пришли к Администрации президента», — цитирует Сардора Умрзакова УзА.

По данным агентства, на встрече также были выслушаны проблемы владельцев теплиц и их предложения.

«Известно, что в сезон каждый день работы теплицы крайне важен. Это очень важно не только для конкретного предпринимателя, но и для обеспечения продуктами и продуктовой безопасности Узбекистана», — отмечается в сообщении.

Согласно озвученным данным, предприятие «Худудгазтаъминот» отключило от газа 268 теплиц, занимающих 700 гектаров. В результате появился риск потери 70 тысяч тонн урожая, экспорта в объёме 30 млн долларов и главное — потере работы около 10 тысяч челочек, занятых в теплицах, говорится в сообщении.

«С учётом этого Министерству энергетики было поручено в течение одного дня возобновить подачу газа во все теплицы», — отмечает УзА.

Кроме того, Счётной палате совместно с правоохранительными органами поручено дать правовую оценку действиям руководителей территориальных управлений «Худудгазтаъминот». Если в их действиях будут обнаружены признаки преступления, они должны быть привлечены к ответственности согласно закону.

Дополнительно на совещании говорилось о переводе теплиц на альтернативное топливо, т. е. уголь.

«Все предприниматели, взявшее слово, заявили, что для обогрева теплиц углём потребуется время. Было подчёркнуто, что для этого сначала нужно всё всесторонне изучить, провести тщательные испытания, провести расчёты с коммерческой точки зрения», — говорится в сообщении.

Для изучения этого вопроса дано поручение создать рабочую группу, которая должна всесторонне изучит поднятые вопросы совместно с предпринимателями.

«Рабочая группа изучит финансовое состояние каждого тепличного хозяйства и подготовит конкретные предложения по поддержке предпринимателей. Кроме того, дано поручение в течение одного дня выделить финансовые средства из соответствующих источников для создания необходимых условий предпринимателям с целью недопущения потери их урожая», — отмечается в сообщении.