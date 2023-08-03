Шерзод Давлятович Кудбиев вновь назначен председателем Налогового комитета Узбекистана. Это следует из изменения его должности на официальной странице в Facebook. Информацию «Газете.uz» также подтвердил источник в правительстве, позже об этом написал пресс-секретарь президент Шерзод Асадов.

В конце декабря, после объявления административной реформы и слияния некоторых министерств и ведомств, Кудбиев стал министром экономики и финансов, его называли главой «суперминистерства», которое объединило в себе Таможенный комитет, Налоговый комитет, функции министерств финансов и экономики. При этом госбюджет на текущий год был утверждён со старым числом министерств и ведомств.

«Газета.uz» сообщала, что только с 1 по 13 января 2023 года расходы госбюджета превысили доходы в 2,3 раза, из-за чего дефицит достиг 5,5 трлн сумов. Это было больше пятой части всего запланированного на 2023 год дефицита (25,1 трлн сумов, речь про госбюджет, а не консолидированный бюджет), а также в 17,4 раза больше показателя за аналогичный период 2021 года (в 20,4 раза — 2020 года). С середины января Министерство экономики и финансов (МЭФ) приостановило публикацию сведений о доходах и расходах бюджета, которые раскрывались минимум с 2019 года.

МЭФ объяснял падение доходов госбюджета из-за приостановки работы ряда предприятий на фоне энергокризиса.

Шерзод Кудбиев с мая 2020 года по конец 2022 года возглавлял Государственный налоговый комитет. До этого работал советником президента по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти, министром занятости и трудовых отношений, хокимом Мирзо-Улугбекского района и на других должностях.

Накануне президент Шавкат Мирзиёев в ходе совещания в Ташкентской области поручил уволить начальников Государственных налоговых управления Андижанской и Сырдарьинской областей и и. о. начальника инспекции Межрегиональной налоговой инспекцией по крупным налогоплательщикам за недостатки в обеспечении доходов бюджета и проверке деятельности предпринимателей.

Глава государства отмечал, что несмотря на рост налоговых поступлений, показатели «намного меньше нашего существующего потенциала». «Надо признать, что результаты нашей растущей экономики не в полной мере отражаются на доходах бюджета. Винить в этом предпринимателей нельзя. Для этого налоговым органам необходимо изменить своё мировоззрение», — сказал он.

Заместителю министра экономики и финансов Дилшоду Султанову, ответственному за налоги, заместителям председателя Налогового комитета Мубину Мирзаеву, Жахонгиру Абдиеву, Сирожиддину Эшматову и Мирзиёду Махкамову, а также начальнику налогового управления Ташкента объявлен выговор.