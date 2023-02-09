Министерство экономики и финансов Узбекистана прокомментировало разрыв между доходами и расходами госбюджета в первой половине января.

«Газета.uz» сообщала, что с начала года по 13 января расходы госбюджета превысили доходы в 2,3 раза, из-за чего дефицит достиг 5,5 трлн сумов. Это больше пятой части всего запланированного на 2023 год дефицита (25,1 трлн сумов), а также в 17,4 раза больше показателя за аналогичный период 2021 года (в 20,4 раза — 2020 года).

С середины января Министерство экономики и финансов (МЭФ) приостановило публикацию сведений о доходах и расходах бюджета, которые раскрываются минимум с 2019 года.

По данным МЭФ, отрицательная разница между доходами госбюджета в первой половине января объясняется полным финансированием зарплат, пенсий и социальных пособий в первую неделю месяца и в целом низкими доходами бюджета в начале года. Стоит отметить, что если за 8 дней 2021 года дефицит составил 270,8 млрд сумов, а за 8 дней 2022 года — 318 млрд сумов, то за этот год — уже 5,54 трлн сумов (в 17,4 и 20,4 раза больше, соответственно).

Согласно бюджетному кодексу, временное превышение расходов над доходами бюджетов бюджетной системы в определённый период текущего финансового года называется временным кассовым разрывом.

«Вместе с тем, в январе перебои в поставках природного газа и электроэнергии хозяйствующим субъектам в связи с резким похолоданием температуры воздуха и резким ростом потребности в энергоресурсах в нашей стране оказали негативное влияние на объёмы производства и услуг. Это привело к увеличению налоговой задолженности почти 30 тысяч субъектов хозяйствования на 1,2 трлн сумов и негативно сказалось на общем снижении доходов бюджета», — говорится в сообщении.

В сложившейся ситуации для поддержки бизнеса постановлением президента (ПП-43) от 3 февраля 2023 года поручено прекратить начисление пеней по их налоговой задолженности, разрешить выплачивать налоговую задолженность в рассрочку, а также предусмотрено продление сроков погашения кредита и другие меры.

Это, в свою очередь, будет стимулировать предпринимателей к возобновлению деятельности и увеличению доходов бюджета в ближайшие месяцы, ожидают в министерстве.

«При этом для обеспечения выполнения прогноза доходов на 2023 год реализуются дополнительные меры по совершенствованию налогового и таможенного администрирования. Если доходы бюджета в январе 2022 года составили 13,4 трлн сумов, то в январе этого года — 14,9 трлн сумов. Если бы не было задолженности по налогам, то ожидались более высокие темпы роста доходов», — пояснили в МЭФ, но не раскрыли сумму расходов.

В Минэкономики и финансов отметили, что для того, чтобы дефицит бюджета находился в пределах утверждённого годового показателя, обычно в течение года принимаются соответствующие меры в налогово-бюджетной сфере. Разница между доходами и расходами может меняться в течение финансового года.

Кроме того, сегодня разрабатывается перечень сведений, регулярно публикуемых Министерством экономики и финансов, точные даты их периодической публикации (экономический календарь). Официальная информация об этом будет дана в ближайшие дни, заверили в ведомстве.

«Газета.uz» запросила у министерства данные по доходам и расходам госбюджета с начала года, но пока не получила ответ.