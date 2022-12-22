Предельные размеры ассигнований из государственного бюджета на обеспечение деятельности 61 министерства и ведомства Узбекистана в 2023 году (в прошлом году их было 58) составят 203,77 трлн сумов, что на 18,6% больше прогнозов конца 2021 года. Об этом говорится в законе о госбюджете, принятом Законодательной палатой Олий Мажлиса и опубликованном Министерством финансов.

В госбюджете на 2022 год расходы госорганов были утверждены на уровне 171,77 трлн сумов, но к концу года депутаты одобрили их увеличение на 22,9 трлн сумов (2 млрд долларов США) — до 194,67 трлн сумов.

«Газета.uz» уже писала, что консолидированные расходы бюджета в следующем году могут вырасти на 22%. Согласно закону, большинству министерств и ведомств предлагается увеличить финансирование по сравнению с этим годом:

  • Министерство народного образования — на 14,7% (до 29,6 трлн сумов). Финансирование, как и в прошлом году, включает 150 млрд сумов для Фонда содействия реформам в сфере народного образования, а также 62 млрд — на оснащение спортивным инвентарём школ, 59,8 млрд сумов — на музыкальные инструменты, 920 млрд сумов — на трансферты Республиканском целевому книжному фонду;
  • Министерство дошкольного образования — на 23,7% (до 8,03 трлн сумов). Планируется выделить 50% субсидий (2,26 трлн сумов) детским садам, образованным на основе государственно-частного партнёрства;
  • Министерство высшего и среднего специального образования — на 44,2% (до 5,98 трлн сумов). Из них 210 млрд сумов выделяется на субсидии для проектов строительства студенческого жилья, а также 200 млрд сумов — на оплату контрактов девушкам, обучающимся на магистратуре;
  • Министерство здравоохранения — на 18,6% (до 3,66 трлн сумов). Часть средств пойдёт на оснащение больниц физиотерапевтическим оборудованием, оказание медико-социальной помощи и бесплатное лекарственное обеспечение детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия, покупку 1000 окклюдеров (офтальмологическая повязка на глаз) и другие цели;
  • Министерство инновационного развития — на 21,8% (до 1,03 трлн сумов). Фонду финансирования науки и поддержки инноваций расширят финансирование до 750 млрд сумов;
  • Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды — в 7,2 раза (до 279,4 млрд сумов). Большая часть финансов пойдёт на работы по санитарной очистке и обеспечением чистоты в населённых пунктах;
  • Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства — на 28,8% (до 665,5 млрд сумов. Рост связан с удвоением размера субсидии животноводческим, птицеводческим и рыбоводческим хозяйствам;
  • Министерство инвестиций и внешней торговли — в 2,2 раза (до 931,1 млрд сумов). МИВТ увеличивает расходы на компенсацию части транспортных расходов экспортёров почти в 4 раза (418,2 млрд сумов);
  • Министерство экономического развития и сокращения бедности — в 21,2 раза (до 16,16 трлн сумов). Большая часть расходов связана с возмещением убытков и финансированием компании, специализирующейся на оптовой купле-продаже природного газа на внутреннем рынке (госкомпания UzGasTrade);

Кроме того, увеличится финансирование Кабинета министров, Администрации президента, Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса и ряда других госорганов, а также общий бюджет Госкомитета семьи и женщин и Министерства по поддержке махалли и старшего поколения, которые образовались на базе Минмахалли и семьи, на 25%.

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Расходы на обслуживание долга вырастут на 65,4% (до 6,68 трлн сумов), трансферты Госфонду образовательных кредитов — на 70% (до 1,7 трлн сумов), трансферты бюджетам регионов — на 71,6% (до 24,22 трлн сумов).

При этом расходы, связанные с повышением зарплат, пенсий, стипендий и пособий, снизятся в 3 раза — с 11,36 до 3,8 трлн сумов, а финансирование программ обеспечения населения жильём — на 54,5% (с 1,7 трлн до 1,1 трлн сумов).

В следующем году предлагается сократить финансирование Министерству жилищно-коммунального обслуживания до 1,27 трлн сумов (-3,8%), Министерству водного хозяйства — до 3,38 трлн сумов (-1,6%), Министерству транспорта — до 5,2 трлн сумов (-11,6%), Министерству занятости и трудовых отношений — до 478 млрд сумов (-61,8%), Министерству строительства — до 232 млрд сумов (-35,3%) и других органов.

Совету Федерации профсоюзов Узбекистана предлагается выделить 150 млрд сумов. В 2021 году организация также получала 120 млрд сумов, хоть и является негосударственной некоммерческой самоуправляемой организацией. В этом году средства не выделялись.

Расходы «прочих организаций», куда входят бюджеты Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности и Национальной гвардии, увеличиваются на 23,3% — до 35,96 трлн сумов.

Предельные размеры ассигнований, выделяемых распорядителям бюджетных средств первого уровня на 2022 год, млн сумов



Показатели
Сумма
Прогноз на 2022 год
На 2023 год
Средства, выделяемые из республиканского бюджета, всего
171 894 044,60
203 772 289,70

в том числе:



текущие расходы
100 432 622,70

129 725 742,10


из них:



расходы на программы развития
8 776 973,40

25 676 093,00


капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
14 628 035,30

9 072 652,30


трансферты государственным целевым фондам
25 356 172,90

27 403 486,00


регулирующие трансферты, выделяемые из республиканского бюджета бюджетам Республики Каракалпакстан, местным бюджетам областей и города Ташкента
14 115 563,50

24 223 094,20


перераспределяемые ассигнования
17 361 650,20

13 347 315,10

1
Министерство народного образования
25 816 065,20

29 629 219,70


в том числе:



текущие расходы
25 061 065,20

28 409 219,70


из них:



расходы на программы развития
302 000,00

601 346,00


средства, выделяемые Фонду содействия реформам в сфере народного образования
150 000,00

150 000,00


расходы на подключение учреждений народного образования к широкополосной сети Интернет
152 000,00


расходы на обеспечение спортивным инвентарём учреждений системы МНО

62 079,00


на национальные музыкальные инструменты в школах

59 767,00


обновление старых компьютерных классов в школах

100 000,00


Средства, выделенные в фонд министра народного образования

150 000,00


в том числе перераспределяемые средства:



на создание более 100 тысяч бесплатных кружков компьютерных и ИТ-технологий во внешкольных образовательных учреждениях

79 500,00


капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
150 000,00

300 000,00


трансферты Республиканскому целевому книжному фонду
605 000,00

920 000,00

2
Министерство дошкольного образования
6 491 546,00

8 032 161,00


в том числе:



текущие расходы
6 456 546,00

8 009 161,00


из них:



расходы на программы развития
1 722 270,50

2 446 372,80


средства, выделяемые фонду развития дошкольного образования
115 500,00

127 000,00


в том числе перераспределяемые расходы:



субсидии дошкольным образовательным организациям, образованным на основе государственно-частного партнёрства
1 500 000,00

2 259 372,80


расходы на обязательную годичную подготовку детей к начальному образованию
106 770,50

60 000,00


капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
35 000,00

23 000,00

3
Министерство высшего и среднего специального образования
4 146 610,70

5 980 525,40


в том числе:



текущие расходы
3 969 922,40

5 389 006,40


из них:



расходы на программы развития
193 186,00

503 052,00


в том числе перераспределяемые расходы:



субсидии на проекты по строительству места проживания студентов на основе государственно-частного партнёрства и заявок государственных высших образовательных организаций
178 560,00

210 000,00


На возмещение платы за контракт для всех девушек и женщин, обучающихся на магистратуре в вузе

200 000,00


субсидии, выделяемые государственному партнёру на проживание студентов в студенческих общежитиях, построенных на основе ГЧП

74 052,00


в том числе перераспределяемые расходы:



ежемесячные субсидии в двукратном размере базовой расчётной величины для молодёжи, включённой в «Молодёжную тетрадь», в период прохождения ею практики
14 626,00

19 000,00


капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
176 688,30

591 519,00

4
Министерство здравоохранения
3 086 661,40

3 662 586,10


в том числе:



текущие расходы
2 627 961,40

3 453 486,10


из них:



расходы на программы развития
1 273 722,80

1 496 599,00


расходы, связанные с вакцинацией детей
205 000,00

200 000,00


расходы на мероприятия раннего выявления врождённых и наследственных заболеваний у детей
58 143,10


расходы на обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (витамином «К», сурфактантом и другими), необходимыми для обеспечения здоровья матерей и детей, женщин репродуктивного возраста
28 600,00

31 500,00


расходы на реагенты, расходные материалы и сервисное обслуживание в целях полноценного и эффективного использования высокотехнологичного лабораторного оборудования в детских медицинских и родильных учреждениях
8 000,00

8 800,00


расходы, связанные с противодействием распространению заболеваний, вызываемых вирусом иммунодефицита человека
95 400,00


расходы на оказание нефрологической и гемодиализной помощи
101 558,00

79 292,00


проведение операции кохлеарной имплантации у детей с нейросенсорной глухотой или потерей слуха
30 606,70

31 815,00


расходы на обеспечение лекарственными средствами больных, прошедших хирургическую операцию по трансплантации почек и печени
21 010,00

23 111,00


расходы на обеспечение лекарственными средствами больных эндокринологическими заболеваниями
28 413,00


расходы на оказание медицинской и социальной помощи детям с редкими (орфанными) и другими наследственно-генетическими заболеваниями
35 535,00

35 525,00


расходы на повышение качества медицинской помощи, оказываемой женщинам репродуктивного возраста, беременным и детям
4 208,00


расходы на обеспечение профилактическими специальными препаратами детей, беременных, женщин фертильного возраста и кормящих матерей на бесплатной основе
91 000,00

145 200,00


расходы на широкое внедрение системы «Электронное здравоохранение», создание комплекса информационных систем и баз данных, интегрированных на основе единых национальных стандартов
50 000,00

50 000,00


расходы на оснащение физиотерапевтическим оборудованием

104 760,00


расходы на оказание медико-социальной помощи и бесплатное лекарственное обеспечение детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия

118 000,00


расходы на финансирование мер по дальнейшему улучшению качества медико-социальных услуг, оказываемых лицам с инвалидностью
79 764,50

12 446,00


расходы на приобретение одноразовых пластиковых контейнеров для сбора, хранения и транспортировки крови и ее компонентов
3 960,00


расходы на обеспечение учреждений службы крови необходимым количеством гемоконтейнеров для создания резерва компонентов крови

10 000,00


расходы на покупку 1000 окклюдеров

23 000,00


средства, направляемые на профилактику, раннюю диагностику и лечение эндокринных заболеваний

97 100,00


расходы на бесплатную вакцинацию против гриппа воспитанников учреждений социальной защиты и проживающих в этих учреждениях
2 640,00


расходы на изготовление бланков листков нетрудоспособности
346,5


расходы на развитие служб гематологии и трансфузиологии и дальнейшую поддержку лиц, страдающих онкогематологическими и трудноизлечимыми заболеваниями
100 538,00

100 000,00


расходы на раннюю диагностику вирусных гепатитов типов «C» и «B» и организацию специального лечения против вируса

23 900,00


расходы на оснащение наркологических учреждений медицинским оборудованием

24 450,00

в том числе перераспределяемые расходы:



осуществление на системной основе агитационно-пропагандистских работ по формированию здорового образа жизни, правильному питанию
2 000,00


расходы, связанные с совершенствованием онкологической помощи и дальнейшим развитием онкологической службы
125 000,00
137 500,00

расходы, связанные с направлением медицинских кадров в ведущие зарубежные медицинские и научные учреждения на переподготовку и повышение квалификации, а также привлечением квалифицированных иностранных медицинских специалистов в республику
2 000,00


средства, выделяемые Фонду по содействию оздоровлению лиц, страдающих онкогематологическими и трудноизлечимыми заболеваниями
150 000,00
180 000,00

средства, выделяемые Фонду поддержки и привлечения в медицинские учреждения одарённых и квалифицированных медицинских специалистов
50 000,00
50 000,00

расходы на приобретение медицинского оборудования для раннего выявления дефектов слуха у новорождённых

10 200,00

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
458 700,00

5
Министерство культуры
727 921,90
745 969,10

в том числе:



текущие расходы
555 921,90
593 148,10

из них:



расходы на программы развития
20 698,30
53 779,10

расходы, связанные с укреплением материально-технической базы государственных театров
14 306,00


расходы на обеспечение детских школ музыки и искусства учебно-методическими пособиями
6 392,30
6 779,10

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
172 000,00
152 821,00
6
Министерство инновационного развития
843 322,60
1 027 547,70

в том числе:



текущие расходы
198 971,60
273 113,70

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
7 432,00
4 434,00

трансферты Фонду финансирования науки и поддержки инноваций
636 919,00
750 000,00
7
Министерство жилищно-коммунального обслуживания
1 323 983,00
1 273 508,70

в том числе:



текущие расходы
19 312,80
19 508,70

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
323 362,70
250 000,00

из них:



расходы на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов теплоснабжения
320 000,00
250 000,00

трансферты Фонду развития систем водоснабжения и канализации
981 307,50
1 004 000,00
8
Министерство сельского хозяйства
615 728,90
657 118,80

в том числе:



текущие расходы
413 353,90
457 118,80

из них:



расходы на программы развития
16 700,00
94 030,00

субсидии на внедрение водосберегающих технологий в сельском хозяйстве
16 700,00
16 700,00

на определение и переоценку нормативной стоимости земель сельскохозяйственного назначения, проведение почвенного обследования и корректировку почвенных карт, проведение почвенно-агрохимических исследований на орошаемых землях и создание агрохимических картограмм, проведение почвенного (земельного) мониторинга

77 330,00

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
2 375,00


трансферты Фонду развития виноделия Агентства по регулированию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия
50 000,00
200 000,00

трансферты Фонду развития садоводства и тепличного хозяйства
150 000,00

9
Министерство водного хозяйства
3 440 003,50
3 382 371,80

в том числе:



текущие расходы
2 190 003,50
2 317 371,80

из них:



расходы на программы развития
1 737 110,00
1 809 280,00

расходы на покрытие части затрат по внедрению капельного орошения производителями хлопка-сырца
935 000,00
260 000,00

Расходы на очистку илистых отложений в верховьях Тахиаташского гидроузла Амударьи с помощью земснарядов

30 000,00

расходы на потребление электроэнергии насосными станциями
802 110,00
1 349 280,00

в том числе перераспределяемые расходы:



субсидии на покрытие стоимости электроэнергии, потребляемой насосными агрегатами хлопководческих и зерновых хозяйств

170 000,00

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
1 250 000,00
1 065 000,00
10
Министерство энергетики
55 034,90
70 473,30

в том числе:



текущие расходы
55 034,90
70 473,30

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов



11
Министерство транспорта
5 877 437,70
5 195 039,80

в том числе:



текущие расходы
177 037,70
210 599,80

из них:



расходы на программы развития
30 000,00
54 058,30

субсидии авиаперевозчикам на покрытие части стоимости билетов для авиарейсов по местным направлениям
30 000,00
30 000,00

Компенсация за льготные билеты, реализуемых железнодорожными и авиаперевозчиками со скидкой 50% пенсионерам, получателям пособий и лицам с ограниченными возможностями, проживающим в Каракалпакстане и Хорезмской области

20 000,00

Компенсация убытков малой авиации из Ферганы в Сохский район

4 058,30

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
880 000,00
304 000,00

трансферты Целевому фонду развития автомобильных дорог
4 820 400,00
4 680 440,00
12
Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды
38 414,30
278 398,20

в том числе:



текущие расходы
31 414,30
193 398,20

из них:



расходы на программы развития
22 748,20
179 562,80

расходы на совершенствование материально-технической базы аналитических лабораторий в системе Комитета
17 714,70
35 000,00

расходы на ведение государственного кадастра животного и растительного мира, охраняемых природных территорий и мест утилизаций отходов
5 033,50
5 505,00

расходы на укрепление материально-технической базы охраняемых регионов в системе комитета

19 000,00

в том числе перераспределяемые расходы:



расходы, связанные с организацией работ по санитарной очистке и обеспечением чистоты в населённых пунктах

120 057,80

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
7 000,00
85 000,00
13
Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам
1 105 181,60
1 116 810,00

в том числе:



текущие расходы
1 025 969,90
1 110 377,00

из них:



расходы на программы развития
1 000 000,00
1 090 000,00

субсидии на геологоразведочные работы
1 000 000,00
1 090 000,00

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
79 211,70
6 433,00
14
Комитет по развитию шелководства и шерстяной промышленности
186 626,90
176 805,10

в том числе:



текущие расходы
186 626,90
176 805,10

из них:



расходы на программы развития
172 920,00
163 220,00

субсидии на коконы (мокрые коконы), изготовленные физическими лицами в домашних условиях



субсидии на внедрение системы капельного орошения на тутовых плантациях и строительство буровой скважины для отбора воды, а также насосной станции для откачки воды из рек, каналов и дру?их водоёмов
20 700,00
20 000,00

субсидии на строительство буровой скважины для отбора воды на каракулеводческих кластерах, а также насосной станции для откачки воды из рек, каналов и других водоёмов
20 000,00


субсидии на покрытие части затрат на восстановление и реконструкцию шахтных и вертикальных колодцев и насосных станций на пастбищах

20 000,00

субсидии за каждый импортированный из зарубежных государств эмбрион породистой овцы и козы, в том числе овцы каракульской породы
2 000,00


субсидии за экспорт овец каракульской породы и их шкур

3 000,00

субсидии надомникам, занятым выращиванием коконов тутового шелкопряда (сырого шелкопряда)
120 220,00


субсидии на коконы (мокрые коконы), изготовленные физическими лицами в домашних условиях

120 220,00

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов



15
Министерство развития спорта (было частью Министерства спорта и туризма)
1 715 025,10
1 218 692,40

в том числе:



текущие расходы
1 183 025,10
818 692,40

из них:



расходы на программы развития
650 303,10
607 100,00

расходы на подготовку и участие в Олимпийских играх
135 000,00
220 000,00

расходы на подготовку и участие в Паралимпийских играх
30 869,50
34 000,00

средства, выделяемые лицам, прошедшим десять тысяч и более шагов в течение одних суток посредством платформы «Здоровый образ жизни»
60 000,00


расходы на мероприятия, включённые в календарный план спортивных и массовых физкультурных мероприятий
202 383,50
223 000,00

расходы на реализацию программ популяризации и развития таких видов спорта, как ходьба, бег, мини-футбол, велоспорт, бадминтон, стритбол и «Workоut»
104 000,00
50 000,00

расходы на поддержку деятельности Международной ассоциации «Кураш»
10 100,00
10 100,00

Расходы на оснащение медицинских кабинетов спортивных школ современным оборудованием, медикаментами и средствами восстановления, печать и приобретение современной учебной литературы и обеспечение спортсменов (сборных команд) специальной спортивной одеждой (инвентарём)

35 000,00

Расходы на планомерную организацию и проведение спортивных соревнований в рамках «Олимпиады пяти инициатив».

35 000,00

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
520 000,00
400 000,00
16
Министерство туризма и культурного наследия (было частью Министерства спорта и туризма)

340 075,90

в том числе:



текущие расходы

260 075,90

из них:



расходы на программы развития

158 850,00

расходы на реставрацию и восстановление объектов культурного наследия, а также на археологические работы
75 000,00
150 000,00

расходы на укрепление материально-технической базы государственных музеев
7 950,00
8 850,00

расходы на предоставление дополнительных скидок на билеты авиарейсов, железнодорожные билеты, приобретённые через туроператоров и услуги гостиниц
25 000,00


трансферты внебюджетному Фонду поддержки туризма
12 000,00
80 000,00
17
Государственный комитет промышленной безопасности
14 293,60
14 142,70

в том числе:



текущие расходы
14 293,60
14 142,70

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов



18
Государственный комитет по лесному хозяйству
136 753,80
203 550,30

в том числе:



текущие расходы
122 473,80
183 550,30

из них:



расходы на программы развития
80 325,00
138 000,00

расходы на создание защитных лесонасаждений против ветряной эрозии орошаемых земель и движения песка на объекты водного хозяйства
80 325,00
88 000,00

Расходы по общенациональной программе «Яшил макон»

50 000,00

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
14 280,00
20 000,00
19
Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства
516 574,50
665 563,50

в том числе:



текущие расходы
497 474,50
658 513,50

из них:



расходы на программы развития
400 000,00
532 000,00

субсидии на произведённую и реализованную продукцию животноводческими, птицеводческими и рыбоводческими хозяйствами, являющимся плательщиками налога на добавленную стоимость
200 000,00
400 000,00

субсидии на приобретение племенного скота, овец и коз, маточного поголовья рыб и цыплят
70 000,00


расходы на вакцинацию домашних животных
120 000,00
125 000,00

Субсидии на приобретение племенного скота, овец и коз, маточного поголовья рыб и цыплят фермерскими хозяйствами Каракалпакстана

6 500,00

в том числе перераспределяемые расходы:



расходы на внедрение технологии капельного и дождевого орошения на засушливых и пастбищных землях
10 000,00
500

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
19 100,00
7 050,00
20
Антимонопольный комитет
8 992,90
10 175,40

в том числе:



текущие расходы
8 992,90
10 175,40

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов



21
Агентство по управлению государственными активами
10 705,70
11 020,20

в том числе:



текущие расходы
10 705,70
11 020,20

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов



22
Министерство занятости и трудовых отношений
1 254 403,60
478 080,60

в том числе:



текущие расходы
14 403,60
15 080,60

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов




трансферты Государственному фонду содействия занятости
940 000,00
255 000,00

трансферты Фонду общественных работ
300 000,00
208 000,00
23
Государственный комитет по статистике
224 567,70
197 654,40

в том числе:



текущие расходы
217 929,80
197 654,40

из них:



расходы на программы развития
60 000,00
10 000,00

расходы на проведение мероприятий по переписи
60 000,00


расходы на регистрацию населения и регистрацию в сфере сельского хозяйства

10 000,00

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
6 637,90

24
Министерство строительства
358 902,30
232 014,00

в том числе:



текущие расходы
91 902,30
82 014,00

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
267 000,00
150 000,00
25
Министерство иностранных дел
532 152,10
765 417,90

в том числе:



текущие расходы
497 152,10
630 417,90

из них:



расходы на содержание посольств и консульских учреждений за рубежом
327 743,80
448 521,00

в том числе:



средства, сформированные из консульских сборов

101 443,50

средства республиканского бюджета

347 077,60

расходы на программы развития

18 700,00

расходы, связанные с визитом делегаций в зарубежные страны, а также с приёмом иностранных делегаций, государственных и политических деятелей
17 000,00
18 700,00

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
35 000,00

26
Министерство инвестиций и внешней торговли
415 757,00
931 153,10

в том числе:



текущие расходы
415 757,00
931 153,10

из них:



расходы на программы развития
319 500,00
712 380,00

расходы, связанные с визитом делегаций в зарубежные страны, а также с приёмом иностранных делегаций, государственных и политических деятелей
21 000,00
23 100,00

средства, выделяемые из бюджета на усиление содействия и поощрения экспорта Агентством продвижения экспорта
169 800,00
178 780,00

расходы на компенсацию части транспортных расходов при экспорте
110 000,00
418 200,00

средства, выделяемые из бюджета на компенсацию расходов по оплате страховой премии при пользовании экспортёрами в качестве залога страховыми услугами
18 700,00
42 300,00

затраты на приобретение эталонов и высокоточных измерительных приборов

50 000,00

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов



27
Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций
160 045,00
183 654,40

в том числе:



текущие расходы
160 045,00
183 654,40

из них:



расходы на программы развития
4 760,80
4 900,00

расходы на покрытие части расходов молодых специалистов по получению международных IT-сертификатов
4 760,80
3 900,00

Расходы по возврату части стоимости подписки (кэшбэк) на печатные издания, оформленные через единую электронную платформу «Обуна»

1 000,00

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов



28
Министерство юстиции
178 934,40
214 785,50

в том числе:



текущие расходы
178 934,40
214 785,50

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов



29
Министерство экономического развития и сокращения бедности
761 145,00
16 157 367,80

в том числе:



текущие расходы
261 145,00
14 957 367,80

из них:



расходы на программы развития

14 200 000,00

расходы, связанные с возмещением убытков и финансированием компании, специализирующейся на оптовой купле-продаже природного газа на внутреннем рынке (UzGasTrade)

14 200 000,00

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов




трансферты в Фонд вовлечения населения в предпринимательскую деятельность

300 000,00

трансферты Государственному фонду поддержки предпринимательской деятельности
500 000,00
900 000,00
30
Министерство финансов
73 274 104,20
73 429 949,50

в том числе:



текущие расходы
18 159 132,10
15 378 665,50

из них:



расходы на финансирование программ обеспечения населения жильём
1 760 000,00
1 100 000,00

расходы на процентные расходы по обслуживанию государственного долга
4 041 160,30
6 685 579,10

расходы на осуществление операций по хеджированию, совершаемых в целях управления валютными рисками средств в иностранной валюте, привлечённых для покрытия дефицита бюджета или финансирования государственных программ
107 300,00
59 649,50

социальные расходы по внебюджетному Пенсионному фонду
4 352 492,40
5 569 812,20

расходы на оплату услуг отделений (филиалов) Народного банка по выплате пособий семьям с детьми, пособий по уходу за ребёнком и материальной помощи
37 589,50
31 373,00

омпенсации на приобретение энергоэффективных и энергосберегающих устройств и покрытие части процентных расходов по кредитам, полученным на эти цели
26 616,30


компенсации части затрат на приобретение возобновляемых источников энергии

29 277,90

безвозмездная финансовая помощь Фонду государственной поддержки сельского хозяйства
5 000 000,00


средства, выделяемые Фонду государственной поддержки сельского хозяйства для предоставления грантовых средств фермерским хозяйствам
1 000 000,00


покрытие процентов по аренде или кредиту, предоставленному сельхозпредприятиям на приобретение сельскохозяйственной техники

60 000,00

расходы по сумме социального налога, уплачиваемого работодателями за работников в возрасте до 25 лет при условии непрерывной трудовой деятельности в течение шести месяцев
500 000,00
27 000,00

выделение субординированного кредита «Ипотека банку»

297 500,00

средства Фонду государственной поддержки сельского хозяйства на покрытие отрицательной разницы между процентными ставками средств, привлечённых для устранения финансового дефицита, включая бюджетную ссуду, и ресурсов, размещённых в коммерческих банках для финансирования расходов по производству сельскохозяйственной продукции, а также части расходов по машинному сбору хлопка-сырца
840 500,00
1 105 846,00

текущие расходы Министерства финансов и организаций, входящих в его структуру и другие
433 473,60
412 627,70

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
8 038 212,00
3 104 828,70

в том числе перераспределяемые расходы:



расходы на развитие инфраструктуры свободных экономических зон и малых индустриальных зон, а также крупных производственных проектов с прямыми иностранными инвестициями
1 700 000,00
1 500 000,00

в том числе расходы на финансирование проектов на основе государственно-частного партнёрства
200 000,00
200 000,00

расходы на Программу развития региона Приаралья
35 000,00


расходы на проектно-изыскательские работы последующих лет
150 000,00
185 960,00

расходы на финансирование разрабатываемых программ
2 775 501,60
366 500,00

расходы на пересчёт остаточной стоимости переходящих объектов на текущие цены
200 000,00


расходы на улучшение земельных участков, водной и дорожной инфраструктуры вокруг туристских объектов
300 000,00
280 000,00

расходы по строительству инженерно-коммуникационных сетей для массивов многоквартирных жилых домов
200 000,00
200 000,00

для объектов инфраструктуры, которые будут построены в массивах «Новый Узбекистан»

572 368,70

нераспределенные средства Программы развития социальной и производственной инфраструктуры
177 710,40


расходы программ «Обод кишлок» и «Обод махалла»
2 500 000,00


трансферты внебюджетному Пенсионному фонду
14 000 000,00
15 000 000,00

трансферты Фонду по финансированию образовательных кредитов
1 000 000,00
1 700 000,00

трансферты Государственному фонду медицинского страхования
599 546,40
676 046,00

регулирующие трансферты, выделяемые из республиканского бюджета бюджетам Республики Каракалпакстан, местным бюджетам областей и города Ташкента
14 115 563,50
24 223 094,20

перераспределяемые средства
17 361 650,20
13 347 315,10

на улучшение инфраструктуры махаллей

3 908 351,30

расходы, связанные с повышением размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий, а также тарифов по отдельным видам услуг
11 359 492,50
3 798 789,80

расходы, связанные с выплатой пособий по беременности и родам работникам бюджетных организаций
500 650,50
665 000,00

выплата пособий по беременности и родам женщинам, работающим в частном секторе

300 710,00

расходы на социально-экономическое развитие регионов на основе поручений Президента
3 000 000,00
3 500 000,00

расходы, связанные с платежами по НДС и акцизным налогам по проектам, реализуемым за счёт займов (кредитов), предоставляемых международными и зарубежными правительственными финансовыми организациями по международным договорам , и погашаемых в последующем из Государственного бюджета
129 912,30
142 903,50

расходы на обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
57 000,00
120 063,60

субсидии на покрытие стоимости электроэнергии, потребляемой фермерскими хозяйствами
244 595,00


субсидии на компенсацию части расходов по бурению скважин для добычи воды для орошения приусадебных земель населения
50 000,00
100 000,00

расходы на борьбу с коронавирусной пандемией и приобретение вакцин
1 700 000,00


расходы на другие мероприятия, связанные со здравоохранением

523 496,90

средства нуждающимся семьям, включённым в «железную тетрадь» на установку возобновляемых источников энергии

50 000,00

расходы на повторное введение в пользование орошаемых земель, не используемых в сельском хозяйстве, и в степных районах
220 000,00
100 000,00

средства на покрытие части расходов по оплате страховой премии при использовании услуги страхования рисков урожая плодоовощной продукции и привлечению квалифицированных специалистов из-за рубежа
50 000,00
50 000,00

субсидии на приобретение оборудований лазерной планировки и семенных сеялок
50 000,00
40 000,00

расходы на государственную программу космического мониторинга

48 000,00
31
Государственный налоговый комитет
1 536 404,00
1 522 703,00

в том числе:



текущие расходы
1 506 404,00
1 522 703,00

Из них:



расходы на программы развития



расходы на определение границ административно-территориальных единиц, инвентаризация земельных ресурсов

50 000,00

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
30 000,00

32
Кабинет министров
1 606 061,90
1 948 979,00

в том числе:



текущие расходы
1 105 705,70
1 468 979,00

из них:



Резервный фонд Кабинета Министров
708 914,10
800 000,00

расходы на программы развития

187 000,00

формирование средств Фонд развития культуры и искусства

165 000,00

формирование средств внебюджетного фонда агентства популяризации изучения иностранных языков

22 000,00

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
356,2


трансферты Централизованному фонду по возмещению убытков физическим и юридическим лицам в связи с изъятием у них земельных участков для общественных нужд
500 000,00
480 000,00
33
Администрация президента (Вместе со средствами, запланированными для Академии государственного управления при президенте, Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте, Агентства информации и массовых коммуникаций при АП и Главного управления медицины при АП)
814 696,60
1 241 278,50

в том числе:



текущие расходы
616 185,10
989 844,50

из них:



расходы на программы развития
20 000,00
20 000,00

средства, выделяемые Фонду поддержки развития информационной сферы и массовых коммуникаций
20 000,00
20 000,00

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
198 511,50
251 434,00
34
Агентство развития государственной службы при президенте
236 235,70
267 099,10

в том числе:



текущие расходы
66 235,70
67 099,10

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов




трансферты Фонду «Эл-юрт умиди»
170 000,00
200 000,00
35
Счётная палата
67 621,90
69 004,30

в том числе:



текущие расходы
67 621,90
69 004,30

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов



36
Сенат Олий Мажлиса
59 937,20
92 798,00

в том числе:



текущие расходы
59 937,20
92 798,00

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов



37
Законодательная палата Олий Мажлиса
243 081,90
394 533,00

в том числе:



текущие расходы
233 081,90
394 533,00

из них:



Общественный фонд по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе
82 360,00
226 490,00

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
10 000,00

38
Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека (омбудсман)
7 607,60
16 438,80

в том числе:



текущие расходы
7 607,60
16 438,80

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов



39
Уполномоченный Олий Мажлиса по правам ребёнка (омбудсман ребёнка)
1 300,00
1 300,00

в том числе:



текущие расходы
1 300,00
1 300,00

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов



40
Генеральная прокуратура
1 357 273,60
1 494 225,70

в том числе:



текущие расходы
1 261 273,60
1 413 925,70

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
96 000,00
80 300,00
41
Верховный суд
1 005 075,90
1 185 365,00

в том числе:



текущие расходы
915 075,90
1 093 665,00

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
90 000,00

42
Конституционный суд
12 190,00
8 815,70

в том числе:



текущие расходы
7 190,00
8 815,70

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
5 000,00

43
Высший судейский совет
33 121,90
35 058,60

в том числе:



текущие расходы
31 121,90


капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
2 000,00

44
Агентство по противодействию коррупции
21 182,10
23 627,70

в том числе:



текущие расходы
18 261,30
23 627,70

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
2 920,80

45
Центральная избирательная комиссия
12 047,60
16 466,10

в том числе:



текущие расходы
12 047,60


капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов



46
Национальная телерадиокомпания Узбекистана
561 375,80
521 941,40

в том числе:



текущие расходы
429 465,00
487 941,40

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
131 910,80
34 000,00
47
Национальное информационное агентство Узбекистана
20 568,40
33 678,90

в том числе:



текущие расходы
19 514,70


капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
1 053,70

48
Агентство президентских образовательных учреждений
430 551,80
665 225,80

в том числе:



текущие расходы
280 551,80
365 225,80

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
150 000,00
300 000,00
49
Агентство «Узархив»
10 412,70
13 597,20

в том числе:



текущие расходы
10 412,70
13 597,20

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов



50
Агентство по развитию медико-социальных услуг
197 092,70
276 299,70

в том числе:



текущие расходы
90 292,70
127 547,10

из них:



расходы на программы развития
34 010,00
53 163,00

расходы на дальнейшее улучшение качества медико-социальных услуг, оказываемых лицам с инвалидностью
34 010,00
53 163,00

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
106 800,00
148 752,60
51
Агентство кинематографии
233 083,10
125 820,40

в том числе:



текущие расходы
183 083,10
109 820,40

из них:



расходы на программы развития
162 000,00
97 000,00

расходы на создание национальной кинопродукции на основе государственного заказа
90 000,00
70 000,00

субсидии на поддержку и развитие производства национальных сериалов телеканалам, осуществляющим деятельность в республиканском масштабе
12 000,00
12 000,00

расходы на проведение международного кинофестиваля «Ипак йули дурдонаси»

10 000,00

формирование средств Центра развития национальной кинематографии
50 000,00


средства на покрытие части расходов иностранных кинокомпаний, производивших кино на территории Узбекистана
5 000,00
5 000,00

средства на покрытие части расходов в случае оснащения кинозалов цифровыми устройствами демонстрации кино (формата DCP и выше), предоставляющих возможность защиты авторских прав
5 000,00


капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
50 000,00
16 000,00
52
Агентство по карантину и защите растений
92 437,70
102 285,20

в том числе:



текущие расходы
92 437,70
102 285,20

из них:



расходы на программы развития
55 000,00
61 000,00

расходы, связанные с противодействием саранче и вредителям, а также обеспечением сохранения урожая в чрезвычайных ситуациях
55 000,00
50 000,00

расходы на мероприятия по борьбе с тутовой огнёвкой
10 000,00
11 000,00

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов



53
Агентство стратегических реформ при президенте
7 532,30
35 814,90

в том числе:



текущие расходы
7 532,30
35 814,90

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов



54
Республиканский центр духовности и просветительства
63 264,50
65 721,80

в том числе:



текущие расходы
63 264,50
65 721,80

из них:



расходы на программы развития
45 000,00
45 000,00

средства, выделяемые из бюджета Целевому фонду по поддержке сферы духовности и творчества
45 000,00
45 000,00

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов



55
Центр гидрометеорологической службы
180 697,50
165 973,70

в том числе:



текущие расходы
160 697,50
165 973,70

из них:



расходы на программы развития
20 975,00


расходы на укрепление материально-технической базы Центра гидрометеорологической службы
20 975,00


капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
20 000,00

56
Национальный центр по правам человека
11 368,00
13 391,80

в том числе:



текущие расходы
11 368,00
13 391,80

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов



57
Агентство по делам молодёжи
212 813,10
374 923,60

в том числе:



текущие расходы
212 813,10
374 923,60

из них:



расходы на программы развития
50 000,00
200 000,00

субсидии на содействию занятости и усиление социальной защиты молодёжи
50 000,00
150 000,00

расходы интеллектуального клуба «Заковат»

50 000,00

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов



58
Министерство по поддержке махалли и старшего поколения (было в составе Минмахалли и семьи)
мазал87 608,90

в том числе:



текущие расходы
57 412,40
87 608,90

из них:



расходы на программы развития
39 000,00
76 000,00

формирование средств Фонда нуроний (старейшин)

50 000,00

средства, выделяемые из Государственного бюджета Фонду «Обод ва хавфсиз махалла»
26 000,00
26 000,00

средства, выделяемые из Государственного бюджета Институту «Махалла ва оила»
13 000,00


капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов



59
Государственный комитет семьи и женщин (был в составе Минмахалли и семьи)

92 782,20

в том числе:



текущие расходы

42 782,20

из них:



расходы на программы развития

13 700,00

расходы на укрепление материально-технической базы НИИ «Оила и хотин-кизлар», материальное обеспечение его сотрудников и научно-практические проекты

13 700,00

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов




трансферты Государственному целевому фонду по поддержке женщин и семьи
91 000,00
50 000,00
60
Академия наук
328 183,20
364 837,50

в том числе:



текущие расходы
293 700,60
322 738,50

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
34 482,60
42 099,00
61
Художественная академия

111 404,40

в том числе:



текущие расходы

108 223,40

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов

3 181,00
62
Совет Федерации профсоюзов Узбекистана

150 000,00

в том числе:



текущие расходы

150 000,00

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов


63
Международный неправительственный благотворительный фонд «Соглом авлод учун»

660

в том числе:



текущие расходы

660

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов


64
Республиканский центр социальной адаптации детей

8 211,80

в том числе:



текущие расходы

8 211,80

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов


65
Прочие организации
29 065 517,90
35 962 585,90

в том числе:



текущие расходы
27 808 517,90
34 665 585,90

капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
1 257 000,00
1 297 000,00