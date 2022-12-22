Предельные размеры ассигнований из государственного бюджета на обеспечение деятельности 61 министерства и ведомства Узбекистана в 2023 году (в прошлом году их было 58) составят 203,77 трлн сумов, что на 18,6% больше прогнозов конца 2021 года. Об этом говорится в законе о госбюджете, принятом Законодательной палатой Олий Мажлиса и опубликованном Министерством финансов.

В госбюджете на 2022 год расходы госорганов были утверждены на уровне 171,77 трлн сумов, но к концу года депутаты одобрили их увеличение на 22,9 трлн сумов (2 млрд долларов США) — до 194,67 трлн сумов.

«Газета.uz» уже писала, что консолидированные расходы бюджета в следующем году могут вырасти на 22%. Согласно закону, большинству министерств и ведомств предлагается увеличить финансирование по сравнению с этим годом:

Министерство народного образования — на 14,7% (до 29,6 трлн сумов). Финансирование, как и в прошлом году, включает 150 млрд сумов для Фонда содействия реформам в сфере народного образования, а также 62 млрд — на оснащение спортивным инвентарём школ, 59,8 млрд сумов — на музыкальные инструменты, 920 млрд сумов — на трансферты Республиканском целевому книжному фонду;

— на 14,7% (до 29,6 трлн сумов). Финансирование, как и в прошлом году, включает 150 млрд сумов для Фонда содействия реформам в сфере народного образования, а также 62 млрд — на оснащение спортивным инвентарём школ, 59,8 млрд сумов — на музыкальные инструменты, 920 млрд сумов — на трансферты Республиканском целевому книжному фонду; Министерство дошкольного образования — на 23,7% (до 8,03 трлн сумов). Планируется выделить 50% субсидий (2,26 трлн сумов) детским садам, образованным на основе государственно-частного партнёрства;

— на 23,7% (до 8,03 трлн сумов). Планируется выделить 50% субсидий (2,26 трлн сумов) детским садам, образованным на основе государственно-частного партнёрства; Министерство высшего и среднего специального образования — на 44,2% (до 5,98 трлн сумов). Из них 210 млрд сумов выделяется на субсидии для проектов строительства студенческого жилья, а также 200 млрд сумов — на оплату контрактов девушкам, обучающимся на магистратуре;

— на 44,2% (до 5,98 трлн сумов). Из них 210 млрд сумов выделяется на субсидии для проектов строительства студенческого жилья, а также 200 млрд сумов — на оплату контрактов девушкам, обучающимся на магистратуре; Министерство здравоохранения — на 18,6% (до 3,66 трлн сумов). Часть средств пойдёт на оснащение больниц физиотерапевтическим оборудованием, оказание медико-социальной помощи и бесплатное лекарственное обеспечение детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия, покупку 1000 окклюдеров (офтальмологическая повязка на глаз) и другие цели;

— на 18,6% (до 3,66 трлн сумов). Часть средств пойдёт на оснащение больниц физиотерапевтическим оборудованием, оказание медико-социальной помощи и бесплатное лекарственное обеспечение детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия, покупку 1000 окклюдеров (офтальмологическая повязка на глаз) и другие цели; Министерство инновационного развития — на 21,8% (до 1,03 трлн сумов). Фонду финансирования науки и поддержки инноваций расширят финансирование до 750 млрд сумов;

— на 21,8% (до 1,03 трлн сумов). Фонду финансирования науки и поддержки инноваций расширят финансирование до 750 млрд сумов; Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды — в 7,2 раза (до 279,4 млрд сумов). Большая часть финансов пойдёт на работы по санитарной очистке и обеспечением чистоты в населённых пунктах;

— в 7,2 раза (до 279,4 млрд сумов). Большая часть финансов пойдёт на работы по санитарной очистке и обеспечением чистоты в населённых пунктах; Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства — на 28,8% (до 665,5 млрд сумов. Рост связан с удвоением размера субсидии животноводческим, птицеводческим и рыбоводческим хозяйствам;

— на 28,8% (до 665,5 млрд сумов. Рост связан с удвоением размера субсидии животноводческим, птицеводческим и рыбоводческим хозяйствам; Министерство инвестиций и внешней торговли — в 2,2 раза (до 931,1 млрд сумов). МИВТ увеличивает расходы на компенсацию части транспортных расходов экспортёров почти в 4 раза (418,2 млрд сумов);

— в 2,2 раза (до 931,1 млрд сумов). МИВТ увеличивает расходы на компенсацию части транспортных расходов экспортёров почти в 4 раза (418,2 млрд сумов); Министерство экономического развития и сокращения бедности — в 21,2 раза (до 16,16 трлн сумов). Большая часть расходов связана с возмещением убытков и финансированием компании, специализирующейся на оптовой купле-продаже природного газа на внутреннем рынке (госкомпания UzGasTrade);

Кроме того, увеличится финансирование Кабинета министров, Администрации президента, Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса и ряда других госорганов, а также общий бюджет Госкомитета семьи и женщин и Министерства по поддержке махалли и старшего поколения, которые образовались на базе Минмахалли и семьи, на 25%.

Расходы на обслуживание долга вырастут на 65,4% (до 6,68 трлн сумов), трансферты Госфонду образовательных кредитов — на 70% (до 1,7 трлн сумов), трансферты бюджетам регионов — на 71,6% (до 24,22 трлн сумов).

При этом расходы, связанные с повышением зарплат, пенсий, стипендий и пособий, снизятся в 3 раза — с 11,36 до 3,8 трлн сумов, а финансирование программ обеспечения населения жильём — на 54,5% (с 1,7 трлн до 1,1 трлн сумов).

В следующем году предлагается сократить финансирование Министерству жилищно-коммунального обслуживания до 1,27 трлн сумов (-3,8%), Министерству водного хозяйства — до 3,38 трлн сумов (-1,6%), Министерству транспорта — до 5,2 трлн сумов (-11,6%), Министерству занятости и трудовых отношений — до 478 млрд сумов (-61,8%), Министерству строительства — до 232 млрд сумов (-35,3%) и других органов.

Совету Федерации профсоюзов Узбекистана предлагается выделить 150 млрд сумов. В 2021 году организация также получала 120 млрд сумов, хоть и является негосударственной некоммерческой самоуправляемой организацией. В этом году средства не выделялись.

Расходы «прочих организаций», куда входят бюджеты Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности и Национальной гвардии, увеличиваются на 23,3% — до 35,96 трлн сумов.

Предельные размеры ассигнований, выделяемых распорядителям бюджетных средств первого уровня на 2022 год, млн сумов



