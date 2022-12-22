Предельные размеры ассигнований из государственного бюджета на обеспечение деятельности 61 министерства и ведомства Узбекистана в 2023 году (в прошлом году их было 58) составят 203,77 трлн сумов, что на 18,6% больше прогнозов конца 2021 года. Об этом говорится в законе о госбюджете, принятом Законодательной палатой Олий Мажлиса и опубликованном Министерством финансов.
В госбюджете на 2022 год расходы госорганов были утверждены на уровне 171,77 трлн сумов, но к концу года депутаты одобрили их увеличение на 22,9 трлн сумов (2 млрд долларов США) — до 194,67 трлн сумов.
«Газета.uz» уже писала, что консолидированные расходы бюджета в следующем году могут вырасти на 22%. Согласно закону, большинству министерств и ведомств предлагается увеличить финансирование по сравнению с этим годом:
- Министерство народного образования — на 14,7% (до 29,6 трлн сумов). Финансирование, как и в прошлом году, включает 150 млрд сумов для Фонда содействия реформам в сфере народного образования, а также 62 млрд — на оснащение спортивным инвентарём школ, 59,8 млрд сумов — на музыкальные инструменты, 920 млрд сумов — на трансферты Республиканском целевому книжному фонду;
- Министерство дошкольного образования — на 23,7% (до 8,03 трлн сумов). Планируется выделить 50% субсидий (2,26 трлн сумов) детским садам, образованным на основе государственно-частного партнёрства;
- Министерство высшего и среднего специального образования — на 44,2% (до 5,98 трлн сумов). Из них 210 млрд сумов выделяется на субсидии для проектов строительства студенческого жилья, а также 200 млрд сумов — на оплату контрактов девушкам, обучающимся на магистратуре;
- Министерство здравоохранения — на 18,6% (до 3,66 трлн сумов). Часть средств пойдёт на оснащение больниц физиотерапевтическим оборудованием, оказание медико-социальной помощи и бесплатное лекарственное обеспечение детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия, покупку 1000 окклюдеров (офтальмологическая повязка на глаз) и другие цели;
- Министерство инновационного развития — на 21,8% (до 1,03 трлн сумов). Фонду финансирования науки и поддержки инноваций расширят финансирование до 750 млрд сумов;
- Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды — в 7,2 раза (до 279,4 млрд сумов). Большая часть финансов пойдёт на работы по санитарной очистке и обеспечением чистоты в населённых пунктах;
- Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства — на 28,8% (до 665,5 млрд сумов. Рост связан с удвоением размера субсидии животноводческим, птицеводческим и рыбоводческим хозяйствам;
- Министерство инвестиций и внешней торговли — в 2,2 раза (до 931,1 млрд сумов). МИВТ увеличивает расходы на компенсацию части транспортных расходов экспортёров почти в 4 раза (418,2 млрд сумов);
- Министерство экономического развития и сокращения бедности — в 21,2 раза (до 16,16 трлн сумов). Большая часть расходов связана с возмещением убытков и финансированием компании, специализирующейся на оптовой купле-продаже природного газа на внутреннем рынке (госкомпания UzGasTrade);
Кроме того, увеличится финансирование Кабинета министров, Администрации президента, Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса и ряда других госорганов, а также общий бюджет Госкомитета семьи и женщин и Министерства по поддержке махалли и старшего поколения, которые образовались на базе Минмахалли и семьи, на 25%.
Расходы на обслуживание долга вырастут на 65,4% (до 6,68 трлн сумов), трансферты Госфонду образовательных кредитов — на 70% (до 1,7 трлн сумов), трансферты бюджетам регионов — на 71,6% (до 24,22 трлн сумов).
При этом расходы, связанные с повышением зарплат, пенсий, стипендий и пособий, снизятся в 3 раза — с 11,36 до 3,8 трлн сумов, а финансирование программ обеспечения населения жильём — на 54,5% (с 1,7 трлн до 1,1 трлн сумов).
В следующем году предлагается сократить финансирование Министерству жилищно-коммунального обслуживания до 1,27 трлн сумов (-3,8%), Министерству водного хозяйства — до 3,38 трлн сумов (-1,6%), Министерству транспорта — до 5,2 трлн сумов (-11,6%), Министерству занятости и трудовых отношений — до 478 млрд сумов (-61,8%), Министерству строительства — до 232 млрд сумов (-35,3%) и других органов.
Совету Федерации профсоюзов Узбекистана предлагается выделить 150 млрд сумов. В 2021 году организация также получала 120 млрд сумов, хоть и является негосударственной некоммерческой самоуправляемой организацией. В этом году средства не выделялись.
Расходы «прочих организаций», куда входят бюджеты Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности и Национальной гвардии, увеличиваются на 23,3% — до 35,96 трлн сумов.
Предельные размеры ассигнований, выделяемых распорядителям бюджетных средств первого уровня на 2022 год, млн сумов
|№
|Показатели
|Сумма
|Прогноз на 2022 год
|На 2023 год
|Средства, выделяемые из республиканского бюджета, всего
|171 894 044,60
|203 772 289,70
|в том числе:
|текущие расходы
|100 432 622,70
129 725 742,10
|из них:
|расходы на программы развития
|8 776 973,40
25 676 093,00
|капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|14 628 035,30
9 072 652,30
|трансферты государственным целевым фондам
|25 356 172,90
27 403 486,00
|регулирующие трансферты, выделяемые из республиканского бюджета бюджетам Республики Каракалпакстан, местным бюджетам областей и города Ташкента
|14 115 563,50
24 223 094,20
|перераспределяемые ассигнования
|17 361 650,20
13 347 315,10
|1
|Министерство народного образования
|25 816 065,20
29 629 219,70
|в том числе:
|текущие расходы
|25 061 065,20
28 409 219,70
|из них:
|расходы на программы развития
|302 000,00
601 346,00
|средства, выделяемые Фонду содействия реформам в сфере народного образования
|150 000,00
150 000,00
|расходы на подключение учреждений народного образования к широкополосной сети Интернет
|152 000,00
|расходы на обеспечение спортивным инвентарём учреждений системы МНО
62 079,00
|на национальные музыкальные инструменты в школах
59 767,00
|обновление старых компьютерных классов в школах
100 000,00
|Средства, выделенные в фонд министра народного образования
150 000,00
|в том числе перераспределяемые средства:
|на создание более 100 тысяч бесплатных кружков компьютерных и ИТ-технологий во внешкольных образовательных учреждениях
79 500,00
|капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|150 000,00
300 000,00
|трансферты Республиканскому целевому книжному фонду
|605 000,00
920 000,00
|2
|Министерство дошкольного образования
|6 491 546,00
8 032 161,00
|в том числе:
|текущие расходы
|6 456 546,00
8 009 161,00
|из них:
|расходы на программы развития
|1 722 270,50
2 446 372,80
|средства, выделяемые фонду развития дошкольного образования
|115 500,00
127 000,00
|в том числе перераспределяемые расходы:
|субсидии дошкольным образовательным организациям, образованным на основе государственно-частного партнёрства
|1 500 000,00
2 259 372,80
|расходы на обязательную годичную подготовку детей к начальному образованию
|106 770,50
60 000,00
|капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|35 000,00
23 000,00
|3
|Министерство высшего и среднего специального образования
|4 146 610,70
5 980 525,40
|в том числе:
|текущие расходы
|3 969 922,40
5 389 006,40
|из них:
|расходы на программы развития
|193 186,00
503 052,00
|в том числе перераспределяемые расходы:
|субсидии на проекты по строительству места проживания студентов на основе государственно-частного партнёрства и заявок государственных высших образовательных организаций
|178 560,00
210 000,00
|На возмещение платы за контракт для всех девушек и женщин, обучающихся на магистратуре в вузе
200 000,00
|субсидии, выделяемые государственному партнёру на проживание студентов в студенческих общежитиях, построенных на основе ГЧП
74 052,00
|в том числе перераспределяемые расходы:
|ежемесячные субсидии в двукратном размере базовой расчётной величины для молодёжи, включённой в «Молодёжную тетрадь», в период прохождения ею практики
|14 626,00
19 000,00
|капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|176 688,30
591 519,00
|4
|Министерство здравоохранения
|3 086 661,40
3 662 586,10
|в том числе:
|текущие расходы
|2 627 961,40
3 453 486,10
|из них:
|расходы на программы развития
|1 273 722,80
1 496 599,00
|расходы, связанные с вакцинацией детей
|205 000,00
200 000,00
|расходы на мероприятия раннего выявления врождённых и наследственных заболеваний у детей
|58 143,10
|расходы на обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (витамином «К», сурфактантом и другими), необходимыми для обеспечения здоровья матерей и детей, женщин репродуктивного возраста
|28 600,00
31 500,00
|расходы на реагенты, расходные материалы и сервисное обслуживание в целях полноценного и эффективного использования высокотехнологичного лабораторного оборудования в детских медицинских и родильных учреждениях
|8 000,00
8 800,00
|расходы, связанные с противодействием распространению заболеваний, вызываемых вирусом иммунодефицита человека
|95 400,00
|расходы на оказание нефрологической и гемодиализной помощи
|101 558,00
79 292,00
|проведение операции кохлеарной имплантации у детей с нейросенсорной глухотой или потерей слуха
|30 606,70
31 815,00
|расходы на обеспечение лекарственными средствами больных, прошедших хирургическую операцию по трансплантации почек и печени
|21 010,00
23 111,00
|расходы на обеспечение лекарственными средствами больных эндокринологическими заболеваниями
|28 413,00
|расходы на оказание медицинской и социальной помощи детям с редкими (орфанными) и другими наследственно-генетическими заболеваниями
|35 535,00
35 525,00
|расходы на повышение качества медицинской помощи, оказываемой женщинам репродуктивного возраста, беременным и детям
|4 208,00
|расходы на обеспечение профилактическими специальными препаратами детей, беременных, женщин фертильного возраста и кормящих матерей на бесплатной основе
|91 000,00
145 200,00
|расходы на широкое внедрение системы «Электронное здравоохранение», создание комплекса информационных систем и баз данных, интегрированных на основе единых национальных стандартов
|50 000,00
50 000,00
|расходы на оснащение физиотерапевтическим оборудованием
104 760,00
|расходы на оказание медико-социальной помощи и бесплатное лекарственное обеспечение детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия
118 000,00
|расходы на финансирование мер по дальнейшему улучшению качества медико-социальных услуг, оказываемых лицам с инвалидностью
|79 764,50
12 446,00
|расходы на приобретение одноразовых пластиковых контейнеров для сбора, хранения и транспортировки крови и ее компонентов
|3 960,00
|расходы на обеспечение учреждений службы крови необходимым количеством гемоконтейнеров для создания резерва компонентов крови
10 000,00
|расходы на покупку 1000 окклюдеров
23 000,00
|средства, направляемые на профилактику, раннюю диагностику и лечение эндокринных заболеваний
97 100,00
|расходы на бесплатную вакцинацию против гриппа воспитанников учреждений социальной защиты и проживающих в этих учреждениях
|2 640,00
|расходы на изготовление бланков листков нетрудоспособности
|346,5
|расходы на развитие служб гематологии и трансфузиологии и дальнейшую поддержку лиц, страдающих онкогематологическими и трудноизлечимыми заболеваниями
|100 538,00
100 000,00
|расходы на раннюю диагностику вирусных гепатитов типов «C» и «B» и организацию специального лечения против вируса
23 900,00
|расходы на оснащение наркологических учреждений медицинским оборудованием
|24 450,00
|в том числе перераспределяемые расходы:
|осуществление на системной основе агитационно-пропагандистских работ по формированию здорового образа жизни, правильному питанию
|2 000,00
|расходы, связанные с совершенствованием онкологической помощи и дальнейшим развитием онкологической службы
|125 000,00
|137 500,00
|расходы, связанные с направлением медицинских кадров в ведущие зарубежные медицинские и научные учреждения на переподготовку и повышение квалификации, а также привлечением квалифицированных иностранных медицинских специалистов в республику
|2 000,00
|средства, выделяемые Фонду по содействию оздоровлению лиц, страдающих онкогематологическими и трудноизлечимыми заболеваниями
|150 000,00
|180 000,00
|средства, выделяемые Фонду поддержки и привлечения в медицинские учреждения одарённых и квалифицированных медицинских специалистов
|50 000,00
|50 000,00
|расходы на приобретение медицинского оборудования для раннего выявления дефектов слуха у новорождённых
|10 200,00
|капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|458 700,00
|5
|Министерство культуры
|727 921,90
|745 969,10
|в том числе:
|текущие расходы
|555 921,90
|593 148,10
|из них:
|расходы на программы развития
|20 698,30
|53 779,10
|расходы, связанные с укреплением материально-технической базы государственных театров
|14 306,00
|расходы на обеспечение детских школ музыки и искусства учебно-методическими пособиями
|6 392,30
|6 779,10
|капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|172 000,00
|152 821,00
|6
|Министерство инновационного развития
|843 322,60
|1 027 547,70
|в том числе:
|текущие расходы
|198 971,60
|273 113,70
|капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|7 432,00
|4 434,00
|трансферты Фонду финансирования науки и поддержки инноваций
|636 919,00
|750 000,00
|7
|Министерство жилищно-коммунального обслуживания
|1 323 983,00
|1 273 508,70
|в том числе:
|текущие расходы
|19 312,80
|19 508,70
|капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|323 362,70
|250 000,00
|из них:
|расходы на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов теплоснабжения
|320 000,00
|250 000,00
|трансферты Фонду развития систем водоснабжения и канализации
|981 307,50
|1 004 000,00
|8
|Министерство сельского хозяйства
|615 728,90
|657 118,80
|в том числе:
|текущие расходы
|413 353,90
|457 118,80
|из них:
|расходы на программы развития
|16 700,00
|94 030,00
|субсидии на внедрение водосберегающих технологий в сельском хозяйстве
|16 700,00
|16 700,00
|на определение и переоценку нормативной стоимости земель сельскохозяйственного назначения, проведение почвенного обследования и корректировку почвенных карт, проведение почвенно-агрохимических исследований на орошаемых землях и создание агрохимических картограмм, проведение почвенного (земельного) мониторинга
|77 330,00
|капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|2 375,00
|трансферты Фонду развития виноделия Агентства по регулированию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия
|50 000,00
|200 000,00
|трансферты Фонду развития садоводства и тепличного хозяйства
|150 000,00
|9
|Министерство водного хозяйства
|3 440 003,50
|3 382 371,80
|в том числе:
|текущие расходы
|2 190 003,50
|2 317 371,80
|из них:
|расходы на программы развития
|1 737 110,00
|1 809 280,00
|расходы на покрытие части затрат по внедрению капельного орошения производителями хлопка-сырца
|935 000,00
|260 000,00
|Расходы на очистку илистых отложений в верховьях Тахиаташского гидроузла Амударьи с помощью земснарядов
|30 000,00
|расходы на потребление электроэнергии насосными станциями
|802 110,00
|1 349 280,00
|в том числе перераспределяемые расходы:
|субсидии на покрытие стоимости электроэнергии, потребляемой насосными агрегатами хлопководческих и зерновых хозяйств
|170 000,00
|капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|1 250 000,00
|1 065 000,00
|10
|Министерство энергетики
|55 034,90
|70 473,30
|в том числе:
|текущие расходы
|55 034,90
|70 473,30
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|11
|Министерство транспорта
|5 877 437,70
|5 195 039,80
|в том числе:
|текущие расходы
|177 037,70
|210 599,80
|из них:
|расходы на программы развития
|30 000,00
|54 058,30
|субсидии авиаперевозчикам на покрытие части стоимости билетов для авиарейсов по местным направлениям
|30 000,00
|30 000,00
|Компенсация за льготные билеты, реализуемых железнодорожными и авиаперевозчиками со скидкой 50% пенсионерам, получателям пособий и лицам с ограниченными возможностями, проживающим в Каракалпакстане и Хорезмской области
|20 000,00
|Компенсация убытков малой авиации из Ферганы в Сохский район
|4 058,30
|капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|880 000,00
|304 000,00
|трансферты Целевому фонду развития автомобильных дорог
|4 820 400,00
|4 680 440,00
|12
|Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды
|38 414,30
|278 398,20
|в том числе:
|текущие расходы
|31 414,30
|193 398,20
|из них:
|расходы на программы развития
|22 748,20
|179 562,80
|расходы на совершенствование материально-технической базы аналитических лабораторий в системе Комитета
|17 714,70
|35 000,00
|расходы на ведение государственного кадастра животного и растительного мира, охраняемых природных территорий и мест утилизаций отходов
|5 033,50
|5 505,00
|расходы на укрепление материально-технической базы охраняемых регионов в системе комитета
|19 000,00
|в том числе перераспределяемые расходы:
|расходы, связанные с организацией работ по санитарной очистке и обеспечением чистоты в населённых пунктах
|120 057,80
|капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|7 000,00
|85 000,00
|13
|Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам
|1 105 181,60
|1 116 810,00
|в том числе:
|текущие расходы
|1 025 969,90
|1 110 377,00
|из них:
|расходы на программы развития
|1 000 000,00
|1 090 000,00
|субсидии на геологоразведочные работы
|1 000 000,00
|1 090 000,00
|капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|79 211,70
|6 433,00
|14
|Комитет по развитию шелководства и шерстяной промышленности
|186 626,90
|176 805,10
|в том числе:
|текущие расходы
|186 626,90
|176 805,10
|из них:
|расходы на программы развития
|172 920,00
|163 220,00
|субсидии на коконы (мокрые коконы), изготовленные физическими лицами в домашних условиях
|субсидии на внедрение системы капельного орошения на тутовых плантациях и строительство буровой скважины для отбора воды, а также насосной станции для откачки воды из рек, каналов и дру?их водоёмов
|20 700,00
|20 000,00
|субсидии на строительство буровой скважины для отбора воды на каракулеводческих кластерах, а также насосной станции для откачки воды из рек, каналов и других водоёмов
|20 000,00
|субсидии на покрытие части затрат на восстановление и реконструкцию шахтных и вертикальных колодцев и насосных станций на пастбищах
|20 000,00
|субсидии за каждый импортированный из зарубежных государств эмбрион породистой овцы и козы, в том числе овцы каракульской породы
|2 000,00
|субсидии за экспорт овец каракульской породы и их шкур
|3 000,00
|субсидии надомникам, занятым выращиванием коконов тутового шелкопряда (сырого шелкопряда)
|120 220,00
|субсидии на коконы (мокрые коконы), изготовленные физическими лицами в домашних условиях
|120 220,00
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|15
|Министерство развития спорта (было частью Министерства спорта и туризма)
|1 715 025,10
|1 218 692,40
|в том числе:
|текущие расходы
|1 183 025,10
|818 692,40
|из них:
|расходы на программы развития
|650 303,10
|607 100,00
|расходы на подготовку и участие в Олимпийских играх
|135 000,00
|220 000,00
|расходы на подготовку и участие в Паралимпийских играх
|30 869,50
|34 000,00
|средства, выделяемые лицам, прошедшим десять тысяч и более шагов в течение одних суток посредством платформы «Здоровый образ жизни»
|60 000,00
|расходы на мероприятия, включённые в календарный план спортивных и массовых физкультурных мероприятий
|202 383,50
|223 000,00
|расходы на реализацию программ популяризации и развития таких видов спорта, как ходьба, бег, мини-футбол, велоспорт, бадминтон, стритбол и «Workоut»
|104 000,00
|50 000,00
|расходы на поддержку деятельности Международной ассоциации «Кураш»
|10 100,00
|10 100,00
|Расходы на оснащение медицинских кабинетов спортивных школ современным оборудованием, медикаментами и средствами восстановления, печать и приобретение современной учебной литературы и обеспечение спортсменов (сборных команд) специальной спортивной одеждой (инвентарём)
|35 000,00
|Расходы на планомерную организацию и проведение спортивных соревнований в рамках «Олимпиады пяти инициатив».
|35 000,00
|капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|520 000,00
|400 000,00
|16
|Министерство туризма и культурного наследия (было частью Министерства спорта и туризма)
|340 075,90
|в том числе:
|текущие расходы
|260 075,90
|из них:
|расходы на программы развития
|158 850,00
|расходы на реставрацию и восстановление объектов культурного наследия, а также на археологические работы
|75 000,00
|150 000,00
|расходы на укрепление материально-технической базы государственных музеев
|7 950,00
|8 850,00
|расходы на предоставление дополнительных скидок на билеты авиарейсов, железнодорожные билеты, приобретённые через туроператоров и услуги гостиниц
|25 000,00
|трансферты внебюджетному Фонду поддержки туризма
|12 000,00
|80 000,00
|17
|Государственный комитет промышленной безопасности
|14 293,60
|14 142,70
|в том числе:
|текущие расходы
|14 293,60
|14 142,70
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|18
|Государственный комитет по лесному хозяйству
|136 753,80
|203 550,30
|в том числе:
|текущие расходы
|122 473,80
|183 550,30
|из них:
|расходы на программы развития
|80 325,00
|138 000,00
|расходы на создание защитных лесонасаждений против ветряной эрозии орошаемых земель и движения песка на объекты водного хозяйства
|80 325,00
|88 000,00
|Расходы по общенациональной программе «Яшил макон»
|50 000,00
|капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|14 280,00
|20 000,00
|19
|Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства
|516 574,50
|665 563,50
|в том числе:
|текущие расходы
|497 474,50
|658 513,50
|из них:
|расходы на программы развития
|400 000,00
|532 000,00
|субсидии на произведённую и реализованную продукцию животноводческими, птицеводческими и рыбоводческими хозяйствами, являющимся плательщиками налога на добавленную стоимость
|200 000,00
|400 000,00
|субсидии на приобретение племенного скота, овец и коз, маточного поголовья рыб и цыплят
|70 000,00
|расходы на вакцинацию домашних животных
|120 000,00
|125 000,00
|Субсидии на приобретение племенного скота, овец и коз, маточного поголовья рыб и цыплят фермерскими хозяйствами Каракалпакстана
|6 500,00
|в том числе перераспределяемые расходы:
|расходы на внедрение технологии капельного и дождевого орошения на засушливых и пастбищных землях
|10 000,00
|500
|капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|19 100,00
|7 050,00
|20
|Антимонопольный комитет
|8 992,90
|10 175,40
|в том числе:
|текущие расходы
|8 992,90
|10 175,40
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|21
|Агентство по управлению государственными активами
|10 705,70
|11 020,20
|в том числе:
|текущие расходы
|10 705,70
|11 020,20
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|22
|Министерство занятости и трудовых отношений
|1 254 403,60
|478 080,60
|в том числе:
|текущие расходы
|14 403,60
|15 080,60
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|трансферты Государственному фонду содействия занятости
|940 000,00
|255 000,00
|трансферты Фонду общественных работ
|300 000,00
|208 000,00
|23
|Государственный комитет по статистике
|224 567,70
|197 654,40
|в том числе:
|текущие расходы
|217 929,80
|197 654,40
|из них:
|расходы на программы развития
|60 000,00
|10 000,00
|расходы на проведение мероприятий по переписи
|60 000,00
|расходы на регистрацию населения и регистрацию в сфере сельского хозяйства
|10 000,00
|капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|6 637,90
|24
|Министерство строительства
|358 902,30
|232 014,00
|в том числе:
|текущие расходы
|91 902,30
|82 014,00
|капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|267 000,00
|150 000,00
|25
|Министерство иностранных дел
|532 152,10
|765 417,90
|в том числе:
|текущие расходы
|497 152,10
|630 417,90
|из них:
|расходы на содержание посольств и консульских учреждений за рубежом
|327 743,80
|448 521,00
|в том числе:
|средства, сформированные из консульских сборов
|101 443,50
|средства республиканского бюджета
|347 077,60
|расходы на программы развития
|18 700,00
|расходы, связанные с визитом делегаций в зарубежные страны, а также с приёмом иностранных делегаций, государственных и политических деятелей
|17 000,00
|18 700,00
|капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|35 000,00
|26
|Министерство инвестиций и внешней торговли
|415 757,00
|931 153,10
|в том числе:
|текущие расходы
|415 757,00
|931 153,10
|из них:
|расходы на программы развития
|319 500,00
|712 380,00
|расходы, связанные с визитом делегаций в зарубежные страны, а также с приёмом иностранных делегаций, государственных и политических деятелей
|21 000,00
|23 100,00
|средства, выделяемые из бюджета на усиление содействия и поощрения экспорта Агентством продвижения экспорта
|169 800,00
|178 780,00
|расходы на компенсацию части транспортных расходов при экспорте
|110 000,00
|418 200,00
|средства, выделяемые из бюджета на компенсацию расходов по оплате страховой премии при пользовании экспортёрами в качестве залога страховыми услугами
|18 700,00
|42 300,00
|затраты на приобретение эталонов и высокоточных измерительных приборов
|50 000,00
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|27
|Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций
|160 045,00
|183 654,40
|в том числе:
|текущие расходы
|160 045,00
|183 654,40
|из них:
|расходы на программы развития
|4 760,80
|4 900,00
|расходы на покрытие части расходов молодых специалистов по получению международных IT-сертификатов
|4 760,80
|3 900,00
|Расходы по возврату части стоимости подписки (кэшбэк) на печатные издания, оформленные через единую электронную платформу «Обуна»
|1 000,00
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|28
|Министерство юстиции
|178 934,40
|214 785,50
|в том числе:
|текущие расходы
|178 934,40
|214 785,50
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|29
|Министерство экономического развития и сокращения бедности
|761 145,00
|16 157 367,80
|в том числе:
|текущие расходы
|261 145,00
|14 957 367,80
|из них:
|расходы на программы развития
|14 200 000,00
|расходы, связанные с возмещением убытков и финансированием компании, специализирующейся на оптовой купле-продаже природного газа на внутреннем рынке (UzGasTrade)
|14 200 000,00
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|трансферты в Фонд вовлечения населения в предпринимательскую деятельность
|300 000,00
|трансферты Государственному фонду поддержки предпринимательской деятельности
|500 000,00
|900 000,00
|30
|Министерство финансов
|73 274 104,20
|73 429 949,50
|в том числе:
|текущие расходы
|18 159 132,10
|15 378 665,50
|из них:
|расходы на финансирование программ обеспечения населения жильём
|1 760 000,00
|1 100 000,00
|расходы на процентные расходы по обслуживанию государственного долга
|4 041 160,30
|6 685 579,10
|расходы на осуществление операций по хеджированию, совершаемых в целях управления валютными рисками средств в иностранной валюте, привлечённых для покрытия дефицита бюджета или финансирования государственных программ
|107 300,00
|59 649,50
|социальные расходы по внебюджетному Пенсионному фонду
|4 352 492,40
|5 569 812,20
|расходы на оплату услуг отделений (филиалов) Народного банка по выплате пособий семьям с детьми, пособий по уходу за ребёнком и материальной помощи
|37 589,50
|31 373,00
|омпенсации на приобретение энергоэффективных и энергосберегающих устройств и покрытие части процентных расходов по кредитам, полученным на эти цели
|26 616,30
|компенсации части затрат на приобретение возобновляемых источников энергии
|29 277,90
|безвозмездная финансовая помощь Фонду государственной поддержки сельского хозяйства
|5 000 000,00
|средства, выделяемые Фонду государственной поддержки сельского хозяйства для предоставления грантовых средств фермерским хозяйствам
|1 000 000,00
|покрытие процентов по аренде или кредиту, предоставленному сельхозпредприятиям на приобретение сельскохозяйственной техники
|60 000,00
|расходы по сумме социального налога, уплачиваемого работодателями за работников в возрасте до 25 лет при условии непрерывной трудовой деятельности в течение шести месяцев
|500 000,00
|27 000,00
|выделение субординированного кредита «Ипотека банку»
|297 500,00
|средства Фонду государственной поддержки сельского хозяйства на покрытие отрицательной разницы между процентными ставками средств, привлечённых для устранения финансового дефицита, включая бюджетную ссуду, и ресурсов, размещённых в коммерческих банках для финансирования расходов по производству сельскохозяйственной продукции, а также части расходов по машинному сбору хлопка-сырца
|840 500,00
|1 105 846,00
|текущие расходы Министерства финансов и организаций, входящих в его структуру и другие
|433 473,60
|412 627,70
|капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|8 038 212,00
|3 104 828,70
|в том числе перераспределяемые расходы:
|расходы на развитие инфраструктуры свободных экономических зон и малых индустриальных зон, а также крупных производственных проектов с прямыми иностранными инвестициями
|1 700 000,00
|1 500 000,00
|в том числе расходы на финансирование проектов на основе государственно-частного партнёрства
|200 000,00
|200 000,00
|расходы на Программу развития региона Приаралья
|35 000,00
|расходы на проектно-изыскательские работы последующих лет
|150 000,00
|185 960,00
|расходы на финансирование разрабатываемых программ
|2 775 501,60
|366 500,00
|расходы на пересчёт остаточной стоимости переходящих объектов на текущие цены
|200 000,00
|расходы на улучшение земельных участков, водной и дорожной инфраструктуры вокруг туристских объектов
|300 000,00
|280 000,00
|расходы по строительству инженерно-коммуникационных сетей для массивов многоквартирных жилых домов
|200 000,00
|200 000,00
|для объектов инфраструктуры, которые будут построены в массивах «Новый Узбекистан»
|572 368,70
|нераспределенные средства Программы развития социальной и производственной инфраструктуры
|177 710,40
|расходы программ «Обод кишлок» и «Обод махалла»
|2 500 000,00
|трансферты внебюджетному Пенсионному фонду
|14 000 000,00
|15 000 000,00
|трансферты Фонду по финансированию образовательных кредитов
|1 000 000,00
|1 700 000,00
|трансферты Государственному фонду медицинского страхования
|599 546,40
|676 046,00
|регулирующие трансферты, выделяемые из республиканского бюджета бюджетам Республики Каракалпакстан, местным бюджетам областей и города Ташкента
|14 115 563,50
|24 223 094,20
|перераспределяемые средства
|17 361 650,20
|13 347 315,10
|на улучшение инфраструктуры махаллей
|3 908 351,30
|расходы, связанные с повышением размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий, а также тарифов по отдельным видам услуг
|11 359 492,50
|3 798 789,80
|расходы, связанные с выплатой пособий по беременности и родам работникам бюджетных организаций
|500 650,50
|665 000,00
|выплата пособий по беременности и родам женщинам, работающим в частном секторе
|300 710,00
|расходы на социально-экономическое развитие регионов на основе поручений Президента
|3 000 000,00
|3 500 000,00
|расходы, связанные с платежами по НДС и акцизным налогам по проектам, реализуемым за счёт займов (кредитов), предоставляемых международными и зарубежными правительственными финансовыми организациями по международным договорам , и погашаемых в последующем из Государственного бюджета
|129 912,30
|142 903,50
|расходы на обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|57 000,00
|120 063,60
|субсидии на покрытие стоимости электроэнергии, потребляемой фермерскими хозяйствами
|244 595,00
|субсидии на компенсацию части расходов по бурению скважин для добычи воды для орошения приусадебных земель населения
|50 000,00
|100 000,00
|расходы на борьбу с коронавирусной пандемией и приобретение вакцин
|1 700 000,00
|расходы на другие мероприятия, связанные со здравоохранением
|523 496,90
|средства нуждающимся семьям, включённым в «железную тетрадь» на установку возобновляемых источников энергии
|50 000,00
|расходы на повторное введение в пользование орошаемых земель, не используемых в сельском хозяйстве, и в степных районах
|220 000,00
|100 000,00
|средства на покрытие части расходов по оплате страховой премии при использовании услуги страхования рисков урожая плодоовощной продукции и привлечению квалифицированных специалистов из-за рубежа
|50 000,00
|50 000,00
|субсидии на приобретение оборудований лазерной планировки и семенных сеялок
|50 000,00
|40 000,00
|расходы на государственную программу космического мониторинга
|48 000,00
|31
|Государственный налоговый комитет
|1 536 404,00
|1 522 703,00
|в том числе:
|текущие расходы
|1 506 404,00
|1 522 703,00
|Из них:
|расходы на программы развития
|расходы на определение границ административно-территориальных единиц, инвентаризация земельных ресурсов
|50 000,00
|капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|30 000,00
|32
|Кабинет министров
|1 606 061,90
|1 948 979,00
|в том числе:
|текущие расходы
|1 105 705,70
|1 468 979,00
|из них:
|Резервный фонд Кабинета Министров
|708 914,10
|800 000,00
|расходы на программы развития
|187 000,00
|формирование средств Фонд развития культуры и искусства
|165 000,00
|формирование средств внебюджетного фонда агентства популяризации изучения иностранных языков
|22 000,00
|капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|356,2
|трансферты Централизованному фонду по возмещению убытков физическим и юридическим лицам в связи с изъятием у них земельных участков для общественных нужд
|500 000,00
|480 000,00
|33
|Администрация президента (Вместе со средствами, запланированными для Академии государственного управления при президенте, Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте, Агентства информации и массовых коммуникаций при АП и Главного управления медицины при АП)
|814 696,60
|1 241 278,50
|в том числе:
|текущие расходы
|616 185,10
|989 844,50
|из них:
|расходы на программы развития
|20 000,00
|20 000,00
|средства, выделяемые Фонду поддержки развития информационной сферы и массовых коммуникаций
|20 000,00
|20 000,00
|капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|198 511,50
|251 434,00
|34
|Агентство развития государственной службы при президенте
|236 235,70
|267 099,10
|в том числе:
|текущие расходы
|66 235,70
|67 099,10
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|трансферты Фонду «Эл-юрт умиди»
|170 000,00
|200 000,00
|35
|Счётная палата
|67 621,90
|69 004,30
|в том числе:
|текущие расходы
|67 621,90
|69 004,30
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|36
|Сенат Олий Мажлиса
|59 937,20
|92 798,00
|в том числе:
|текущие расходы
|59 937,20
|92 798,00
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|37
|Законодательная палата Олий Мажлиса
|243 081,90
|394 533,00
|в том числе:
|текущие расходы
|233 081,90
|394 533,00
|из них:
|Общественный фонд по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе
|82 360,00
|226 490,00
|капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|10 000,00
|38
|Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека (омбудсман)
|7 607,60
|16 438,80
|в том числе:
|текущие расходы
|7 607,60
|16 438,80
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|39
|Уполномоченный Олий Мажлиса по правам ребёнка (омбудсман ребёнка)
|1 300,00
|1 300,00
|в том числе:
|текущие расходы
|1 300,00
|1 300,00
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|40
|Генеральная прокуратура
|1 357 273,60
|1 494 225,70
|в том числе:
|текущие расходы
|1 261 273,60
|1 413 925,70
|капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|96 000,00
|80 300,00
|41
|Верховный суд
|1 005 075,90
|1 185 365,00
|в том числе:
|текущие расходы
|915 075,90
|1 093 665,00
|капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|90 000,00
|42
|Конституционный суд
|12 190,00
|8 815,70
|в том числе:
|текущие расходы
|7 190,00
|8 815,70
|капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|5 000,00
|43
|Высший судейский совет
|33 121,90
|35 058,60
|в том числе:
|текущие расходы
|31 121,90
|капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|2 000,00
|44
|Агентство по противодействию коррупции
|21 182,10
|23 627,70
|в том числе:
|текущие расходы
|18 261,30
|23 627,70
|капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|2 920,80
|45
|Центральная избирательная комиссия
|12 047,60
|16 466,10
|в том числе:
|текущие расходы
|12 047,60
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|46
|Национальная телерадиокомпания Узбекистана
|561 375,80
|521 941,40
|в том числе:
|текущие расходы
|429 465,00
|487 941,40
|капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|131 910,80
|34 000,00
|47
|Национальное информационное агентство Узбекистана
|20 568,40
|33 678,90
|в том числе:
|текущие расходы
|19 514,70
|капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|1 053,70
|48
|Агентство президентских образовательных учреждений
|430 551,80
|665 225,80
|в том числе:
|текущие расходы
|280 551,80
|365 225,80
|капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|150 000,00
|300 000,00
|49
|Агентство «Узархив»
|10 412,70
|13 597,20
|в том числе:
|текущие расходы
|10 412,70
|13 597,20
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|50
|Агентство по развитию медико-социальных услуг
|197 092,70
|276 299,70
|в том числе:
|текущие расходы
|90 292,70
|127 547,10
|из них:
|расходы на программы развития
|34 010,00
|53 163,00
|расходы на дальнейшее улучшение качества медико-социальных услуг, оказываемых лицам с инвалидностью
|34 010,00
|53 163,00
|капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|106 800,00
|148 752,60
|51
|Агентство кинематографии
|233 083,10
|125 820,40
|в том числе:
|текущие расходы
|183 083,10
|109 820,40
|из них:
|расходы на программы развития
|162 000,00
|97 000,00
|расходы на создание национальной кинопродукции на основе государственного заказа
|90 000,00
|70 000,00
|субсидии на поддержку и развитие производства национальных сериалов телеканалам, осуществляющим деятельность в республиканском масштабе
|12 000,00
|12 000,00
|расходы на проведение международного кинофестиваля «Ипак йули дурдонаси»
|10 000,00
|формирование средств Центра развития национальной кинематографии
|50 000,00
|средства на покрытие части расходов иностранных кинокомпаний, производивших кино на территории Узбекистана
|5 000,00
|5 000,00
|средства на покрытие части расходов в случае оснащения кинозалов цифровыми устройствами демонстрации кино (формата DCP и выше), предоставляющих возможность защиты авторских прав
|5 000,00
|капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|50 000,00
|16 000,00
|52
|Агентство по карантину и защите растений
|92 437,70
|102 285,20
|в том числе:
|текущие расходы
|92 437,70
|102 285,20
|из них:
|расходы на программы развития
|55 000,00
|61 000,00
|расходы, связанные с противодействием саранче и вредителям, а также обеспечением сохранения урожая в чрезвычайных ситуациях
|55 000,00
|50 000,00
|расходы на мероприятия по борьбе с тутовой огнёвкой
|10 000,00
|11 000,00
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|53
|Агентство стратегических реформ при президенте
|7 532,30
|35 814,90
|в том числе:
|текущие расходы
|7 532,30
|35 814,90
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|54
|Республиканский центр духовности и просветительства
|63 264,50
|65 721,80
|в том числе:
|текущие расходы
|63 264,50
|65 721,80
|из них:
|расходы на программы развития
|45 000,00
|45 000,00
|средства, выделяемые из бюджета Целевому фонду по поддержке сферы духовности и творчества
|45 000,00
|45 000,00
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|55
|Центр гидрометеорологической службы
|180 697,50
|165 973,70
|в том числе:
|текущие расходы
|160 697,50
|165 973,70
|из них:
|расходы на программы развития
|20 975,00
|расходы на укрепление материально-технической базы Центра гидрометеорологической службы
|20 975,00
|капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|20 000,00
|56
|Национальный центр по правам человека
|11 368,00
|13 391,80
|в том числе:
|текущие расходы
|11 368,00
|13 391,80
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|57
|Агентство по делам молодёжи
|212 813,10
|374 923,60
|в том числе:
|текущие расходы
|212 813,10
|374 923,60
|из них:
|расходы на программы развития
|50 000,00
|200 000,00
|субсидии на содействию занятости и усиление социальной защиты молодёжи
|50 000,00
|150 000,00
|расходы интеллектуального клуба «Заковат»
|50 000,00
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|58
|Министерство по поддержке махалли и старшего поколения (было в составе Минмахалли и семьи)
|мазал
|87 608,90
|в том числе:
|текущие расходы
|57 412,40
|87 608,90
|из них:
|расходы на программы развития
|39 000,00
|76 000,00
|формирование средств Фонда нуроний (старейшин)
|50 000,00
|средства, выделяемые из Государственного бюджета Фонду «Обод ва хавфсиз махалла»
|26 000,00
|26 000,00
|средства, выделяемые из Государственного бюджета Институту «Махалла ва оила»
|13 000,00
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|59
|Государственный комитет семьи и женщин (был в составе Минмахалли и семьи)
|92 782,20
|в том числе:
|текущие расходы
|42 782,20
|из них:
|расходы на программы развития
|13 700,00
|расходы на укрепление материально-технической базы НИИ «Оила и хотин-кизлар», материальное обеспечение его сотрудников и научно-практические проекты
|13 700,00
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|трансферты Государственному целевому фонду по поддержке женщин и семьи
|91 000,00
|50 000,00
|60
|Академия наук
|328 183,20
|364 837,50
|в том числе:
|текущие расходы
|293 700,60
|322 738,50
|капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|34 482,60
|42 099,00
|61
|Художественная академия
|111 404,40
|в том числе:
|текущие расходы
|108 223,40
|капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|3 181,00
|62
|Совет Федерации профсоюзов Узбекистана
|150 000,00
|в том числе:
|текущие расходы
|150 000,00
|капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|63
|Международный неправительственный благотворительный фонд «Соглом авлод учун»
|660
|в том числе:
|текущие расходы
|660
|капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|64
|Республиканский центр социальной адаптации детей
|8 211,80
|в том числе:
|текущие расходы
|8 211,80
|капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|65
|Прочие организации
|29 065 517,90
|35 962 585,90
|в том числе:
|текущие расходы
|27 808 517,90
|34 665 585,90
|капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов
|1 257 000,00
|1 297 000,00