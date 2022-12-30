Законодательная палата Олий Мажлиса в пятницу утвердила кандидатуры ряда руководителей реорганизуемых министерств Узбекистана. Президент Шавкат Мирзиёев в этот же день подписал указ о назначении новых министров.

Новый состав правительства Узбекистана

назначения, правительство, шавкат мирзиёев

Ачилбай Жуманиязович Раматов — заместитель премьер-министра;

назначения, правительство, шавкат мирзиёев

Джамшид Анварович Кучкаров — заместитель премьер-министра;

назначения, правительство, шавкат мирзиёев

Жамшид Абдухакимович Ходжаев — заместитель премьер-министра;

назначения, правительство, шавкат мирзиёев

Зулайхо Бахриддиновна Махкамова — заместитель премьер-министра;

назначения, правительство, шавкат мирзиёев

Шерзод Давлятович Кудбиев — министр экономики и финансов;

назначения, правительство, шавкат мирзиёев

Лазиз Шавкатович Кудратов — министр инвестиций, промышленности и торговли;

назначения, правительство, шавкат мирзиёев

Бобир Фархадович Исламов — министр горной промышленности и геологии;

назначения, правительство, шавкат мирзиёев

Батир Иркинович Закиров — министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

назначения, правительство, шавкат мирзиёев

Бехзод Анварович Мусаев — министр занятости и сокращения бедности;

назначения, правительство, шавкат мирзиёев

Иброхим Юлчиевич Абдурахмонов — министр высшего образования, науки и инноваций;

назначения, правительство, шавкат мирзиёев

Хилола Уктамовна Умарова — министр дошкольного и школьного образования;

назначения, правительство, шавкат мирзиёев

Азиз Абдукахарович Абдухакимов — министр природных ресурсов;

назначения, правительство, шавкат мирзиёев

Адхам Ильхамович Икрамов — министр молодёжной политики и спорта;

назначения, правительство, шавкат мирзиёев

Шерзод Хотамович Шерматов — министр цифровых технологий;

назначения, правительство, шавкат мирзиёев

Озодбек Ахмадович Назарбеков — министр культуры и туризма;

назначения, правительство, шавкат мирзиёев

Журабек Турсунпулатович Мирзамахмудов — министр энергетики;

назначения, правительство, шавкат мирзиёев

Амрилло Шодиевич Иноятов — министр здравоохранения.

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