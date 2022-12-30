Законодательная палата Олий Мажлиса в пятницу утвердила кандидатуры ряда руководителей реорганизуемых министерств Узбекистана. Президент Шавкат Мирзиёев в этот же день подписал указ о назначении новых министров.
Новый состав правительства Узбекистана
Ачилбай Жуманиязович Раматов — заместитель премьер-министра;
Джамшид Анварович Кучкаров — заместитель премьер-министра;
Жамшид Абдухакимович Ходжаев — заместитель премьер-министра;
Зулайхо Бахриддиновна Махкамова — заместитель премьер-министра;
Шерзод Давлятович Кудбиев — министр экономики и финансов;
Лазиз Шавкатович Кудратов — министр инвестиций, промышленности и торговли;
Бобир Фархадович Исламов — министр горной промышленности и геологии;
Батир Иркинович Закиров — министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
Бехзод Анварович Мусаев — министр занятости и сокращения бедности;
Иброхим Юлчиевич Абдурахмонов — министр высшего образования, науки и инноваций;
Хилола Уктамовна Умарова — министр дошкольного и школьного образования;
Азиз Абдукахарович Абдухакимов — министр природных ресурсов;
Адхам Ильхамович Икрамов — министр молодёжной политики и спорта;
Шерзод Хотамович Шерматов — министр цифровых технологий;
Озодбек Ахмадович Назарбеков — министр культуры и туризма;
Журабек Турсунпулатович Мирзамахмудов — министр энергетики;
Амрилло Шодиевич Иноятов — министр здравоохранения.
Halida Ahmedova
Насчёт министра культуры- по моему это ничего хорошего не принесет