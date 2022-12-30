Законодательная палата Олий Мажлиса в пятницу утвердила кандидатуры ряда руководителей реорганизуемых министерств Узбекистана. Президент Шавкат Мирзиёев в этот же день подписал указ о назначении новых министров.

Новый состав правительства Узбекистана





Ачилбай Жуманиязович Раматов — заместитель премьер-министра;





Джамшид Анварович Кучкаров — заместитель премьер-министра;





Жамшид Абдухакимович Ходжаев — заместитель премьер-министра;





Зулайхо Бахриддиновна Махкамова — заместитель премьер-министра;





Шерзод Давлятович Кудбиев — министр экономики и финансов;





Лазиз Шавкатович Кудратов — министр инвестиций, промышленности и торговли;





Бобир Фархадович Исламов — министр горной промышленности и геологии;





Батир Иркинович Закиров — министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства;





Бехзод Анварович Мусаев — министр занятости и сокращения бедности;





Иброхим Юлчиевич Абдурахмонов — министр высшего образования, науки и инноваций;





Хилола Уктамовна Умарова — министр дошкольного и школьного образования;





Азиз Абдукахарович Абдухакимов — министр природных ресурсов;





Адхам Ильхамович Икрамов — министр молодёжной политики и спорта;





Шерзод Хотамович Шерматов — министр цифровых технологий;





Озодбек Ахмадович Назарбеков — министр культуры и туризма;





Журабек Турсунпулатович Мирзамахмудов — министр энергетики;





Амрилло Шодиевич Иноятов — министр здравоохранения.