Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в Ташкентскую область 2 августа поручил уволить 26 руководителей государственных налоговых инспекций городов и районов Узбекистана, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

В их числе — руководители государственных налоговых инспекций Кунградского, Тахтакупырского, Улугнорского, Алатского, Пахтакорского, Наманганского, Мингбулакского, Чустского, Касанского, Мубарекского, Дехканабадского, Ургутского, Каттакурганского, Нурабадского, Музрабатского, Хивинского, Ханкинского, Китабского районов, а также городов Бухара, Каган, Самарканд, Ангрен, Бекабад, Алмалык, Нурафшан и Ургенч.

Мирзиёев озвучил решение об увольнении в ходе обсуждения вопросов расширения налоговой базы за счёт развития предпринимательства.

На совещании отмечалось, что в первом полугодии налоговые поступления в стране выросли на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 76,3 трлн сумов. За этот период в распоряжении местных бюджетов осталось 2,3 трлн сумов.

«Однако это намного меньше нашего существующего потенциала. Надо признать, что результаты нашей растущей экономики не в полной мере отражаются на доходах бюджета. Винить в этом предпринимателей нельзя. Для этого налоговым органам необходимо изменить своё мировоззрение», — сказал глава государства.

По его словам, сотрудникам налоговой службы нужно смотреть на предпринимателей как на источник расширения налогооблагаемой базы через их поддержку, а не с точки зрения сбора денег.

Как отмечается, сегодня 60% налоговых поступлений собирается Межрегиональной налоговой инспекцией по крупным налогоплательщикам через электронную систему без выезда на место. Но президент подверг критике сотрудников областных и районных налоговых служб за «расслабленность».

Например, количество предприятий, уплачивающих налог на прибыль, с начала года уменьшилось на 9% — до 425 тысяч. В Хорезме и Каракалпакстане число таких предприятий сократилось на 20%, в Ташкентской области — на 14%, в Бухарской, Самаркандской и Наманганской областях — на 12%.

За пять месяцев этого года доходы предпринимателей в 40 районах не изменились, а у некоторых из них даже упали.

При этом президент отметил, что вместо поиска дополнительных источников налоговые органы «поддались старой болезни» и научились собирать свободные средства работающих предпринимателей. Например, в 2022 году сумма переплаты налогов предпринимателями увеличилась с 320 млрд сумов до 4,4 трлн сумов.

«К сожалению, из года в год увеличивается количество коррупционных преступлений среди налоговиков», — сказал президент.

Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре подвергся критике за ослабление контроля. Президент поставил перед ведомством задачу создать практическую систему предотвращения нарушений закона, таких как взыскание с налогоплательщиков излишних платежей, несвоевременный возврат взысканных средств, фальсификации при проверке.

За недостатки в обеспечении доходов бюджета и проверке деятельности предпринимателей уволены начальники Государственных налоговых управления Андижанской и Сырдарьинской областей и и. о. начальника инспекции Межрегиональной налоговой инспекцией по крупным налогоплательщикам.

Заместителю министра экономики и финансов Дилшоду Султанову, ответственному за налоги, заместителям председателя Налогового комитета Мубину Мирзаеву, Жахонгиру Абдиеву, Сирожиддину Эшматову и Мирзиёду Махкамову, а также начальнику налогового управления Ташкента объявлен выговор.