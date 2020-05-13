Депутаты партии «Миллий тикланиш» одобрили назначение Шерзода Давлятовича Кудбиева председателем Государственного налогового комитета, Бехзода Анваровича Мусаева — заместителем премьер-министра по вопросам социального развития. Об этом сообщил лидер партии Алишер Кадиров в своем Telegram-канале.

Шерзод Кудбиев с августа 2019 года работает советником президента по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти.





Шерзод Кудбиев (1981 г. р.) окончил Ферганский политехнический институт (специальность — финансы и кредит). С апреля 2018 года по август 2019 года работал министром занятости и трудовых отношений. До работы министром возглавлял хокимият Мирзо-Улугбекского района Ташкента. В 2015—2016 годах был заместителем руководителя Сводного информационно-аналитического департамента Кабинета Министров по вопросам макроэкономического развития, структурных преобразований, привлечения зарубежных инвестиций и комплексного развития территорий.

Ранее — в 2012—2015 годах — занимал пост директора Республиканского научного центра занятости населения, охраны труда и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения (ныне — Министерство занятости и трудовых отношений). В 2010—2012 годах работал ведущим и главным специалистом указанного выше департамента Кабмина, в 2007—2010 годах занимал разные посты в Минтрудсоцзащиты.

Бехзод Мусаев (1973 г. р.) окончил Ташкентский государственный экономический университет по специальности экономист, а в 2004 году — Высшую школу бизнеса при Академии государственного и общественного строительства при президенте по специальности управления бизнесом.

Начал трудовую деятельность в 1995 году в качестве специалиста второй категории в НБУ. С 1997 по 1998 год он занимал должность управляющего Хамзинского районного филиала НБУ (ныне Яшнабадского района). С 1998 по 2002 год работал начальником отдела, а затем начальником управления и Главного управления Министерства финансов, где осуществлял контроль над деятельностью рынка Государственных ценных бумаг, а далее был ответственным за финансирование учреждений социальной сферы и науки.

С 2002 по 2006 год занимал должность ведущего инспектора, главного инспектора, заместителя председателя Счетной палаты, а с 2002 по 2006 год — председателя Счетной палаты. В 2010—2011 годах был первым заместителем председателя Государственного налогового комитета. Позже он еще раз назначен на эту должность в 2018 году, а с декабря того же года возглавляет Государственный налоговый комитет.

Как стало известно «Газете.uz», депутаты других фракций Законодательной палаты также одобрили выдвинутые кандидатуры. Теперь их должен утвердить президент своим постановлением.

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