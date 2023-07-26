За первое полугодие 2023 года в Узбекистан из-за рубежа было завезено 5403 электромобилей на сумму 167 млн долларов, сообщает пресс-служба Агентства статистики.

Это в 4,85 раз больше, чем было импортировано за аналогичный период прошлого года, и в 2,5 раза больше, чем за весь 2022 год. В стоимостном выражении показатель продемонстрировал почти такой же рост.

По данным Spot, в июне объём импорта обновил месячный максимум уже в пятый раз с начала года. За прошлый месяц было ввезено 1587 электрокаров — примерно на 25% больше, чем в мае.

Электромобили завозили из шести стран, каждую девятую машину — из Китая:

Китай — 4956;

Гонконг — 348;

Германия — 57;

ОАЭ — 16;

Корея — 12;

США — 7.

По сравнению с январём-июнем прошлого года покупки из Китая увеличились в 5 раз, из Гонконга — в 14 раз, из Германии — в 2,1 раза. Импорт из ОАЭ снизился в 4,5 раза, поставок из этой страны не наблюдается уже третий месяц.

Импорт электромобилей не облагается акцизами и таможенными пошлинами, а также автомобильными сборами. Таксисты, перевозящие пассажиров на электрических или гибридных автомобилях, освобождены от пошлины за получение лицензии до 2030 года. С начала года для предпринимателей также действуют льготы за установку зарядных станций.