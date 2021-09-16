Президент Шавкат Мирзиёев 14 сентября подписал закон о внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс. Изменения предусматривают освобождение электромобилей от автомобильных сборов.

Согласно изменениям, статья 459 Налогового кодекса дополняется пунктом 9, предусматривающий освобождение электромобилей от уплаты автосбора за приобретение и (или) временный ввоз в Узбекистан.

В январе-июле в Узбекистан было завезено 432 электромобиля — это в 2,3 раза больше, чем суммарно за предыдущие три года. Их в основном завозят из Китая.

Импорт электромобилей также не облагается акцизами и таможенными пошлинами.