За январь-июнь 2022 года в Узбекистан импортировано 1125 электромобилей на 34,1 млн долларов, сообщает Государственный комитет по статистике.

Этот показатель на 875 (в 4,5 раза) больше, чем за первые шесть месяцев 2021 года.

Электромобили завозили из 10 стран, но почти каждая 9 машина — из Китая:

Китая — 983;

ОАЭ — 73;

Германия — 27;

Гонконг — 25;

Корея — 6;

Литва — 6;

Эстония — 2.

Ситуация с электромобилями в Узбекистане

В ноябре прошлого года в ходе конференции по климату в Глазго COP-26 Узбекистан взял на себя обязательства по доведению доли электромобилей до 20% в общем объёме автотранспорта до 2030 года.

Страна уже предприняла ряд мер для популяризации этого транспорта. В частности, на сегодняшний день импорт электромобилей также не облагается акцизами и таможенными пошлинами, а также автомобильными сборами.

В ноябре 2021 года в стране начата выдача автономеров с зелёным элементов для владельцев электромобилей. Ожидается, что в будущем электромобили могут получить преимущество при въезде в центральные части городов, учитывая их «полную экологическую безопасность». Кроме того, могут быть введены льготы и удобства при государственной регистрации и прохождении технического осмотра электромобилей.

В феврале президент поручил разработать стратегию развития электромобильной отрасли в Узбекистане. В частности, поставлена задача локализовать производство комплектующих и материалов для электромобилей, а также разработать для них технические требования и стандарты. Проект был разработан Минэкономразвития, который предлагает создание Фонда развития зелёной экономики, формируемого за счёт экологических платежей владельцев транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания.

В Фергане разворачивается производство электромобилей. В конце прошлого года завод выпустил первую тестовую партию, а завершение всех работ планируется в 2022 году.

Кроме того, в феврале компания «Узавтосаноат» и крупнейший китайский производитель электромобилей BYD Auto Industry подписали меморандум, в рамках которого изучат целесообразность реализации совместного проекта по производству легковых автомобилей и автобусов на новых источниках энергии в Узбекистане. Замглавы UzAuto Азизбек Шукуров назвал это «первым шагом в будущее электромобилей». В июне компании начали изучение предпочтений потребителей Узбекистана.

По данным Spot, по инициативе местных компаний развивается инфраструктура для электротранспорта — сейчас по Узбекистану насчитывается около 50 зарядных станций. В феврале стало известно о разработке государственной программы создания сети электрозаправок.