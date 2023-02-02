В 2022 году в Узбекистан завезли из-за рубежа 2180 электромобилей на сумму 69,8 млн долларов, сообщает пресс-служба Агентства статистики.
Импорт электромобилей увеличился в 2,7 раза, или на 1371 единиц по сравнению с 2021 годом (809).
Страны, из которых Узбекистан импортировал больше всего электромобилей:
- Китай — 1941;
- ОАЭ — 111;
- Германия — 58;
- Гонконг — 42;
- Литва — 10;
- Республика Корея — 7;
- Другие страны — 11.
В декабре 2022 года стало известно, что производство электромобилей в Узбекистане получит государственную поддержку. 19 декабря президент подписал соответствующее постановление.