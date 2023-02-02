В 2022 году в Узбекистан завезли из-за рубежа 2180 электромобилей на сумму 69,8 млн долларов, сообщает пресс-служба Агентства статистики.

Импорт электромобилей увеличился в 2,7 раза, или на 1371 единиц по сравнению с 2021 годом (809).

Страны, из которых Узбекистан импортировал больше всего электромобилей:

Китай — 1941;

ОАЭ — 111;

Германия — 58;

Гонконг — 42;

Литва — 10;

Республика Корея — 7;

Другие страны — 11.

В декабре 2022 года стало известно, что производство электромобилей в Узбекистане получит государственную поддержку. 19 декабря президент подписал соответствующее постановление.