Нарзулло Наимович Обломурадов решением наблюдательного совета Ташкентского финансового института назначен проректором этого вуза по научной работе и инновациям. Об этом сообщается на сайте вуза.

Нарзулло Обломурадов (1975 года рождения) в 1996 году окончил Ташкентский университет мировой экономики и дипломатии, в 2000 году — Бирмингемский университет (Великобритания). Кандидат экономических наук, доцент.

В разные годы возглавлял отдел контроля и координации деятельности Народной приёмной президента Узбекистана, был первым заместителем председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды (назначен в 2020 году), председателем Экологической партии Узбекистана (избран в 2021 году).

Был кандидатом в президенты Узбекистана на выборах в октябре 2021 года, по итогам которых набрал 4,1% голосов. В декабре того же года стал председателем Госкомэкологии.

В декабре 2022 года после сокращения количества и реорганизации министерств и ведомств Узбекистана был назначен заместителем министра природных ресурсов. В июне был освобождён от должности в связи с переходом на другую работу.





Наблюдательный совет института также назначил проректором по международному сотрудничеству доктора экономических наук, профессора Алимназара Худжамуратовича Исламкулова.