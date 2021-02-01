Нарзулло Наимович Обломурадов избран председателем исполнительного комитета центрального совета Экологической партии Узбекистана. Об этом «Газете.uz» сообщили в партии.





На этом посту он сменил Комилжона Тожибоева, возглавлявшего партию с ноября 2020 года после назначения в октябре указом президента Бория Алиханова (руководил Экопартией с момента её создания в январе 2019 года, а до этого — с августа 2009 года — Экологическим движением) сенатором.





Нарзулло Обломурадов с апреля прошлого года работал первым заместителем председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды. Ранее возглавлял отдел контроля и координации деятельности Народной приемной Администрации президента.

Напомним, одновременно с Борием Алихановым сенатором был назначен руководитель партии «Адолат» Нариман Умаров. На этом посту его сменил Бахром Абдухалимов.

В октябре ожидается проведение выборов президента Узбекистана. Выдвигать кандидатов в президенты могут только политические партии.