Кандидат: Нарзулла Обломурадов. Слоган кампании: «Мы в ответе за будущее!»

«Газета.uz» публикует обзор предвыборной программы кандидата в президенты Узбекистана от Экологической партии Нарзуллы Обломурадова, дополняя его выступлением кандидата на съезде партии (полный текст программа на сайте партии).

Предвыборная программа партии получила девиз «Мы в ответе за будущее!» и состоит из семи направлений. Основная цель — обеспечение экологической стабильности и рационального использования природных ресурсов, создание достойных условий жизни для нынешнего и будущего поколений путём широкого внедрения принципов «зелёного» развития во все сферах экономики.





Обеспечение устойчивого развития страны, ускорение перехода к «зелёной» экономике, развитие возобновляемых и альтернативных источников энергии и повышение энергоэффективности экономики

Под лозунгом «Зеленое развитие — основа благополучия!» Экопартия продвигает идею реализации «зелёной» политики, направленной на достижение экологически устойчивого развития. Приоритеты в этой сфере:

проведение политики, направленной на ускоренное развитие всех сфер производства на основе принципов «зелёной» экономики, внедрение «умного» сельского хозяйства;

переход к повсеместному использованию экологически чистых транспортных средств, приведение качества моторного топлива в соответствие с международными стандартами, принятие программ развития электротранспорта;

приведение качества моторного топлива в соответствие с международными стандартами, принятие программ развития электротранспорта; развитие системы «зелёного» финансирования, направленной на использование средств госбюджета, банковских и финансовых институтов, частного сектора для реализации экологически чистых, энергосберегающих проектов;

направленной на использование средств госбюджета, банковских и финансовых институтов, частного сектора для реализации экологически чистых, энергосберегающих проектов; приоритетность «зелёных» закупок в системе госзакупок;

в системе госзакупок; увеличение объёмов финансирования научных исследований и инновационных проектов в области «зелёных» технологий;

в области «зелёных» технологий; доведение доли «зелёной» экономики в экономике страны до 30%, на этой основе обеспечение годовых темпов экономического роста выше 7%;

расширение использования возобновляемых и альтернативных источников энергии, внедрение системы широких экономических и финансовых стимулов для производителей возобновляемой и альтернативной энергии;

внедрение системы широких экономических и финансовых стимулов для производителей возобновляемой и альтернативной энергии; содействие созданию государством «зелёных» рабочих мест, подготовке современных квалифицированных кадров для различных секторов экономики;

подготовке современных квалифицированных кадров для различных секторов экономики; повышение урожайности основных видов сельскохозяйственной продукции в среднем на 25−30% за счет широкого внедрения экономичных технологий полива.

Учитывая, что основным драйвером энергетического сектора являются инновационные технологии, партия намерена реализовать следующие приоритетные меры в этой сфере:

повышение энергоэффективности экономики в 2 раза за счёт коренной модернизации сектора энергетики;

за счёт коренной модернизации сектора энергетики; создание нормативно-правовых основ стимулирования энергоэффективности;

внедрение рыночных механизмов в области возобновляемых и альтернативных источников энергии, расширение участия частного сектора на рынке энергоресурсов;

доведение доли возобновляемой энергетики в общем энергобалансе страны до 40% за счет введения «зелёных» тарифов и ввода новых мощностей возобновляемых и альтернативных источников энергии;

за счет введения «зелёных» тарифов и ввода новых мощностей возобновляемых и альтернативных источников энергии; поддержка пользователей возобновляемых и альтернативных источников энергии в отдаленных районах;

достижение сокращения объемов потребления углерода в энергетическом секторе относительно ВВП и полного отказа от него к 2050 году, поощрение внедрения инновационных решений в отрасли;

поощрение внедрения инновационных решений в отрасли; расширение привлечения прямых иностранных инвестиций в сектор за счет введения льгот и преференций для частных инвесторов.

Реализация государственной политики, направленной на обеспечение экологической безопасности

Глава партии подчеркнул о необходимости разработки 10-летней стратегии работ, связанных с промышленными отходами.

«К сожалению, в последние годы в вопросе выброса отходов в окружающую среду и их переработки не хватает комплексного подхода. Закон „Об отходах“ уже давно не отвечает требованиям сегодняшнего времени», — считает лидер Экопартии.

«Вопрос мусорных полигонов превратился в очень серьёзную проблему, требующую безотлагательного решения. Сейчас 235 полигонов в нашей стране ежегодно выбрасывают в атмосферу 3,3 миллиона тонн парникового газа. Они загрязняют подземные воды и почву. По подсчётам, для достижения показателей охвата предприятиями санитарной очистки до 100% в 2022 году будет необходимо привлечь 300 единиц специальной техники, организовать до 2025 года 95 переносных станций перегрузки отходов, обеспечить их 420 единицами специальной техники и 520 контейнерами, до 2028 года — закрыть и рекультивировать 167 полигонов. Для реализации таких масштабных инвестиций необходимо принять меры по ещё большему привлечению частного сектора. В этом особое внимание будет уделено государственно-частному партнёрству», — заявил Нарзулла Обломурадов.

Для запуска процесса использования отходов в качестве вторичного сырья необходимо принять закон «Об отходах» в новой редакции.

«В развитых странах перерабатываются до 90% бытовых отходов, тогда как у нас этот показатель составляет только 15−20%. Оставшаяся часть приводит к новым проблемам для экосистем. Для эффективного решения данной проблемы будет разумным разработать программы по доведению объёма перерабатываемых бытовых отходов до 60%, промышленных отходов — до 30%. Это позволит предотвратить загрязнение окружающей среды, сократить полигоны, создать новые рабочие места, эффективно использовать в производстве вторичную продукцию и снизить её себестоимость», — заявил кандидат.





Защита окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и создание комфортных условий для жизни населения

За счёт улучшения систем водообеспечения и канализации уровень обеспечения населения питьевой водой планируется довести до 90%. Для этих целей будут приняты следующие меры:

проведение организационно-правовых реформ, направленных на разумное использование водных ресурсов;

путём разработки адресной программы, проектов по развитию действующих, строительству новых и модернизации старых систем водоснабжения и канализаций, их ускоренной реализации будут улучшены городские и районные системы обеспечения питьевой водой и канализаций;

путём строительства локальных опреснителей воды с использованием возобновляемых источников энергии в отдалённых селах будет улучшено обеспечение питьевой водой;

в результате внедрения рыночных механизмов в проекты по обеспечению питьевой водой, установления счётчиков воды вне зависимости от организационно-правовой формы инициаторов проектов будет достигнуто эффективное использование водных ресурсов;

будут приняты меры по модернизации низкоэффективных и строительству новых водоочистных сооружений в Ангрене, Гулистане, Самарканде, Джизаке, Ургенче, Нукусе, Андижане, Чирчике и Ташкенте.

«Перед нами стоит ещё одна большая задача, связанная с сохранением чистоты атмосферного воздуха. Нашей стратегической целью останется охрана атмосферного воздуха, который считается самым важным фактором для жизни человека, обеспечение соответствия его качественных показателей экологическим нормативам», — заявил Нарзулло Обломурадов.

Для охраны атмосферного воздуха должны соблюдаться следующие требования экологической безопасности:

путём выявления на местах источников, чрезмерно загрязняющих окружающую среду, нужно модернизировать их технологические процессы, разработать правовые основы внедрения новых инновационных технологий;

нужно запретить проектирование любых видов хозяйственной деятельности, не оборудованных устройствами очистки загрязняющих веществ и оказывающих негативное влияние на атмосферный воздух.

На съезде отмечалось, что загрязнение воздуха в городах и на промышленных территориях представляет серьёзную угрозу здоровью населения, которая наглядно подтверждается развитием и омоложением дыхательных заболеваний и аллергии.

«С учётом принятой международной практики будет уместным реформировать систему оценки качества воздуха на основе нормативов средней концентрации загрязняющих веществ. Вокруг городов и крупных промышленных комплексов необходимо увеличить количество станций регулярного мониторинга качества воздуха, обеспечить их современным оборудованием, следить за показателями ПМ 10 и ПМ 2,5», — сказал Нарзулла Обломурадов.

В своих предвыборных задачах Экопартия также уделила внимание вопросам сохранения биоразнообразия и экосистем, их разумного использования. Особый акцент сделан на доведении до 12% площади охраняемых природных территорий и с 7,6% до 15% — лесных территорий.

Адаптация к изменению климата, смягчение последствий катастрофы Аральского моря и развитие региона Приаралья

Запланирована реализация инновационных проектов, направленных на смягчение последствий экологической катастрофы Аральского моря:

привлечь все силы общества к решению Аральской проблемы и смягчению её негативного воздействия на генофонд населения и окружающую среду Приаралья, усилить работы по внедрению экологических инноваций и технологий в этом регионе;

путём внедрения водосберегающих технологий в сельское хозяйство обеспечить ежегодное направление в Приаралье 5−6 кубических километров воды из верхних и средних частей Амударьи;

из верхних и средних частей Амударьи; построить «зелёные пояса» вокруг Нукуса, Бухары, Ургенча, Хивы, Навои и Муйнака, расширить территории парков в этих населённых пунктах;

вокруг Нукуса, Бухары, Ургенча, Хивы, Навои и Муйнака, расширить территории парков в этих населённых пунктах; на сопредельных к Казахстану и Туркменистану территориях Приаралья организовать охраняемые трансграничные природные зоны;

в рамках Парижского соглашения по глобальному изменению климата разработать и реализовать национальную стратегию и план действий, предусматривающие сокращение воздействия в стране парниковых газов.

Повышение эффективности реформ государственного и общественного управления, судебной системы

По словам Нарзуллы Обломурадова, партия примет масштабные меры по охране окружающей среды, защите деревьев, водных запасов и природных памятников от негативного антропогенного воздействия. Кроме того, будут продвигаться законодательные инициативы по охране природных зон и усилению ответственности за экологические правонарушения.

«Мы сторонники усиления мер ответственности за оказание физическими и юридическими лицами негативного воздействия на землю, воду и атмосферный воздух, принципа „платит загрязнитель“ при возмещении нанесённого ущерба», — указал глава Экопартии.

В этом направлении приоритетными задачами будут:

усиление административной и уголовной ответственности в сфере охраны экологии и окружающей среды;

внедрение эффективных методов возмещения нанесённого окружающему миру ущерба;

проведение административных реформ в системе государственного управления, касающейся экологии;

повышение эффективности системы оказания государственных услуг путём более широкого внедрения «Электронного правительства»;

совершенствование системы оказания юридических помощи и услуг, полное внедрение в судебные процессы принципов равенства и споров, превращение адвокатуры в независимый институт, надёжно защищающий права;

повышение качества квалифицированной юридической помощи и авторитета профессии адвоката, совершенствование в сфере прав человека системы подготовки специализированных юристов, в частности, юристов-экологов;

внедрение системы безвозмездного оказания юридической помощи для социальной поддержки нуждающихся слоёв населения;

внедрение справедливого судебного института в правовых отношениях с несовершеннолетними детьми, более эффективное внедрение в законодательство принципа первостепенной защиты их прав и свобод.

Развитие здравоохранения, образования, науки и культурно-образовательной сферы

В системе здравоохранения под девизом «Здоровая окружающая среда — здоровье человека!» работа будет вестись в следующих направлениях:

охрана здоровья населения, повышение качества медицинских услуг, совершенствование правовой базы медицины, направленной на увеличение средней продолжительности жизни граждан;

граждан; создание инфраструктуры цифровой медицины, усиление материально-технической базы медицины, повышение уровня локализации производства медицинской техники и лекарственных средств;

усиление материально-технической базы медицины, повышение уровня локализации производства медицинской техники и лекарственных средств; прогноз и оценка потенциальных угроз в санитарно-эпидемиологической сфере, проведение комплексных мероприятий по эпидемиологическому мониторингу очагов инфекционных заболеваний и профилактической работы против эпидемий;

проведение комплексных мероприятий по эпидемиологическому мониторингу очагов инфекционных заболеваний и профилактической работы против эпидемий; внедрение здорового образа жизни и развитие массовых видов спорта, повышение культуры здорового питания;

и развитие массовых видов спорта, повышение культуры здорового питания; устранение воздействия негативных экологических факторов на здоровье человека, ускорение внедрения механизмов медицинского страхования, направленных на оказание качественных и полных медицинских услуг;

направленных на оказание качественных и полных медицинских услуг; развитие медицинского страхования, частной медицинской службы и фармацевтической отрасли, обеспечение стабильности качества и цен лекарственных средств.

В сфере образования под девизом «Природу сохранят беззаветно преданные делу охраны окружающей среды!» работа будет проведена в таких направлениях, как:

интеграция принципов «зелёного прогресса» в образование и науку;

внедрение принципов экологического воспитания во все этапы образования;

увеличение в системе высшего образования числа квалифицированных кадров по экологии и охране окружающей среды;

доведение охвата дошкольным образованием до 100%, высшим образованием — до 40%;

формирование системы независимой оценки качества непрерывного образования и развитие конкуренции на рынке дополнительных педагогических образовательных услуг;

расширение масштабов экологических исследований и инновационной деятельности, развитие инновационной инфраструктуры путём организации бизнес-инкубаторов и технопарков.

В сфере науки под девизом «Сохранение природы — сохранение жизни!» будут проведены:

ускорение развития науки, направленной на разработки экологически чистых, безотходных и ресурсосберегающих технологий, а также на основе коммерциализации научных разработок расширение объема научной продукции и ассортимента инновационных продуктов;

адаптация научно-инновационной деятельности научных организаций в сфере охраны окружающей среды к отраслям экономики, нуждам социальной сферы, расширение масштабов внедрения высокоэффективных научных разработок и технологий;

создание в регионах экотехнопарков и поддержка их деятельности, принятие мер по широкому внедрению в регионах их разработок;

повышение участия женщин и молодёжи в экологических научно-исследовательских работах;

совершенствование системы управления в сфере науки, развитие социального партнёрства между государством и научными организациями путём развития системы самоуправления в науке.

Культурно-просветительская работа будет вестись под девизом «Природа — это долг, взятый у будущих поколений!»:

формирование в обществе высокой экологической культуры, усиление чувств ответственности за бережное отношение к природе, в частности, растительному и животному мирам;

принятие Национальной программы по повышению в обществе экологической культуры;

коренное изменение отношения человека к природе в семье и махалле;

повышение осведомлённости населения об окружающей среде, регулярная публикация национальных докладов и аналитических отчётов о состоянии природной среды;

повышение экологической ответственности предприятий с высоким уровнем воздействия на окружающую среду, усиление внимания на осуществление «зелёных» инициатив.

Внешняя политика и развитие международного сотрудничества

В развитии внешней политики и международного сотрудничества основными направлениями партия видит:

ориентация политики Узбекистана в Центральной Азии на обеспечение мира и стабильности в регионе, оказание содействия в решении основным проблем региональной безопасности, в частности, ситуации в Афганистане;

рациональное использование водных и энергетических ресурсов трансграничных рек в Центральной Азии, создание территорий, охраняемых на трансграничном уровне, обеспечение экологической стабильности в регионе;

укрепление регионального торгово-экономического сотрудничества, развитие региональной транспортной и транзитной инфраструктуры; укрепление связей с Афганистаном в различных сферах;

продолжение взаимных торгово-экономических, инвестиционно-партнёрских отношений со странами СНГ на основе равенства, уважения и учёта взаимных интересов.

«Будем работать над обеспечением международного мира и безопасности путём активного продолжения сотрудничества с ООН, вместе бороться с современными проблемами и угрозами», — заявил кандидат в президенты.

В этом направлении основными задачами определены: