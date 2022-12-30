Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о назначении ряда заместителей руководителей реорганизованных министерств и ведомств, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Шерзод Саиджанович Хидоятов стал первым заместителем министра строительства и ЖКХ. С января 2021 года он был министром жилищно-коммунального обслуживания.

Нозим Бахтиёрович Хусанов назначен первым заместителем министра занятости и сокращения бедности. С сентября 2019 года он работал министром занятости и трудовых отношений.

Агриппина Васильевна Шин стала первым заместителем министра дошкольного и школьного образования. Она возглавляла Министерство дошкольного образования с его создания в октябре 2017 года.

Нарзулло Наимович Обломурадов стал заместителем министра природных ресурсов. С декабря 2021 года он занимал должность председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

Улугбек Ахмадович Азамов, с мая 2022 года работавший заместителем директора Агентства информации и массовых коммуникаций, стал первым заместителем министра культуры и туризма.

Алишер Зафар угли Саъдуллаев назначен первым заместителем министра молодёжной политики и спорта — директором Агентства по делам молодёжи. Он работал директором Агентства по делам молодёжи с момента его создания в июле 2020 года.

Ранее сообщалось о назначении министров и руководителей других госорганов. 21 декабря президент подписал указ о сокращении количества министерств и ведомств с 61 до 28. 20 ведомств упразднены полностью.