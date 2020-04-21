В руководстве Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Узбекистана произведены назначения, сообщила пресс-служба комитета.
Нарзулло Наимович Обломуродов назначен первым заместителем председателя. Ранее он возглавлял отдел контроля и координации деятельности Народной приемной Администрации президента Узбекистана.
Заместителем председателя назначен Исломбек Исмоилович Бокижонов. Прежде он работал директором государственного унитарного предприятия «Мароканд Обод» при хокимияте Самарканда.