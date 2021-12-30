На заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса 30 декабря депутаты одобрили кандидатуру Нарзулло Обломуродова на пост председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

До этого Нарзулло Обломуродов возглавлял Экологическую партию Узбекистана и выдвигался кандидатом в президенты на октябрьских выборах. Тогда он смог набрать 4,1% голосов.

Напомним, предыдущий глава Госкомэкологии Алишер Максудов покинул должность в августе после критики президента в его адрес. С того момента должность оставалась вакантной.