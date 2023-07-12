Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов не стал раскрывать стоимость газа, который Узбекистан будет закупать из России.

На Петербургском международном экономическом форуме 16 июля правительство Узбекистана и российский «Газпром» подписали соглашение о поставках российского газа в страну, а также «дорожную карту» по подготовке газотранспортной системы к приёмке и транспортировке топлива. Поставку газа через территорию Казахстана планируется начать с 1 октября этого года. Документ заключён на два года, объём поставок составит 9 млн кубометров в сутки, годовой объём — почти 2,8 млрд кубометров.

«Стоимость природного газа согласована исходя из рыночных цен в регионе, действующих цен в стране, а также планируемых реформ по формированию цен на основе рыночных условий», — отмечали в министерстве.

Глава Минэнерго 7 июля ответил на вопрос Kun.uz о ценообразовании.

«Мы давали комментарий по цене. Она согласована исходя из национальных интересов и конъюнктуры рынка. Мы не можем раскрыть цену, потому что это двусторонний контракт. Мы объяснили это. В целом, если посмотреть контракты в этой сфере, [цена] ни в одном контракте не раскрывается, но могу сказать, что была согласована конкурентная цена с учётом национальных интересов», — сказал Мирзамахмудов.

Министр также высказался о либерализации цен в энергетической отрасли. По его словам, сейчас ведётся работа над генерирующими и распределительными линиями, транспортировке энергоресурсов, но если «мы, в первую очередь, не гармонизируем цены с точки зрения потребления, энергоэффективности, инвесторы не придут».

«Почему приходят инвесторы? Им нужен тариф. [Кроме того], нам необходимо повысить эффективность потребления. Поэтому мы в обязательном порядке над этим работаем, вносим предложения», — сказал глава Минэнерго.

Мирзамахмудов также ответил на вопрос о том, может ли произойти переход на рыночные тарифы на газ и электроэнергию в этом году. «Идут обсуждения. Чем скорее, тем лучше для нас, конечно», — сказал он. Ранее сообщалось, что планируется разработать программу либерализации цен к сентябрю.

Стоит отметить, что единой закупкой газа в Узбекистане занимается государственная компания UzGasTrade. В госбюджете 2023 года предусмотрены расходы на покрытие потерь и финансирование деятельности компании по оптовой закупке и продаже природного газа на внутреннем рынке на сумму в 14,2 трлн сумов. То есть покрытие разницы в средней цене покупки (по рыночной цене) и продажи природного газа на внутреннем рынке (по регулируемым тарифам) финансируется за счёт налогоплательщиков.

Энергокризис

Зимой Узбекистан столкнулся с энергокризисом, вызванным аномальными морозами и дефицитом газа, а также приостановкой поставок газа из Туркменистана. В стране происходили массовые отключения электроэнергии из-за нехватки газа на тепловых электростанциях, свыше 85% из которых работают на газе. Наблюдались перебои с теплоснабжением и подачей газа.

Собственная добыча Узбекистана снижается из-за истощения запасов, зимой в пиковые нагрузки не хватало до 20 млн кубометров в сутки. В 2022 году добыча газа снизилась на 4% к предыдущему году — до 51,7 млрд кубометров, при этом экспорт «голубого топлива» в Китай в стоимостном выражении превысил 1 млрд долларов. Добыча в 2023 году прогнозируется на уровне 56,3 млрд кубометров, однако за январь-апрель добыча упала на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В конце ноября 2022 года стало известно, что Россия предложила Узбекистану и Казахстану создать «тройственный газовый союз». Российская сторона заявила, что предложение не подразумевает поставку газа в обмен на политические условия, речь идёт о координации коммерческих интересов.

Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов в декабре, на фоне энергокризиса в Узбекистане, сообщил, что власти ведут переговоры об импорте газа у соседей — в рамках коммерческого контракта, а не через «какой-то альянс или союз».