В ближайшие месяцы мир ожидает серия экстремальных погодных явлений, включая наводнения и сильную жару. Об этом на брифинге 5 июля рассказал глава Всемирной организацим здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«В понедельник в мире был зафиксирован самый жаркий день за всю историю наблюдений. В ближайшие месяцы мы ожидаем целый ряд экстремальных погодных явлений, включая засухи, наводнения, ураганы и аномальную жару, которые наносят вред здоровью людей», — сказал он.

По словам Гебрейесуса, продолжительная засуха на Африканском Роге уже вызвала волну голода, миграции и болезни и создаёт серьёзную нагрузку на службы здравоохранения.

«В этом году почти 60 миллионов человек подвергаются опасности на Африканском Роге, куда входят семь стран: Джибути, Эфиопия, Кения, Сомали, Южный Судан, Судан и Уганда», — уточнил глава организации.

Ранее об ожидающихся экстремальных погодных условиях в связи с природным феноменом Эль-Ниньо предупреждала и Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

«Это сигнал правительствам всего мира к мобилизации усилий по ограничению воздействия [Эль-Ниньо] на наше здоровье, наши экосистемы и нашу экономику», — заявили в ВМО.

В мае ВМО предупреждала о рекордных показателях глобальной температуры, которые ожидают мир в ближайшее время. По оценкам метеорологов, с 98-процентной вероятностью следующее пятилетие станет самым тёплым за всю историю наблюдений.

Служба ЕС по изменению климата Copernicus отмечала, что средняя температура в мире в начале июня побила все предыдущие рекорды и впервые поднялась на 1,5 градуса по Цельсию — «лимит глобального потепления».

Узгидромет также сообщал, что начало лета 2023 года в Узбекистане выдалось очень жарким даже для среднеазиатского климата, а июнь в Ташкенте стал самым жарким за всю историю наблюдений.