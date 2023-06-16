Средние глобальные температуры в начале июня в мире были самыми высокими за всю историю наблюдений за этот период. Показатели побили предыдущие рекорды со «значительным отрывом». Об этом сообщает Служба ЕС по изменению климата Copernicus.

«Мир только что пережил самое тёплое начало июня за всю историю наблюдений», — заявила заместитель директора Copernicus Саманта Берджесс.

По данным экспертов, в первую неделю июня мировая температура воздуха впервые поднялась на 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем — «лимит глобального потепления», прописанный в Парижском соглашении от 2015 года.

Рекорд связан с природным феноменом Эль-Ниньо, из-за которого планета усиленно нагревается. В Copernicus предупреждают, что поскольку Эль-Ниньо продолжает развиваться, в ближайший год стоит ожидать ещё больше экстремальных явлений.

«Поскольку средняя глобальная температура продолжает расти и все чаще превышает предел в 1,5 градуса по Цельсию, кумулятивные последствия этого будут все более серьёзными и должны тщательно отслеживаться», — говорится в сообщении службы.

В мае о рекордных показателях глобальной температуры предупреждала Всемирная метеорологическая организация. По оценкам метеорологов, с 98-процентной вероятностью следующее пятилетие станет самым тёплым за всю историю наблюдений.

Ранее в Узгидромете сообщили, что первая половина июня стала самой жаркой в Узбекистане за все годы наблюдений. В пустынной зоне температура воздуха достигала +46 градусов.