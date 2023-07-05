Начало лета 2023 года выдалось очень жарким даже для среднеазиатского климата, сообщили синоптики Узгидромета.

Жара установилась с самого начала месяца и сохранялась почти до конца второй декады. Средняя температура воздуха в этот период по территории Узбекистана была на

3−5 градусоа выше среднемноголетних значений.

В самые жаркие дни первой и второй декад воздух прогревался до +39…+42 градусов, по крайнему югу страны — до +43…+45.

Сами по себе такие значения температуры в июне не являются чем-то исключительным, подчеркнули синоптики. Абсолютный максимум температуры для июня за все годы метеорологических наблюдений составляет +42…+44 градусов, по пустынной зоне и югу — +45…+48.

Однако такой продолжительный период с температурой значительно выше нормы в начале лета наблюдается в Узбекистане довольно редко, отметили в Узгидромете.

В третьей декаде июня на территорию Узбекистана осуществилась серия вторжений прохладного воздуха с Кавказа, которая понизила температурный фон. Средняя температура третьей декады по большей части территории была на 1−2 градуса ниже, местами около нормы.

Дневная температура воздуха в этот период понижалась до +33…+38 градусов, а в середине декады — до +28…+30. Даже по крайним южным районам жара ослабла до +35…+37.

В целом июль оказался на 2−3 выше нормы, по северу — около нормы.

В Ташкенте самая высокая температура нынешнего июня составила 40,5 градуса, максимальная температура дважды превышала 40 градусов.

Самая высокая температура июня (абсолютный максимум температуры) за все годы наблюдений в Ташкенте составляет 43 градус.

В июне 2021 года, который до нынешнего года занимал первое место в ряду самых жарких, максимальная температура в Ташкенте повышалась до 42,6 градуса.

Из-за продолжительного периода жаркой погоды июнь 2023 года в Ташкенте стал самым жарким за всю историю наблюдений, опередив июнь 2021 года. Средняя температура июня 2023 года оказалась на 0,4 градуса выше, чем в июне 2021 года.

Июнь 2023 года оказался на первом месте в рейтинге самых тёплых июней по большей части территории Узбекистана.

Ещё одной особенностью июня 2023 года было то, что по территории Каракалпакстана, Хорезмской области и северу Навоийской области он оказался относительно нежарким. Этот регион, особенно в последние годы, в летние месяцы прогревался довольно сильно.

Однако, в этом году на северо-западные районы республики неоднократно проникал относительно прохладный воздух с районов России, и температурный фон удерживался в оптимальных пределах, лишь в отдельные дни, местами повышаясь до +40…+41 градусов (1−3 дня).

Июнь 2023 года, кроме необычного температурного режима, отличался экстремальной сухостью по большей части территории Узбекистана. За месяц количество осадков не превышало 0−30% от месячной нормы июня.