Средняя глобальная температура достигнет рекордного показателя в ближайшие пять лет из-за выбросов парниковых газов и развития природного явления Эль-Ниньо, сообщает Всемирная метеорологическая организация в своём новом докладе.

По ее оценкам, вероятность того, что с 2023 по 2027 год средняя мировая температура более чем на 1,5 градуса Цельсия превысит доиндустриальный показатель, составляет 66%.

Метеорологи также прогнозируют с 98-процентной вероятностью, что один год в следующее пятилетие или весь пятилетний период станут самыми тёплыми за всю историю наблюдений.

«В ближайшие месяцы ожидается прогревающее явление Эль-Ниньо, которое в сочетании с антропогенным изменением климата выведет глобальные температуры на неизведанную территорию. Это будет иметь далеко идущие последствия для здоровья, продовольственной безопасности, управления водными ресурсами и окружающей среды», — заявил глава ВМО Петтери Таалас.

Кроме того, по оценкам экспертов, потепление в Арктике непропорционально велико — температура там повышается в три раза быстрее, чем в среднем по миру.

«Этот доклад не означает, что мы навсегда превысим уровень в 1,5 градуса Цельсия, указанный в Парижском соглашении… Тем не менее, ВМО выражает тревогу по поводу того, что частота временных превышений уровня в 1,5 градуса Цельсия будет нарастать», — подчеркнул Таалас.

Вероятность временного превышения отметки в 1,5 градуса Цельсия растёт с 2015 года, когда она была близка к нулю, отмечает ВМО. С 2017 по 2021 годы она составляла 10%.