С 1 июля 2023 года в Узбекистане водительские удостоверения, выданные в 2010—2012 годах, считаются недействительными.

С этой даты старые документы признаются недействительными, а водители, не успевшие их обменять и управляющие автомобилем, должны привлекаться к ответственности согласно статье 135 Кодекса об административной ответственности — управление транспортными средствами лицами, не имеющими документов, предусмотренных Правилами дорожного движения (штраф — 1 БРВ или 330 тысяч сумов).

Штрафа за оформление новых удостоверений и техпаспортов после установленного срока нет, сообщали в Службе безопасности дорожного движения МВД Узбекистана.

Источник: Минюст.



Для замены документов можно обратиться как в отделения СБДД по всей стране (адреса и телефоны), так и в центры государственных услуг Министерства юстиции (только водительские удостоверения). При себе нужно иметь старые права и талон к ним, а также паспорт.

Источник: Минюст.



Подать заявление на замену водительского удостоверения можно и через интернет — на Едином портале интерактивных госуслуг. Процесс автоматизирован — забрать готовые права можно в выбранном центре госуслуг или по почте в течение двух рабочих дней (за дополнительную плату в 25 тысяч сумов). Инструкция приведена ниже.

Сроки замены всех прав и техпаспортов истекают в 2023 году. Дата зависит от года выдачи документов:

для документов, выданных выданных в 2010—2012 годах — 30 июня;

в 2013—2015 годах — 30 сентября;

после 2015 года — 31 декабря.

Новые водительские удостоверения и техпаспорта были введены в Узбекистане с октября 2017 года. Изначально завершить обмен прав и техпаспортов планировалось до 31 декабря 2020 года. Весной 2020 года срок был продлён на год, затем в ноябре 2021 года — до конца 2022 года, в апреле 2022 года его снова продлили — .до конца 2023 года.