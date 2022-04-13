Кабинет министров Узбекистана 12 апреля подписал постановление о продлении до конца 2023 года срока обмена старых водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств (техпаспортов), сообщило Министерство юстиции.

Ранее крайним сроком обмена было установлено 31 декабря 2022 года. Согласно изменениям, срок обмена зависит от года выдачи прав и техпаспортов:

для документов, выданных до 2010 года, — 31 марта 2023 года;

выданных в 2010—2012 годах — 30 июня 2023 года;

в 2013—2015 годах — 30 сентября 2023 года;

после 2015 года — 31 декабря 2023 года.

В марте Агентство государственных услуг сообщило, что новые водительские удостоверения поменяли только 2,6 миллиона человек, а более 3,1 миллионов всё ещё имеют старые права. Исходя из количества граждан со старыми правами, планируется увеличить количество пунктов по замене водительского удостоверения не менее чем в 2 раза с учётом приблизительного количества посетителей. На сегодняшний день в общей сложности работают 74 пункта (49 — подразделения СБДД, 25 — АГУ).

Новые водительские удостоверения и техпаспорта были введены в Узбекистане с октября 2017 года. Изначально завершить обмен прав и техпаспортов планировалось до 31 декабря 2020 года. Весной 2020 года срок был продлён на год, а в ноябре 2021 года — до конца 2022 года.