Кабинет министров Узбекистана 17 ноября издал постановление о продлении срока обмена старых водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств (техпаспортов), сообщило Министерство юстиции.

Ранее крайним сроком обмена было установлено 31 декабря 2021 года. Согласно изменениям, срок обмена зависит от года выдачи прав и техпаспортов:

для документов, выданных до 2010 года, — 31 марта 2022 года;

выданных в 2010—2020 годах — 30 июня;

в 2013—2015 годах — 30 сентября;

после 2015 года — 31 декабря.

В сентябре Агентство государственных услуг сообщало, что новые водительские удостоверения поменяли только 3,6 миллиона человек, а более 2 миллионов всё ещё имеют старые права. Минюст тогда предложил продлить крайний срок замены прав ещё на год — по утверждённому выше графику.

Новые водительские удостоверения и техпаспорта были введены в Узбекистане с октября 2017 года. Изначально завершить обмен прав и техпаспортов планировалось до 31 декабря 2020 года. Прошлой весной этот срок был продлён на год.

Ранее правительство разрешило гражданам Узбекистана, находящимся в России, до конца 2022 года обменивать водительские удостоверения в консульских учреждениях Узбекистана в этой стране.