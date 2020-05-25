Срок обязательной замены водительских удостоверений старого образца на водительские удостоверения нового образца продлен до 31 декабря 2021 года (ранее — до 31 декабря 2020 года). Об этом сообщило Министерство юстиции со ссылкой на постановление правительства от 22 мая.

Удостоверения и свидетельство о регистрации автомототранспортного средства старого образца считаются не действительными с 1 января 2022 года (ранее — с 1 января 2021 года).

Кроме этого, в перечень документов, подтверждающих управление автомототранспортными средствами в течение последних 12 месяцев, добавлены свидетельство о регистрации и страховой полис по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца транспортного средства — для близких родственников владельца транспорта.

Напомним, новые водительские удостоверения были введены в Узбекистане с октября 2017 года.