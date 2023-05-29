С начала 2023 года Узбекистан значительно нарастил импорт бензина из России, следует из данных, имеющихся в распоряжении «Газеты.uz».

В 2022 году Узбекистан импортировал 161,68 млн литров бензина за 99,28 млн долларов, или 0,61 цента за литр (6782,3 сума за литр по среднему курсу ЦБ за прошлый год). Марки бензина не приводятся.

Большая часть поставок (88% доли) шла из России — 142,7 млн литров за 88,44 млн долларов (0,62 цента, или 6846,4 сума за литр).

Второе место по экспорту (10,1%) занимал Туркменистан — 16,34 млн литров за 8,85 млн долларов (0,54 цента, или 5985,8 сума за литр).

Небольшие объёмы поставок были из Беларуси, Таджикистана и Турции.

Уже в начале 2023 года объёмы выросли в несколько раз. За первые четыре месяца импортировано 335,2 млн литров, что почти в 2 раза больше, чем за весь прошлый год. Общая стоимость поставок составила 136,67 млн долларов, или 0,4 цента за литр (4624,4 сума по среднему курсу ЦБ за январь-апрель этого года), что почти на 50% дешевле, чем в прошлом году.

Почти весь импорт (97,7%) пришёлся на Россию. Узбекистан приобрёл в РФ в 2,3 раза больше бензина, чем за весь прошлый год, — 327,8 млн литра за 132,3 млн долларов (0,4 цента, или 4579 сумов за литр).

Из Туркменистана поставлено 2,15 млн литра (0,6% доли) за 1,41 млн долларов (0,65 цента, или по 7452 сума за литр), из Беларуси — 2,33 млн литров за 1,7 млн долларов (0,73 цента, или 8316,7 сума).

Узбекистан также начал импортировать бензин из Кыргызстана — 2,76 млн литра (0,8% доли) за 1,11 млн долларов (0,4 центов, или по 4555 сумов за литр).





Страна 2022 январь-апрель 2023 объём, в тыс. л. цена (тыс. долл.) объём, в тыс. л. цена (тыс. долл.) Всего 161 681,9 99 277,0 335 234,7 136 672,0 Россия 142 697,3 88 446,9 327 820,0 132 344,2 Беларусь 2 577,4 1 945,8 2 334,0 1 711,3 Туркменистан 16 336,5 8 853,0 2 148,8 1 411,8 Кыргызстан - - 2 765,8 1 110,8 ОАЭ - - 166,0 94,0 Таджикистан 39,3 17,3 - - Турция 31,3 14,0 - -

Возможное сокращение поставок из России

Как мы сообщали ранее, российские власти рассматривают вопрос сокращения экспорта бензина из-за роста цен на биржевых торгах. Уменьшение поставок может повлиять на Узбекистан.

Внутреннее производство бензина в Узбекистане не в полной мере покрывает спрос, особенно на топливо марки Аи-80. Компания «Узбекнефтегаз» признавала, что возможность полного обеспечения спроса внутренними производственными мощностями ограничена. Дефицит остро ощущается в периоды похолодания, поскольку из-за ограничения работы газовых заправок водители переключаются на покупку бензина.

В прошлом году в Узбекистане было произведено 1,26 млн тонн бензина (880,4−924,4 млн литров), что на 11,4% больше, чем в 2021 году. За январь-апрель 2023 года объём производства составил 504,6 тысячи тонн (+31,9%).

Резкий рост поставок бензина может быть связан с отменой акцизного налога на импортный и местный бензин марки Аи-80 с начала декабря прошлого года до конца текущего года и с поручением президента сформировать резерв бензина и дизельного топлива.

В конце января Узбекистан также начал импорт бензина Аи-80 из России. Тогда были заключены контракты с российскими компаниями, такими как «Газпром», «Татнефть» и нефтеперерабатывающим заводом «Орскнефтеоргсинтез» на импорт 50 тысяч тонн Аи-80, а также с частными предпринимателями — на 5000 тонн бензина этой же марки.