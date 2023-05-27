Россия рассматривает вопрос об ограничении экспорта бензина из страны. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов на Евразийском экономическом форуме, сообщило РБК.

Агентство Reuters со ссылкой на источники на днях также писало, что для предотвращения дефицита правительство РФ рассматривает возможность введения запрета на экспорт и увеличения объёмов обязательной продажи бензина на товарной бирже.

Министр заявил, что обсуждается только вопрос сокращения экспорта. Он добавил, что Минэнерго в ближайшее время оценит ситуацию на топливном рынке и сделает предложения по ограничению экспорта бензина и дизельного топлива.

«Слово „запрет“ мы не упоминаем. Мы говорим про ограничения. Министерство энергетики даёт рекомендации нашим компаниям по наращиванию предложения и на снижение экспорта, но не запрета. Розничные цены сейчас стабильны, и мы видим, что валовая маржа АЗС сохраняется на высоком уровне, поэтому мы не ожидаем такого отражения на рознице», — сказал Шульгинов. Он добавил, что Федеральная антимонопольная служба поддерживает это предложение.

По данным РБК, стоимость бензина на биржевых торгах в России растёт уже несколько месяцев. В мае биржевая цена бензина Аи-95 в европейской части России несколько раз била рекорды. Последний исторический рекорд — 61409 рублей (768 долларов США) за тонну — был установлен 17 мая. В пресс-службе Минэнерго изданию заявляли, что рост биржевых цен на Аи-95 существенно не повлияет на стоимость бензина в рознице: запасы топлива были созданы в преддверии ремонтного сезона на НПЗ.

Как это может повлиять на Узбекистан

Внутреннее производство бензина в Узбекистане не в полной мере покрывает спрос, особенно на топливо марки Аи-80. Компания «Узбекнефтегаз» признавала, что возможность полного обеспечения возникающего спроса внутренними производственными мощностями ограничена. Дефицит остро ощущается в периоды похолодания, поскольку из-за ограничения работы газовых заправок водители переключаются на покупку бензина.

В прошлом году в Узбекистане было произведено 1,26 млн тонн бензина (880,4−924,4 млн литров), что на 11,4% больше, чем в 2021 году. За январь-апрель текущего года объём производства составил 504,6 тысячи тонн (+31,9%).

По данным, полученным «Газетой.uz», в 2022 году Узбекистан импортировал 161,7 млн литров бензина за 99,3 млн долларов, или по 0,61 цента за литр (6782,3 сума по среднему курсу ЦБ за прошлый год). Большая часть поставок (88%) шла из России — 142,7 млн литров на 88,4 млн долларов (0,62 цента, или 6846,4 сума за литр).

В 2023 году объёмы выросли в несколько раз. За первые четыре месяца импортировано 335,2 млн литров, что почти в 2 раза больше, чем за весь прошлый год. Общая стоимость поставок составила 136,67 млн долларов, или 0,32 цента за литр (3705,4 сума по среднему курсу ЦБ за январь-апрель этого года), что почти в 2 раза дешевле, чем в прошлом году.

Почти весь импорт (97,7%) пришёлся на Россию. Узбекистан приобрёл в РФ в 2,3 раза больше бензина за весь прошлый год — 327,8 млн литра за 132,3 млн долларов (0,4 цента, или 4579 сумов за литр).

Резкий рост поставок может быть связан с отменой акцизного налога на импортный и местный бензин марки Аи-80 с начала декабря прошлого года до конца текущего года и поручением президента сформировать резерв бензина и дизельного топлива.

В конце января Узбекистан также начал импорт бензина Аи-80 из России. В том месяце были заключены контракты с российскими компаниями, такими как «Газпром», «Татнефть», нефтеперерабатывающим заводом «Орскнефтеоргсинтез» на импорт 50 тысяч тонн Аи-80, а также с частными предпринимателями — на 5000 тонн бензина этой же марки.