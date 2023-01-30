С 28 января на заправках UNG Petro компании «Узбекнефтегаз» началась продажа бензина Аи-80, импортируемого из России. Об этом «Газете.uz» сообщили в компании. Топливо поэтапно доставляется на 69 заправок по всему Узбекистану, включая 30 — в Ташкенте.

Из-за резких холодов и ограничения работы газовых заправок вырос спрос на бензин Аи-80, однако объёма предложения оказалось недостаточно, чтобы избежать дефицита топлива и длинных очередей на заправках.

В связи с этим «Узбекнефтегаз» приступил к импорту бензина наряду с местным топливом, который производится на Бухарском нефтеперерабатывающем заводе, чтобы обеспечить потребности отраслей экономики республики и населения «в качественном и недорогом бензине», заявили в компании.

По данным Kun.uz, в частности, в январе заключены контракты с российскими компаниями, такими как «Газпром», «Татнефть», нефтеперерабатывающим заводом «Орскнефтеоргсинтез» на импорт 50 тысяч тонн бензина Аи-80, а также с частными предпринимателями — на 5000 тонн бензина этой марки.

Россия и Казахстан несколько лет назад прекратили выпуск бензина Аи-80 для массового потребления (примерно в 2014 и 2017 году соответственно) для массового потребления, однако, как отметили в «Узбекнефтегазе», топливо производится по специальному заказу предпринимателей. Его качество в основном соответствует требованиям бензинов Аи-80, К2 и К5.

По предварительным расчётам, с учётом доставки продукции на территорию Узбекистана железнодорожным транспортом и прочих расходов, начальная цена реализации топлива на товарной бирже составляет 7,084 млн сумов за тонну, а окончательная цена для потребителей — 6000−6200 сумов за литр.

Кроме того, Бухарский НПЗ, принадлежащий «Узбекнефтегазу», увеличил мощности по производству бензина Аи-80 до 130−140%, то есть суточный объем производства вырос с 2750 тонн до 3300 тонн по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.