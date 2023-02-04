Длинные очереди на бензиновых автомобильных заправках в Узбекистане связаны с созданием искусственного дефицита и нехваткой производственных мощностей для покрытия возросшего спроса. Об этом сообщила пресс-служба компании «Узбекнефтегаз».

Резкое похолодание температуры воздуха в декабре-январе, а также введение ограничений на газовых запраках (АГНКС) привело к резкому росту спроса населения на автобензин марки Аи-80. По данным компании, в настоящее время спрос на автобензин Аи-80 марки составляет 8000 тонн в день.

«В таких случаях некоторыми частными АЗС производиться незаконная реализация автобензина, искусственное повышение цен, а также продажа некачественного бензина. В частности, есть случаи не реализации бензина АИ-80, закупленного через биржи и поставленного в установленном порядке, или продажи в виде Аи-92», — говорится в сообщении.

Такая ситуация приводит к увеличению нагрузки на АЗС UNG Petro, принадлежащих «Узбекнефтегазу».

«Имеющиеся на АЗС топливозапрвочные колонки (обычно 2−4) используются на максимальных мощностях при заправке, и эти мощности не имеют возможности одновременного обеспечения имеющегося потока, и в результате на АЗС возникают значительные очереди за реализацией бензина марки АИ-80″, — отмечается в пресс-релизе.

Для предотвращения вышеуказанных обстоятельств совместно Инспекцией по контролю за использованием нефтепродуктов и газа при Министерстве энергетики («Узнефтгазинспекция») с правоохранительными органами создан рабочий штаб и проводятся контрольные мероприятия.

В свою очередь, «Узбекнефтегаз увеличивает объёмы производства и ежедневно производится в среднем 4600 тонн автобензина Аи-80, из них Бухарским нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) — 3100 тонн, а Ферганским НПЗ — 1500 тонн.

В январе на продажу через биржевые торги выставлено всего 136,5 тысяч тонн бензина Аи-80, закупленного АЗС (6203 тонн в среднем в день, что на 22,5% меньше озвученного спроса в 8000 тонн). Это на 44,6 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Компания также увеличивает объёмы размещения на бирже топлива. Например, 31 января на биржу выставлено 5550 тонн автобензина Аи-80, что ниже спроса на 30,6%.

31 января через нефтебазы, находящиеся в ведении «Узбекнефтегаза», потребителям поставлено 6303 тонны автобензина Аи-80, в частности 1466 тонн топлива в Ташкент и Ташкентскую область. Однако компания признаёт, что на сегодняшний день ограничена возможность полного обеспечения возникающего спроса производственными мощностями.

В связи с этим Узбекистан начал импортировать бензин Аи-80 из России. В частности, с российскими производителями заключены контракты на импорт 50 тысяч тонн Аи-80 К5. Сегодня загружено 44,2 тысяч тонн автобензина, принимаются меры по поставке на территорию республики и реализации на внутренний рынок.

UNG Petro также закупает бензин Аи-80-К5 у компании «Газпром» и реализует через АЗС потребителям Узбекистана.

В январе за счёт дополнительного завоза поставлено 8400 тонн высокооктанового автобензина, в частности Аи-92 — 5600 тонн, Аи-95 — 2500 тонн и АИ-98 — 300 тонн.

«По поручению Администрации президента и Кабинета министров Министерством энергетики установлен ежедневный и часовой контроль за бесперебойной и устойчивой поставкой автобензина», — говорится в сообщении.

Напомним, с 28 января на заправках UNG Petro стартовала продажа российского бензина Аи-80.

Отметим, что в Ташкенте поэтапно возобновляется работа газовых заправок. По состоянию на 3 февраля вновь открылись 35 заправок, но они пока работают по графику. Большинство из них будут открыты с 7:00 по 17:00. Список.