Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам энергообеспечения 11 мая поручил сформировать резерв бензина и дизельного топлива в стране, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

На совещании говорилось, что в Узбекистане сняты ограничения на ввоз бензина и дизельного топлива. Внутреннее производство за 2022 год составило 1,26 миллиона тонн бензина (+11,5% к 2021 году) и 800,1 тысячи тонн дизтоплива (+5,9%).

Для пополнения оборотных средств импортёров топлива планируется выделять кредиты, говорилось на совещании.

Отмечалось также, что с начала года в страну было завезено около 5000 электромобилей (по данным Статагентства, за первые три месяца завезено 1668 электромобилей). Глава государства заявил, что необходимо создать для них необходимую инфраструктуру в регионах.

Ранее была принята программа по установке 3500 зарядных устройств в ближайшие три года и предоставлении льгот компаниям, которые их устанавливают.

Президент поручил хокимам регионов обеспечить установку 900 зарядных устройств в этом году.