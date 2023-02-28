Постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева действие нулевой ставки акциза на импортный и местный бензин марки Аи-80 продлено до конца текущего года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Решение принято «в целях удовлетворения потребности на нефтепродукты и обеспечения стабильности цен», говорится в сообщении.

В связи с ограничением работы газовых заправок и роста спроса на бензин в декабре постановлением президента был временно обнулён акцизный налог на бензин Аи-80 и акцизный налог на его розничную продажу. Мера вводилась с 10 декабря 2022 года по 1 марта 2023 года.

«Узбекнефтегаз» на днях сообщал, что с 1 марта цена литра самого дешёвого бензина на его заправках может увеличиться с нынешних 5700 сумов до 6800, а на импортный бензин этой же марки — до 7000 сумов.