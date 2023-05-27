Президент Сингапура Халима Якуб, завершив государственный визит в Узбекистан, 25 мая покинула страну регулярным рейсом авиакомпании Uzbekistan Airways HY511 «Ташкент — Сеул» на самолёте Boeing 787 Dreamliner.

«Газета.uz» писала, что Халима Якуб с супругом Мохаммедом Абдуллой Альхабши 23 мая также на самолёте Uzbekistan Airways прилетели в Ташкент из Астаны.

Основные мероприятия визита, в том числе переговоры с президентом Шавкатом Мирзиёевым и бизнес-форум двух стран, прошли 24 мая в Ташкенте.

25 мая Халима Якуб совершила поездку в Самарканд на высокоскоростном поезде Afrosiyob, откуда вечером вернулась в столицу.

Подводя итоги визита, президент Сингапура сообщила, что поездка была плодотворной, и отметила интерес Узбекистана к изучению опыта Сингапура, а также интерес сингапурских компаний к Узбекистану.

Согласно Википедии, президент, премьер-министр и официальные лица Сингапура обычно путешествуют регулярными пассажирскими рейсами, в основном осуществляемыми национальной авиакомпанией Singapore Airlines или другими перевозчиками в зависимости от направления. При необходимости правительство Сингапура может воспользоваться самолётами вооружённых сил страны Airbus A330 MRTT и Fokker 50.