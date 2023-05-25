Президент Сингапура Халима Якуб, находящаяся с государственным визитом в Узбекистане, в четверг прибыла в Самарканд.

Как сообщает пресс-служба хокимията Самаркандской области, высокая гостья приехала в древний город на высокоскоростном поезде Afrosiyob. Её сопровождает заместитель премьер-министра Узбекистана Зулайхо Махкамова.





На вокзале президента Сингапура встретил хоким области Эркинжон Турдимов.

Накануне Халима Якуб провела переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и приняла участие в открытие бизнес-форума двух стран.





Как мы писали, президент Сингапура прилетела в Ташкент из Астаны регулярным рейсом авиакомпании Uzbekistan Airways.