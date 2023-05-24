Состоялись переговоры между президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Сингапура Халимой Якуб, сообщила пресс-служба главы государства.

Было подчёркнуто, что визит главы Сингапура в Узбекистан является первым за 25 лет с момента установления дипломатических отношений между странами.

В ходе переговоров стороны уделили внимание укреплению политического диалога и межпарламентских связей, взаимной поддержке в рамках международных организаций, реализации программ по подготовке кадров в сфере государственного управления, активизации контактов по линии общественной безопасности и культурно-гуманитарных обменов.

Особо выделен большой прогресс в торгово-экономической и инвестиционной сферах.





С начала года показатели взаимной торговли выросли в несколько раз. Сингапур вошёл в число крупнейших инвесторов Узбекистана — реализуются проекты на 3,8 млрд долларов в химической и текстильной промышленности, транспорте и логистике, градостроительстве, образовательных услуг, приватизации с сингапурскими компаниями Indorama, Meinhardt Group, Franklin Templeton, Enercon, PSA, Changi Airport.

Рассмотрены также вопросы обеспечения продовольственной безопасности и налаживания поставок плодоовощной продукции на сингапурский рынок.





Стороны подтвердили решимость расширить взаимодействие по реализации гуманитарных проектов.

Подчёркнута важность внедрения сингапурского опыта в области государственного управления и подготовки управленческих кадров в рамках вновь созданного совместного образовательного центра на базе Академии госуправления при президенте Узбекистана.

Выражена поддержка деятельности сингапурских вузов в Узбекистане, а также активизации регулярных культурных, образовательных и туристических обменов между двумя странами.

Главы государств обменялись мнениями по вопросам региональной интеграции в Центральной и Юго-Восточной Азии, отметили высокий уровень взаимопонимания и обоюдной поддержки на международных площадках, прежде всего в рамках ООН, а также в процессе вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию.